Start og mål for løpet er på Liseth. Underveis er løperne innom Rembesdal, Finse, Krækkja og Kjeldebu. Det er en variert løype, som byr på fantastisk natur rundt Hardangerjøkulen.





Matthieu Bocci (Varegg Friidrett) i fantastiske omgivelser. (Foto: Extremeidfjord/Kai Otto Melau)



Avlyst i 2020 - Gode forhold i 2021

Etter først å ha avviklet et testløp i 2018, ble løpet arrangert for første gang i 2019. I fjor måtte løpet dessverre avlyses. Ikke på grunn av corona, som man gjerne tenker i disse tider, men på grunn av mye snø i løypa og ødelagte broer. I år derimot, lå alt til rette for at Xtremeidfjord kunne arrangere løpet igjen.



Og det ble en strålende start for løperne. Forholdene i fjellet var fine, til tross for at det utpå kvelden kom noe tåke og regn. Været i fjellet er som regel skiftende, men arrangøren har høyt fokus på sikkerhet. Dette gjelder også løpernes utrustning, og alle deltakere må bære en sekk, hvor det stilles visse krav til innholdet.



Hardangerjøkulen Ultra (Foto: Extremeidfjord/Kai Otto Melau)



Ny løyperekord

Tom Erik Halvorsen fra GTI-friidrett var den som løp raskest gjennom de 95 kilometrene. Faktisk så raskt at han satte ny løyperekord, med 10:56,26. På sin egen Instagram-konto uttrykker han stor glede over egen prestasjon, og deltagelse i sin helhet. - Perfekt dag på stiene rundt Hardangerjøkulen. Jeg er en veldig heldig mann som har mulighet til å gjøre slike ting som dette, skriver han. Det kommer også fram at han løp de første 60 kilometrene sammen med Lars Olaf Haaheim fra Varegg Fleridrett, som til slutt ble nummer to, nøyaktig 30 minutter bak vinneren. Mathias Dahl Fenre fra Grenland Ultra Runners ble nummer tre.



Vinneren Tom Erik Halvorsen (t.h) klarte å sige fra nummer to, Lars Olaf Haaheim, etter 60 kilometer. (Foto: Extremeidfjord/Ian Corless)



Beste kvinne på 95 kilometer ble Ingrid Lid fra Romerike Ultraløperklubb. Martha Teigen Varanes ble nummer to, og Therese Sjursen fra Team Lasportiva Norge ble nummer tre.



Ingrid Lid tok seieren i kvinnenes ultraløp. (Foto: Extremeidfjord/Ian Corless)



Dynafit Hardangerjøkulen 34 km

Nytt av året var en kortversjon av løpet. Denne løypa er 34 kilometer, og i likhet med ultraversjonen, er dette et rent fjelløp. Også her må løperne selv navigere langs DNT sine stier, ved hjelp av GPS. Løypa følger samme trasé som ultraløpet, inntil man kommer til Rembesdal.



Beste kvinne på denne distansen ble Monika Zsak, som kom i mål på 4:35,36. Karen Kyllesø fra Hjelmeland ski ble nummer to, og Elisabeth Hesvik ble nummer tre. Beste herre ble Pavel Serov fra Russlad og TRS. Han vant med 3:38,27. Øyvind Waage Hanssen-Bauer fra Vestbyen IL tok andreplassen, mens Martin Hallberg fra Fossum IF ble nummer tre.



Vinner av herreklassen på 34-kilometer, Pavel Serov. (Foto: Extremeidfjord/Kai Otto Melau)



Det ble etter hvert noe tåke og regn for løperne. Her er Adrian Haugland. (Foto: Extremeidfjord/Kai Otto Melau)



Spektakulære omgivelser. (Foto: Extremeidfjord/Heidi Kvamsdal)





Anne Leseth i godt driv på 34-kilometeren. (Foto: Extremeidfjord/Heidi Kvamsdal



Miklos Öri i nydelig natur. (Foto: Extremeidfjord/Ian Corless)



(Foto: Extremeidfjord/Ian Corless)



Inntak av næring er spesielt viktig. Randolph Behrens fra Tyskland i front. Bak i bildet sitter Ashley Russell fra USA. (Foto: Extremeidfjord/Åsmund Aarsand)



