Bislett sommerstevne har etter hvert blitt tradisjonsrikt, og er arrangert av Oslo Friidrettskrets i mange år. Stevnet er en del av Norgesserien, som inkluderer følgende arrangementer: Per Halle Invitational, 1500m Elite, Stadionmila, Bislett Sommernatt, Jubileumsstevnet og Norgesløpet.

Felles for løpene som inngår i serien, er at det legges vekt på høy fart og bruk av harer. Heatene seedes på bakgrunn av resultater fra de to siste sesonger.

Og høy fart ble det igjen.



1500 meter Kvinner

Til sammen deltok 23 løpere i denne klassen, og det ble registrert personlig rekord på 11 av dem. Raskest av alle var Sigrid Jervell Våg fra Tjalve, som løp inn til sesongbeste på 4:19,06. Hun vant drøye 3 sekunder foran Ingeborg Løvnes fra samme klubb, og Ingrid Emilsen Kristiansen fra Gular.

Sigrid Jervell Våg på vei inn til en ny seier. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ingeborg Løvås (481) tok andreplassen i mål, foran Ingrid Emilsen Kristiansen (327). (Foto: Samuel Hafsahl)



Josefin Victoria Heier (518) gjorde en god hare-jobb for heatet. (Foto.Samuel Hafsahl)





Christina Maria Toogood (434), Freya Mjølsnes (357) og Leona Andersen Vedvik (488) kom på henholdsvis 7., 5., og 6. plass i mål. 15-åringen Malin Søtorp Solberg (443) gjorde et nytt godt løp, og ble nummer 8 på 4:28,75. Ny personlig rekord.



1500 meter Herrer

52 løpere stilte til start, og her ble det et realt perseskred! Hele 26 utøvere dro fra Bislett med ny rekord denne kvelden. Den uttalte forhåndsfavoritten Mats Hauge tok seieren, etter en imponerende spurt på oppløpssiden. Han vant på 3:45,77. Marius Øyre Vedvik ble nummer to, og Fredrik Sandvik ble nummer tre.



Mats Hauge fra Gular (330) vinner med en solid sluttspurt foran Marius Vedvik, Gular (329) og Fredrik Sandvik, Askim IF (237). (Foto: Samuel Hafsahl)



Simon Nebijo Karlsen Steinshamn fra BUL (267) tok fjerdeplassen på ny personlig rekord 3:46,66. Markus Loftås fra Osterøy IL (415) ble nummer 11. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000 meter Kvinner

Jentene som stilte på denne distansen, fikk varmet skikkelig opp med et 600 meters "all out"-drag. Tidtakersystemene streiket på første forsøk, noe som førte til at løpet måtte stanses, og det måtte gjøres en ny start. Den nye starten var som en kopi av første forsøk, noe som betød at Ine Bakken og Vienna Søyland Dahle stakk avgårde helt fra første meter.



Denne duoen holdt plasseringene helt til mål, og Bakken vant på 16:07,50. Dette var en solid forbedring av hennes tidligere rekord på 16:27,70, som ble satt i et mixed heat i september i fjor. Det var imponerende å se hvordan hun jaktet ned lysharen sin, og løp fra den inn mot mål. Søyland Dahle løp inn til my sesongbeste på 16:16,87 og 19-åringen Adele Henriksen fortsetter å imponere - Denne gangen med tredjeplass her, og 16:39,00. Ny pers med cirka 45 sekunder!



Ine Bakken fra Gular tok en solid seier og en like solid personlig rekord på 16:07,50. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vienna Søyland Dahle fra Idrettslaget Skjalg ble nummer to på 5000 meter på 16:16,87. (Foto: Samuel Hafsahl)



Nytt godt løp av Adele Norheim Henriksen fra Gular, og ny personlig rekord med cirka 45 sekunder! Dette holdt til 3. plass. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000 meter Herrer

Her var det 35 løpere til start, og det ble pers på 16 av dem. Dagens raskeste var Senay Amlesom Fissehatsion fra Ullensakier/Kisa IL. Han vant på 14:18,77, som er halvsekundet bak hans personlige rekord fra Per Halle Invitational i mai i år. På andreplass kom Eivind Trym Wikshåland fra Gular, og på tredjeplass kom Fredrik Sandvik fra Askim Idrettsforening (som en time tidligere løp inn til tredjeplass også på 1500 meter).



En fornøyd Senay Amlesom Fissehatsion fra Ull/kisa. Førsteplass på 14:18,77. (Foto: Samuel Hafsahl)



Eivind Trym Wikshåland fra Gular inn til andreplass på 14:29,17. (Foto: Samuel Hafsahl)



SE ALLE RESULTATER HER



