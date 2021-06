For 35. gong blei løparkongen Mensen Ernst hedra under minneløpet i Fresvik

Mange smil og god stemning i Fresvik! For 35 gong blei løparkongen Mensen Ernst hedra under Mensen Ernst minneløp, som blir arrangert siste helga i juni kvar år.

Dette var forøvrig fjerde året etter at IL Modig la om til fellesstart med 4 ulike distansar. Frå å vera eit lite løp med høgt nivå, har Modig dei siste åra hatt som mål å appellera til breidda, og dei som nødvendigvis ikkje er aktive løparar. Stikkorda som skal prega arrangementet består av rørsleglede, personleg meistring og god stemning. Og dette var absolutt til stades i laurdagens løp.

Fullbooka løp, med totalt 141 løparar (grunna Korona-restriksjonane med maksimalt 200 deltakarar inkludert funksjonærar og publikum), der 27 deltok i barneløpet og 114 i hovudløpet.

Dei 4 ulike distansane symbolisera Mensen Ernst sine 4 største løpebragder, og i årets løp var München-Nauplia på 3,5km den mest populære distansen med 38 deltakarar.

Løpsleiar Dag Einar Bøtun er svært nøgd med årets arrangement:

– Det er utruleg kjekt at det er såpass stor interesse rundt løpet. Mykje lokale deltakarar, men også folk som kjem langvegs ifrå, noko me tykkjer er stor stas.



– Det er også mange debutantar som tek på seg startnummer for første gong, og me ser at fleire er med sjølv om dei ikkje har noko mål om å fullføre på raskast mogleg tid. Dette er heilt i vår ånd, og me er stolte over korleis me klarar å heidre både Mensen Ernst og rørslegleda! No ser me fram til eit år utan begrensningar i antal deltakarar, og håpar på deltakar-rekord til neste år!

I årets løp var eldste deltakar 72år (12km), yngste deltakar (1,5km) 4 år.

Mot Nilen sine kjelder (12 km), kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 306 Marit Wold Vik IL 00:49:00 2 309 Mariann Drægni Vik IL 00:58:29 3 305 Polly Evans Feios IL - friidrett 00:58:38 4 308 Eilen Barstad Vik IL 01:07:08 5 311 Britt Karlsen 01:09:30 6 320 Guro Bøthun Modig IL 01:20:00 7 316 Siri Ringheim Heggenes Syril IL 01:23:12 8 303 Aud Hønsi Bøthun Modig IL 01:29:22 9 318 Maria Elisa Høgheim Modig IL 01:52:57

Mot Nilen sine kjelder (12 km), menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 300 Ruben Bøtun Modig IL 00:46:14 2 314 Jens A. Melheim Vik IL 00:47:13 3 302 Sigbjørn Bøtun Modig IL 00:48:45 4 321 Arvid Brudevoll Vik IL 00:49:05 5 313 Dawid Franek 00:50:30 6 310 Svein Arne Drægni Vik IL 00:51:55 7 301 Pål Hage Kielland 00:55:16 8 304 Eirik Høydal Breili Modig IL 00:56:37 9 307 Ulrik Frisak Modig IL 00:59:58 10 319 Sverre Høgheim Modig IL 01:53:06



Istanbul-Calcutta t/r 8300km (6,5 km), kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 202 Silje Bjørneklett Modig IL 31:45 2 222 Marie Stensholt Modig IL 33:40 3 221 Kari Heggenes Kvammen Syril IL 37:31 4 218 Maria Strella Brekke Vik IL 37:42 4 216 Thea Tenold Vik IL 37:42 6 211 Tora Tjønn Lotsberg 38:53 7 212 Mathea Tjønn Lotsberg 39:01 8 204 Tirill Tønder Team Tønder 40:07 9 214 Joanna Tenold Vik IL 44:04 9 213 Eli Yun Årestrup 44:04 11 203 Linn Tønder Team Tønder 51:24 12 210 Øydis Kleppe Bøtun Modig IL 01:00:19 Uten tid: 0 207 Gyda Bøtun Modig IL 0 223 Kirsten Johanne Bøtun Modig IL

Istanbul-Calcutta t/r 8300km (6,5 km), menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 215 Torodd Tenold Vik IL 33:20 2 200 Adrian Øyri Kørra Modig IL 34:18 3 201 Endre Gilpin Modig IL 36:42 4 224 Jon Aleksander Bøtun Modig IL 40:56 5 312 Egil Karlsen 44:11 6 220 Tomass Prozenko 50:47 7 219 Kjetil Magnar Guddal 53:20

München-Nauplia 2700km (3,5 km), kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 113 Mari Hov Heggestad 18:18 2 129 Emilie Vangsnes 20:06 3 117 Torill Nesheim Tokvam Modig IL 21:45 4 110 Nora Barstad VÅLE 22:20 5 108 Elina Drægni Vik IL 24:07 5 131 Johanne Hønsi 24:07 7 103 Maren Bøthun Modig IL 24:28 8 109 Frida Barstad Tistel 24:37 9 112 Kristine Njøs Slinde 25:34 10 107 Nann Ingunn Simlenes Modig IL 27:34 11 111 Ingvild Tjønn Hansen 27:53 12 114 Bente Otterdal Nilsen 36:17 13 130 Oddbjørg Stølsbotn Bergen Gjengen 36:55 14 127 Mari Bøtun Modig IL 37:19 14 128 Leah Alexandra Daltveit Bøtun Modig IL 37:19 16 126 Marta Ringheim Syril IL 38:27 17 136 Anne Ty 46:35 17 122 Magnhild W. Breilid 46:35 19 118 Marte Bardølsgård 51:36 Uten tid: 0 105 Siri Otterhjell Modig IL

München-Nauplia 2700km (3,5 km), menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 125 Bjørnar F. Salvesen Modig IL 13:31 2 100 Rune Fossum Lillesvangstu, 16:28 3 133 Henrik Tistel 18:57 4 102 Sverre Sandberg Tistel 19:06 5 116 Ole Håkon Tokvam Modig IL 19:28 6 217 Joakim Tenold Vik IL 19:57 7 101 Benjamin Gilpin Modig IL 21:31 8 123 Henrik Bøtun Modig IL 27:42 9 106 Agnar Bøtun Modig IL 29:58 10 104 Gustav Drægni Vik IL 35:27 11 132 Johan Grønsberg 35:28 12 121 Ingar Breilid Modig IL 40:45 12 138 Arild Hov 40:45 12 137 Sigvard Ty 40:45 15 119 Oliver Bardølsgård Modig IL 51:36 15 120 Sebastian Bardølsgård Modig IL 51:36 15 124 Arne-Olav Lien Bardølsgård Modig IL 51:36 Uten tid: 0 115 Magnar Nilsen

Paris-Moskva 2500km (1,5 km), kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 3 Tilde Øyri Thue Modig IL 07:18 2 23 Sara Tenold Vik IL 07:52 3 29 Mari Tistel 09:05 4 8 Vilma Hoff Dalsøren 09:19 4 7 Emma Øyri Thue Modig IL 09:19 6 12 Eva Hov Grindedal Feios IL - friidrett 10:28 7 10 Malene Hov Grindedal Feios IL - friidrett 10:39 8 26 Nikoline Bøtun Modig IL 11:18 8 28 Lene Marie Stenerud Modig IL 11:18 10 25 Julie Kristin Ness 11:37 10 24 Jenny Elise Vangsnes 11:37 12 17 Fride Mathilde Holen Feios IL - friidrett 11:45 13 5 Siv Settevik Modig IL 12:42 14 9 Aslaug Bøtun Modig IL 12:57 15 18 Mie Karoline Holen Feios IL - friidrett 13:17 16 13 Renate Hov Grindedal Feios IL - friidrett 13:18 17 27 Johanne Daltveit Bøtun Modig IL 14:59 17 1 Ingrid Elise Gilpin Modig IL 14:59 19 20 Anne Gjertrud Hov Modig IL 15:18 20 4 Kristin Rundsveen Bøtun Modig IL 17:04 21 15 Ann Iren Borlaug Feios IL - friidrett 17:11 21 14 Ingvild Vangsnes Borlaug Feios IL - friidrett 17:11 23 16 Hanne Eriksen Feios IL - friidrett 17:57 Uten tid: 0 19 Julie Bøtun Modig IL

Paris-Moskva 2500km (1,5 km), menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 33 Adrian Bøthun 07:09 2 2 Syver Sandberg Tistel 07:53 3 11 Sander Hov Grindedal Feios IL - friidrett 08:00 4 30 Sigurd Tistel 08:18 5 32 Isak Øyri Kørra Modig IL 09:59 6 6 Niklas Settevik Modig IL 12:42 7 21 Dag Lotsberg 15:11

Mensen Ernst

(fra Store Norske Leksikon)

Mensen Ernst var en norsk distanseløper, opprinnelig sjømann. I 1818 ble han profesjonell løper, kurér og postløper. Ernst skal ha utført en rekke oppsiktsvekkende løp, blant annet i 1832 fra Paris til Moskva (2500 kilometer i luftlinje) på 14 dager. I 1836 skal han ha løpt fra Istanbul til Calcutta og tilbake igjen (over 9000 kilometer) på 59 dager.

Under et forsøk på å krysse Afrika fra nord til sør fikk Mensen Ernst dysenteri og døde i Egypt. Han ble gravlagt ved Nilen, hvor gravstedet nå er oversvømmet av den ene Aswandammen. En minnestein ble avduket på hans fødested Fresvik i 1987.



Arild Hov, Ingar Breilid og Sigvard Ty er godt i gang med distansen München-Nauplia 2700km. (Som altså er 3,5 km i Mensen Ernst Minneløp).