Fredag morgen klokka 08:00 går starten for tidenes lengste norske ultraløp, og det går i terrenget fra Oslo til Bergen; 515 km med samlet stigning ca 18 500 meter. Dette er en lagkonkurranse der hvert lag kan bestå av 2 eller 3 personer.

Løpet gjennomføres som én enkelt etappe fra Oslo til Bergen, uten tvungne pauser. Det er opp til laget å bestemme når og hvor det vil hvile/sove, gitt at reglene for løpet overholdes. Laget kan bare motta support fra arrangøren— privat support er ikke tillatt.

Start er ved Soria Moria på Voksenåsen og starter over Tryvannsåsen før turen fortsetter gjennom Nordmarka til Sundvollen (42 km). Senere skal løperne over blant annet Norefjell og Hardangervidda før de etter 380 kilometer kommer til Voss og avslutter med den knalltøffe etappen derfra til Bergen og målgang på Meyersmarken.





Arrangøren har stipulert en vinnertid på 90 minutter, altså 5,7 kilometer i timen i nesten fire døgn! Vi tror kanskje det blir i tøffeste laget, men her vil også været spille inn. Det er jo meldt veldig varmt vær - og kanskje kan det bli tøffere enn om det hadde blitt ruskevær.

106 løpere

Der er påmeldt 43 lag med totalt 106 løpere, og blant disse er de fleste løperne vi tidligere har sett på de mest ekstreme ultraløpene i Norge. Det er ingen selvfølge at de raskeste vinner her. Rutine, taktikk og overlevelsesevne blir satt på en voldsom prøve... og man må unngå skader. Det er nesten umulig å gjette hvem som vinner de to klassene: Menn og kvinner. Mixklag stiller i herreklassen.

Det mest profilerte laget er mixlaget bestående av eventyrer og ekstrem-ultraløper Frode Lein som har fått med seg Frank Løke og Therese Falk på laget "Potayto, potatho". Therese har ikke masse terrengerfareing, men er så sterk at dette laget godt kan vinne hele løpet.

Det kanskje mest rutinerte laget i en setting som dette er nok laget "Seigmenn" bestående av vereranene Gunnar Næss, Samuel Fredriksson og Jesper Fägersten. Det som er sikkert er at disse ikke kommer til å lede ut fra start.

Et sterkt lag er også "Team Westerheim" med 3xWesterheim på laget, og et potensielt vinnerlag er helt klart "Norconsult" med Harald Bjerke og 2xTriseth.

I kvinneklassen er det to lag som peker seg ut; "She Unit" med Cecilie Longva Igesund, Henriette Brynthe og Liss Johansen Vallestrand, samt "Team Salomon" med Sidsel Mohn og Kirsti Johnsen Skåtøy.

Hvor mange lag kommer til mål?

Vi blir mektig imponert om flere enn 10 lag fullfører innen 10. juli kl 16:00, altså 200 timer.



Som nedtelling til løpet har arrangøren de siste to ukene publisert et bilde hver dag fra den flotte løypa, se løpets facebookside. Dette bildet er fra Kiellandsbu (410 km).



Her kan du følge løperne: RaceTracker-OBT



CP: Sjekkpunkt (servicestasjon). Sperretidene angir fristen for å sjekke ut av servicestasjonene.







Trondheim-Oslo Footrace

For 9 år siden ble det hittil lengste ultraløpet arrangert i Norge, Trondheim-Oslo Footrace på 500 kilometer. Det hadde løperne helt/delvis support fra følgebiler, og imponerende nok fullførte 8 av de 10 som startet. Cecilie Holmgren og Lars Chr Dørum vant løpet.



Underveis produserte vi det som antagelig er tidenes lengste reportasje på kondis.no: Kondis følger TO500