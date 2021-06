Jakob Kiplimo er en av de store favorittene til OL-gullet på både 5000 og 10000 m i Tokyo. På 10000 meteren er kanskje sjansene hans er aller størst, men i løpet i Luzern viste han at han også har 5000 m-formen inne. Han ble riktignok utfordra av kenyanske Daniel Simiyu da to runder gjenstod, men 20 år gamle Kiplimo hadde et gir ekstra på oppløpet og vant greit på 12.55,60.

Knappe 20 sekunder bak leverte Narve Gilje Nordås sin sedvanlig sterke avslutning. Dermed sikra han seg både pers og fjerdeplass i feltet. Nettopp avslutningsferdighetene og de generelt gode taktiske ferdighetene gjør at Narve fort kan være med å kjempe om finaleplass i OL sjøl om han vil være en av de i feltet med svakest pers. Den vurderingen er Narve sjøl enig i, og etter løpet i Luzern uttalte han følgende til NRK:

– Jeg har noe i et OL å gjøre, og hvis alt klaffer, så kan jeg ta meg til finalen også. Det blir den vanskeligste oppgaven til nå i karrieren, men jeg reiser til OL for å prestere, ikke for å lære, det vil jeg bare si.

Nordås var før løpet i Luzern på 37. plass på kvalifiseringslista til OL, og det er 42 som får plass. Med de poengene han nå fikk med seg, er det mye som tyder på at OL-plassen er sikra sjøl om han ikke er blant dem som har klart det kravet som gir automatisk plass, 13.13,50.

Bak seg i feltet i Luzern hadde nordmannen sterke karer som sveitsiske Julien Wanders og australske Matthew Ramsden. Forholdene virket å være gode med ca. 18 grader og lite vind. Banen var noe våt etter kraftig regnvær tidligere på kvelden, men med piggsko hadde nok ikke det så mye å si.

I og med at Henrik Ingebrigtsen er ute av 5000 meteren i OL på grunn av skade og operasjon, er det ekstra artig at vi likevel blir representert med en annen rogalending på ca. samme nivå. Da Narve satte sin forrige pers under Night of Highlights på Bislett 4. juni, løp Henrik på 13.16,80 og Narve på 13.16,82. Nå er persen til Narve Gilje Nordås 13.16,67.

5000 m menn

1 198 Kiplimo Jakob Uganda UGA 2000 12:55,60 1./I MR

2 449 Simiyu Daniel Kenya KEN 1995 12:55,88 2./I PB

3 174 Kibiwott Boniface Kenya KEN 1993 13:06,26 3./I

4 199 Nordas Narve Gilije Norwegen NOR 1998 13:16,67 4./I PB

5 136 Mohumed Mohamed Deutschland GER 1999 13:17,04 5./I SB

6 197 Kidanu Tsegay Äthiopien ETH 2001 13:18,78 6./I

7 132 Ramsden Matthew Australien AUS 1997 13:23,05 7./I

8 450 Vojta Andreas Österreich AUT 1989 13:32,17 8./I

9 143 Lobalu Dominic Lokinyomo LC Brühl Leichtathletik SSD 1998 13:34,18 9./I PB

10 175 Fehr Marcel Deutschland GER 1992 13:39,09 10./I SB

11 169 Fay Brian Irland IRL 1998 13:44,37 11./I PB

12 177 Gusman Jordan Malta MLT 1994 13:49,06 12./I

13 493 Kibarus Mathew Kenya KEN 1993 13:50,00 13./I

14 103 Wanders Julien Stade Genève SUI 1996 13:57,61 14./I

115 Thorwirth Maximilian Deutschland GER 1995 aufg.

446 Noti Luca STB Leichtathletik SUI 1995 aufg.

448 Bour Felix Frankreich FRA 1994 aufg.



Jacob Kiplimo ble juniorverdensmester i terrengløp allerede som 16-åring i 2017. Nå er han 20 og er en medaljekandidat på både 10000 og 5000 m i OL. (Foto: World Athletics)