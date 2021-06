Klokken 12:00 fredag startet den første av fire puljer i årets Salomon XREID Femunden, og i løpet av de neste 6 minuttene var alle ca 120 løpere ute i løypa (78 individuelle og 21 team). Vi får håpe at løpere som er involvert i evetuelt "spurtoppgjør" har kontroll på starttiden til konkurrenten. Start var ved Elgå på østsiden av Femunden.

Årets XREID i Femundsmarka løpes i en mye raskere løype enn det vi har vært vant med tidligere, og halvveis i løpet er målgang i Røros stipulert til litt etter midnatt natt til lørdag for de raskeste løperne.

Løperne kan du følge via trackingen til RaceTracker.

Morten Antonsen og Janne Dahle leder

Når dette skrives nærmer teten seg CP2 ved Feragen på ca 80 km, og har der "bare" 35 km igjen til mål. Cutofftiden her er 24 timer, og alle deltagerne har foreløpig god margin til å klare dette. I tet finner vi Morten Antonsen fra Hvam IL på Nes med 1-1,5 km ledelse på fjorårsvinner Øystein Røen fra Voss. Disse har ganske bra luke bakover til de neste løperne.

I kvinneklassen leder Janne Dahle fra Salomon Norge klart, på en sterk 13. plass totalt. og med en stipulert måltid på 14-15 timer.

Video når de første passerer CP1:





Info om løpet på sidespor.no

XREID på facebook

Race manual

Tidligere løp (kondis.no omtale):

Salomon Xreid Femunden 2021 Pressemelding (24. juni)

Salomon Xreid Femunden fra Elgå til Røros, en sjelden naturopplevelse gjennom urskogen i Femundsmarka som ender i velkjente Røros som er på UNESCOs verdensarvliste.

Salomon Xreid ultramaraton arrangeres av Xreid Norway og årets utgave er den åttende i løpets historie. Det unike med løpet er at det flyttes rundt i Norge og byr deltakerne på nye storslåtte naturopplevelser hvert år. Etter et spesielt år preget av pandemi og avlysninger er Xreid veldig stolte av å kunne arrangere åres løp med godt ivaretatt smittevern.



Årets Xreid arrangeres i storslåtte Femundsmarka nasjonalpark, som i år feirer 50- års jubileum som nasjonalpark. Løypen går gjennom store sammenhengende, urørte villmarksområder som ender opp i historiske omgivelser i Røros sentrum.



25. Juni Klokken 12:00 går startskuddet for Salomon Xreid Femundsmarka. Foran de 120 deltagerne venter ca. 105km og 2700 D++ gjennom en av de eldste nasjonalparkene i Norge. Turen byr på et urtidspreget landskap med heftige terrengformasjoner, lange oversiktlige sletter med steinlandskap og urskog med et rikt mangfold av dyrearter.



Løperne vil møte crew og support på 2 punktunderveis i løypa: Fra start i Elgå skal deltakerne ta seg langs foten av den mektige Elgåhogna (1460moh) frem mot sjekkpunkt 1 Haugen gård. Terrenget er preget av variert fjellterreng på merket DNT sti. Mellom sjekkpunkt 1 og 2 på Feragen skal løperne gjennom indrefileten av Femunden nasjonalpark hvor heftig natur ligger urørt langs storslåtte Femunden. Årets rute er omtrent 3 fulldistanse maraton med variert stigning.



Når de kommer i mål utover lørdagen har de gjennomført en tur som de fleste bruker opp mot en uke på, dersom de hadde prøvd å gjennomføre en slik tur i det hele tatt! Uansett så tilsier erfaringen at løperne vil få en naturopplevelse av de sjeldne og dele øyeblikk med hverandre underveis som er helt magiske.

Løperne

De 120 løperne en variert gjeng. Noen tidligere kjenninger, noen med mange mil i beina, men også de som prøver seg på et ultramaraton for første gang. Både antall høydemeter og terrenget vil sette utøverne på prøve.



«Vi er glade for at vi er tilbake og endelig kan arranger løpet. Og det er ekstra morro at vi kan arrangere et løp i Femunden på 50- jubileet til nasjonalparken». sier løpsleder Jan-Sigurd Sørensen. Sørensen sikker på at løperen vil få en flott tur med nydelige naturopplevelser og flott norsk sommervær.