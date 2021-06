Ferdinand Kvan Edman viste storform under lag-EM der han spurta fra konkurrentene og satte pers med 3.38,63. Måten han løp på antyda at han hadde mer inne, og allerede ei uke etterpå viste han at så var tilfelle. I Finland forbedra han persen til 3.38,36 og vant også her med klar margin.



Tida er så sterk at den gir Ferdinand en sjuendeplass på den norske 1500 m-statistikken gjennom alle tider. Foran seg på lista har han bare tre Ingebrigtsen-brødre og tre storheter til – Lars Martin Kaupang (3.37,4), Vebjørn Rodal (3.37,57) og Knut Kvalheim (3.38,1). Med løpet i Finland gikk Ferdinand forbi sin klubbkollega i Tjalve, Arne Kvalheim.



Under Bislett Games får Ferdinand Kvan Edman bryne seg mot noen av de beste løperne i verden, med Jakob Ingebrigtsen i spissen. Forhåpentligvis vil det ikke gå alt for fort ut fra start slik at Ferdinand kan få ei fin reise. Persen på 4.03,37 satt tilbake i 2016 bør i alle fall 28-åringen ha gode muligheter til å forbedre.



Med på 1500 meteren i Kuortane var også Moa Abounnachat Bollerød, og 20-åringen ble nummer seks med 3.47,75. Persen hans er så sterk som 3.41,90, satt i nettopp Kourtane, i august i fjor.



1500 m menn

1 Ferdinand Kvan Edman

Norway

NOR 3.38,36 PB 2 Kieran Lumb

Canada

CAN 3.39,11 3 Joonas Rinne

Saarijärven Pullistus

FIN 3.42,82 4 Marius Probst

Germany

GER 3.44,62 5 Eemil Helander

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 3.45,23 PB 6 Moa Abounnachat Bollerød

Norway

NOR 3.47,75 7 Ossi Kekki

Lahden Ahkera

FIN 3.50,25 8 Wilho Hautala

Lahden Ahkera

FIN 3.50,27 9 Samuli Hussa

Limingan Niittomiehet

FIN 3.51,35 10 Niklas Heikkilä

Kuusankosken Urheiluseura

FIN 3.51,75 11 Otto Kaario

Jyväskylän Kenttäurheilijat

FIN 3.57,15 12 Konsta Hämäläinen

Joensuun Kataja

FIN 4.02,75 Topi Raitanen

Helsingin Kisa-Veikot

FIN DNF Lukas Abele

Germany

GER DNF



Nok en sterk 1500 m av Amalie Sæten

I et stevne i Leverkusen i Tyskland ble Amalie Sæten nummer to på 1500 m med 4.11,04. Med det var hun 2,33 sekunder bak persen som hun satte på Bislett 4. juni.



Løpet i Tyskland ble vunnet klart av kenyanske Edinah Jebitok som løp på 4.03,46. Amalie Sæten var best av de nest beste, og hun hadde flere sterke løpere like bak seg.



1500 m kvinner

Rang Bib Name Verein Nat. JG Ergebnis Info

1 60 Jebitok Edinah Kenia KEN 2001 4:03,46 1./I

2 59 Sæten Amalie Norwegen NOR 1998 4:11,04 2./I

3 58 Coutellier Vera ASV Köln GER 1995 4:11,55 3./I

4 64 Plis Renate Polen POL 1985 4:11,57 4./I

5 61 Ngarambe Yolanda Schweden SWE 1991 4:12,69 5./I

66 Kempe Tabea TSV Bayer 04 Leverkusen GER 1997 aufg.

67 Korir Naomi Kenia KEN 1998 aufg.



Amalie Sæten fulgte lyset og fartsholder Trine Mjåland da hun satte 1500 m-persen sin på Bislett tidligere i sommer. Nå var hun drøye 2 sekunder bak persen. (Foto: Samuel Hafsahl)