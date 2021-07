Mens Andrea Modin Engesæth var en av dem som kvalifiserte seg greit til finalen med en sikker tredjeplass, var Vilde Våge Henriksen den siste som gikk videre på tid.

Med seg på kjøpet fikk Vilde også en soleklar pers. Fra før hadde hun løpt på 10.28,88 som best, mens hun nå noterte 10.13,75. Både tida og finaleplassen var Haugesunds-jenta strålende fornøyd med.

De fem beste fra hvert av de to heatene pluss de fem beste tidene i tillegg gikk videre til finalen. Farten i det andre heatet der Vilde Våge Henriksen løp, var noe større enn i det første heatet, og dermed ble det finaleplass på Vilde sjøl om hun bare ble nummer ni i heatet.

Andrea Modin Engesæth var en av dem som sørga for at farten ble anstendig i det første heatet. Hun lå stort sett i tet utvendig og så ut til å ha full kontroll. Det fortalte hun også til Kondis etterpå at hun hadde. Det hadde gått lett, og i og med at hun bare var drøye 7 sekunder bak persen, så får vi ta det som et tegn på at hun har truffet bra med formen. Andrea løp på 10.05,22 og ble nummer tre i heatet.

I samme heat løp Kristin Svendby Otervik inn til tiendeplass og 10.20,42. Det var pers med over 9 sekunder, og sjøl om det ikke holdt til finale, så leverte også hun mer enn en kunne forvente. Kristin var også sjøl godt fornøyd med løpet, og to av tre til finale er uansett strålende.

Finalen går lørdag klokka 15.40, og det blir spennende å følge de norske videre.



Det skjer fort noe uventet på 3000 m hinder! Hva er på gang?





Slik endte det!

Vilde Våge Henriksen holdt seg unna alt av trøbbel og sikra seg både finaleplass og en soleklar pers. Danske Anna Helwigh-Mark kom seg også så vidt unna fallet, men kom på plassen bak Vilde i mål og dermed ikke til finalen. Spanske Maite Gonzales, som falt, kom seg også opp igjen og til mål, men ble helt sist i heatet. (Foto: Kjell Vigestad)



Kristin Svendby Otervik gjør seg klar for landing, mens Andrea Modin Engesæth har god kontroll fremst i feltet. (Foto: Kjell Vigestad)

3000 m hinder kvinner Heat 1 1 FRA 10:04.44 Q RENOUARD Flavie 2 POL 10:04.61 Q KRÓLIK Kinga 3 NOR 10:05.22 (.211) Q MODIN ENGESÆTH Andrea 4 LTU 10:05.22 (.217) Q KARINAUSKAITE Greta 5 GBR 10:06.71 Q TAIT Sarah 6 SWE 10:12.70 q LILLEMO Emilia 7 ESP 10:13.95 VICIOSA Carmen 8 GER 10:15.04 VOGELGESANG Lisa 9 TUR 10:19.79 KUNUR Derya 10 NOR 10:20.42 PB SVENDBY OTERVIK Kristin 11 SLO 10:31.03 PB GOŠEK Karin 12 TUR 10:33.45 GÜVENÇ Kader 13 DEN 10:34.30 ASTRUP Laura 14 HUN 10:34.62 MÓGOR Boglárka 15 POR 10:39.51 NEIVA Bárbara 16 AUT 10:44.81 PESENDORFER Katharina Heat 2 1 FRA 10:03.89 Q PALOU Claire 2 FRA 10:03.92 Q CLAVIER Aude 3 ESP 10:04.13 Q ARBEO June 4 SUI 10:05.92 Q HÄRING Sibylle 5 POR 10:06.42 PB Q TABORDA Laura 6 GER 10:08.00 q SCHNEIDERS Paula 7 SWE 10:09.58 PB q SAMUELSSON Julia 8 GBR 10:11.28 q THORNER Elise 9 NOR 10:13.75 PB q HENRIKSEN Vilde Våge 10 DEN 10:16.42 HELWIGH-MARK Anna 11 AUT 10:24.52 PB SEILER Lotte 12 TUR 10:30.87 TEK Ruken 13 ITA 10:35.89 PALUMBO Linda 14 POL 10:36.10 MIKSZUTA Emilia 15 ESP 10:39.34 GONZALEZ Maite



Alle resultat



Vilde Våge Henriksen i satsøyeblikket for en av de sju vanngravpasseringene. (Foto: Kjell Vigestad)



Hinderløping handler om både spenst, teknikk og timing i tillegg til det aller viktigste - kondisjon. (Foto: Kjell Vigestad)



To norske - på tur ut av og på tur ned i vanngrava. (Foto: Kjell Vigestad)



Andrea Modin Engesæth har bakgrunn fra hoppøvelser, og det har hun glede av også når vanngrava skal forseres. (Foto: Kjell Vigestad)



Både Kristin Svendby Otervik og Andre Modin Engesæth var strålende fornøyd i mikssonen etter løpet. Den ene hadde persa, og den andre hatt gått greit videre til finalen. (Foto: Kjell Vigestad)



Noe mindre glad var ikke Vilde Våge Henriksen som hadde både persa og sikra seg finaleplass. (Foto: Kjell Vigestad)