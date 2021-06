20 år gamle Morten Antonsen fra Hvam IL løp sitt fjerde ultraløp denne helgen - og hver gang har han vært klar vinner av yngste klasse. I det 115 kilometer lange Salomon XREID Femunden fikk han også sin første totalseier etter tidligere å ha klart 8. plass i Romeriksåsen på langs i 2018 (17 år), 3. plass i samme løp året etter og 4. plass i Blefjells Beste i fjor.



Det vi kanskje tror er at Morten er yngste vinner av et norsk ultraløp noensinne (?). Fortsatt satser han mest på langrenn der han er på laget til Team Romerike ski, men vi har jo i mange år sett at han ruver i terrengløp også - selv om han langt fra har de lengste bena i feltet.

- Det ble satt høy fart fra start, og jeg og Martin Andersen (Engerdal spk) fikk luke nesten med en gang. Vi løp sammen og byttet litt på å dra fram til han fikk problemer litt før 50 kilometer, forteller Morten til kondis.no etter løpet.

- Etter at Martin brøt så jeg ingen andre løpere. Slet litt i partiet mellom 60 kilometer og CP 2 (80 km) som var mye utenfor sti, men fikk opp igjen farta fra CP 2 og inn til mål.

Morten (hvit trøye) og Martin passerer CP1:





- Planen framover nå er å ta fokuset i treninga mer over mot langrenn igjen, men hvis jeg holder meg skadefri er planen å løpe noen litt kortere terrengløp blant annet "1851 OppNed Norddal" og "Stranda Fjord Trail Race 25 km" som begge er en del av «Skyrunner Series Norway», sier Morten Antonsen.

To vestlendinger nærmest Morten Antonsen i herreklassen

Selv om han løp lenge alene var det ingen opplagt ledelse Morten hadde opparbeidet seg. På så lange løp som 115 kilometer i terrenget kan det skje mye på slutten, men Nesbuen holdt unna for konkurrentene.

2019-vinner (XREID Voss-Bergen) Øystein Røen fra Voss tapte litt og litt, men i mål var likevel ikke avstanden større enn 35 minutter, og 50 minutter senere kom Tor-Aanen Kallekleiv fra Bergen Triathlon Club inn til 3. plass.

Løpstidene ble noe ganske annet enn hva vi har vært vant med fra tidligere XREID i fjellterreng, og vinnertiden 12:31:32 er den soleklart raskeste i XREID Norway's historie.



På dette startbildet fra Elgå ved Femundens østside ser vi Morten Antonsen som tredjemann fra høyre, mens Janne Dahle ses med hvit trøye litt lenger bak. (Foto: Joakim Dokka)

Janne Dahle vant jevn kvinneklasse

Med ytterligere to løpere i mål innen 30 minutter etter vinneren, kaller vi det et ganske jevnt race i kvinneklassen i XREID Femunden. Etter Janne Dahle fra Oslo som vant, kom Tatiana Thiem på 2. plass og Ruth Vingerhagen fra Romerike Ultraløperklubb på 3. plass. Differansene i mål ble i stor grad opparbeidet fram til CP 1 (20 km), og deretter løp de tre omtrent like raskt.



Vi har vært i kontakt med vinneren, og kommer tilbake med litt om hennes løp.

Janne Dahle løp XREID også i 2018 (Jotunheimen) da hun ble 17. i kvinneklassen, men hun har blant annet 4. plasser fra UltraBirken og Romeriksåsen på langs.



Janne Dahle ledet hele veien i XREID Femunden. Bildet er fra Romeriksåsen i 2019 der hun kom på 4. plass. (Foto: Gry Løberg)



De raskeste:

Menn (82 deltakere, 74 fullført): 1 43 Ind Antonsen, Morten Hvam IL 12:31:32 2 47 Ind Røen, Øystein Voss 13:07:00 3 46 Ind Kallekleiv, Tor-Aanen Bergen Triathlon Club /Team TriVest 13:56:36 4 98 Ind Eie, Rune Spirit 15:11:49 4 97 Ind Undseth, Hans Olav Ystheim Gti Friidrettsklubb 15:11:49 6 61 Ind Nyhus, Even Bodø Cykleklubb Triathlon 15:42:41 7 209 Ind Magnus, Pål Merida Triatlon 16:08:40 8 106 Ind Løvdokken, Jan Olav Hoensdag 16:08:42 9 83 Ind Wos, Rafal (POL) Biegiem po marzenia-Team 16:38:30 10 82 Ind Pettersen, Fredrik Dalholt 16:40:12 11 93 Ind Opstad, Simen 16:40:31 12 4 Ind Edøy, Odd Sunndal 16:58:18 13 42 Ind Kruke, Torgeir Hell Ultraløperklubb 17:02:20 14 102 Ind Bjarkø, Arild Romerike Ultraløperklubb 17:04:34 15 86 Ind Eriksson, Sigurd Trondheim og omegn sportsklubb 17:40:58 16 58 Ind Johannessen, Tom Romerike Ultraløperklubb 17:40:59 17 89 Ind Løkken, Tomas KSAT BIL / Tromsø Løpeklubb 17:41:12 18 211 Team Bøthun, Gunnar Gutta Boysh 17:45:54 19 212 Team Beldo, Sigurd Gutta Boysh 17:45:55 20 31 Ind Gylland, Lars Erik Hell Ultraløperklubb 17:56:08 21 25 Ind Aurtande, Lars 18:05:59 22 207 Team Sissener, Olaf Overprestasjon 18:11:42 23 40 Ind Nedland, Magnar Telenor BIL 18:45:23 24 105 Ind Squarcina, Michael (IRL) 18:49:04 25 2 Ind Sofienlund, Lage Idrettsgleden 18:49:21 Kvinner (17 deltakere, 14 fullført): 1 99 Ind Dahle, Janne Salomon Norge 17:42:32 2 18 Ind Thiem, Tatiana 17:50:16 3 76 Ind Vingerhagen, Ruth Romerike Ultraløpeklubb 18:11:04 4 85 Ind Narkowicz, Aleksandra Salomon norge 18:56:46 5 108 Ind Andresen, Sissel Gåre #Høgepålivet 19:13:08 6 107 Ind Nilssen, Hanne #Høgepålivet 19:13:08 7 215 Team Aspesletten, Julie De tre musketerer 20:16:14 7 214 Team Enger, Kristine De tre musketerer 20:16:14 9 8 Ind Hedälv, Elise Sangolt Hernes IL 20:52:21 9 5 Ind Fauske, Ingvill Risberget IL 20:52:21



Noen arrangørbilder - uten av vi vet hvem som er på bildene - som viser litt av det fine terrenget. (Alle foto: Martin Fykse):











