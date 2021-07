For femte gang ble 1851OppNed arrangert i sunnmørsbygden Norddal. Dette er et fjelløp med et betydelig antall høydemeter å forsere for deltakerne. Det er to distanser som begge har konkurranseklasser: Daurmålsfjellet er distansen med færrest høydemeter, 805 meter er det her fra fjorden til topps, mens Torvløysa ruver hele 1851 meter over havet. Dette er ifølge arrangøren norges høyeste motbakkeløp, i tillegg til at man også må løpe ned igjen. Løpet inngår i den nordiske skyrunner-serien, 2021 Skyrunner Series, der det er et av fem løp. Det kåres her sammenlagtvinnere for senior og junior for både kvinner og menn.

Arrangøren av 1851OppNed måtte denne gangen forkorte løypen noe på grunn av sterk vind i fjellet. Vendepunktet ble endret fra Torvløysa 1851 moh til Breiløyfta på cirka 1450 moh. Nede i start/målområdet på Norddal var det varmt og ikke så mye vind.

Det var 72 deltakere i konkurranseklassen i den lengste løypen til Breiløyfta og 37 deltakere i den kortere til Daurmårsfjellet. Mosjonsklassen hadde 60 deltakere samlet i de to løypene.

Vinneren av «1851 OppNed Norddal» ble Morten Antonsen. Han viste tidligere i sommer at han behersker terrengløping svært godt da han også vant ultraløpet Salomon XREID Femunden.

Morten åpnet friskt og skaffet seg en gode luke til resten:

- Jeg trodde jeg hadde åpnet litt for hardt siden det ble så stor luke til den gruppen som kom bak, men beina holdt, så jeg var fornøyd.

- Han som ble nummer to var veldig nærme meg på toppen så jeg var sikker på at jeg ble tatt igjen nedover, men jeg ble ikke det. Så det holdt.

Morten forteller at han har et øye på den nordiske skyrunner-serien, 2021 Skyrunner Series, og han har planlagt å delta også på det neste løpet, Stranda Fjord Skyrace den 7. august, kanskje det siste løpet i serien også.

Morten Antonsen er langrennsløper som også driver med løping i fjell og terreng.

Premiepallen menn for den lengste løypen: Trym Dalset Lødøen, Morten Antonsen og Anders Sommer. (Foto: Arne Dag Myking)

10 beste menn, Torvløysa Skyrace 1851:

Plass Navn Startnr. Klasse Klubb/Lag Mål 1. Morten ANTONSEN 21 M16-20 Hvam IL 01:59:01 2. Trym Dalset LØDØEN 54 M16-20 Haugen IL 02:00:32 3. Sommer ANDERS 37 M21+ Varegg fleridrett 02:01:04 4. Erik KÅRVATN 30 M16-20 Trollheimen Fjellsportklubb 02:02:21 5. Christian BRURÅS 42 M21+ Sunnmørsalpane Fjelløparlag 02:03:48 6. Sindre RØNNING 84 M21+ Nydalens Skiklub 02:04:03 7. Thomas BERGE FOYN 34 M21+ Inov-8 02:04:51 8. Lasse FINSTAD 45 M21+ (Ålesund) 02:07:33 9. Erik Johannes HUSOM 12 M21+ Folldal IF 02:09:21 10. Håvard TOSTERUD 24 M16-20 Østre Toten skilag / NTG-Lillehammer 02:10:15

Premiepallen kvinner for den lengste løypen: Marte Lien Johnsen, Marion Huber Kaas og Henriette Lund. (Foto: Arne Dag Myking).

Marion Huber Kaas ble raskeste kvinne på Skyracedelen av 1851OppNed, men det var egentlig tilfeldig at hun stod på startstreken:

- Det var min bror og mann som fant ut i går kveld at vi skulle melde oss på. Vi er egentlig på Norgesferie og har hatt noen fjellturer og skulle bare forbi her, og da ville de være med.

- Jeg var litt spent, vi har jo gått noen fjellturer og vi lurte litt på om knærne holdt, men det var mykt og fint underlag som det var deilig å løpe på.

Dette var det andre fjelløpet som Marion deltok på, men hun avviser ikke at det kan bli flere deltagelser i Skyrunning-cupen:

- Vi fikk akkurat informasjon om det neste løpet. Men vi bor i Oslo så det blir litt langt å reise da, men det er jo litt fristende, det er jo moro å løpe.

10 beste kvinner, Torvløysa Skyrace 1851 moh.

Plass Navn Startnr. Klasse Klubb/Lag Mål 1. Marion Huber KAAS 83 K21+ Nydalens Skiklub 02:27:30 2. Marte Lien JOHNSEN 63 K21+ Byåsen IL 02:31:43 3. Henriette LUND 44 K21+ twr lundmarks 02:32:14 4. Helene BIRKELI 69 K21+ Kvam LSK 02:37:47 5. Tuva STAVØ 62 K21+ Strindheim IL 02:42:06 6. Kristine BIRKELI 96 K21+ Tromsø løpeklubb 02:42:42 7. Sofie HJORTH 79 K21+ Hellesylt Skyrunners 02:45:51 8. Linda HOVDE 8 K21+ Spjelkavik og omegn 02:51:25 9. Mathilde SKAARE 38 K21+ IL BUL Tromsø 03:03:11 10. Daranporn SANGTHONG 39 K21+ (Ålesund) 03:13:34

Fra starten i Norddal. (Foto: Jan Petter Venøy)

Linda Berger har her bare noen meter igjen til mål. (Foto: Arne Dag Myking)



Seline Kvalheim-Tømmerstøl løper inn til seier i U20-klassen. (Foto: Arne Dag Myking)

Fredrik Krohn Frøysa heies inn til mål. (Foto: Arne Dag Myking)