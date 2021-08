På fredagens vertikal-konkurranse ble Kasper Fosser nummer to, bak spanske Daniel Osanz. Nå fikk den norske orienteringsløperen revansje, og han vant med 2,5 minutter i den 16 km lange fjelløypa med 1300 hm stigning. På grunn av dårlig vær ble løypa forkorta med 7 km i forhold til det planlagte. Det hadde ikke Kasper Fosser noe imot.

– Jeg var bare 13 sekunder unna gullet på fredag, så jeg ønska å komme tilbake og ta gullmedaljen. Jeg er veldig glad for at løypa ble forkorta da det passa meg bedre, med mye nedoverbakke. Sjøl om jeg var kjempesliten på nedoverløpinga, gav jeg alt. Jeg har aldri konkurrert i mer enn 90 minutter før, så jeg var glad da jeg hørte at løypa var kortere, fortalte Fosser til arrangøren etter løpet.

Så mye mer enn 90 minutter holdt ikke verdensmesteren i langdistanseorientering på nå heller. Vinnertida hans var på 1.37.12.



Kasper Fosser fikk gleden av å løpe i mål som førstemann. (Foto: Discover Abruzzo)



En som målt i medaljer hevda seg enda bedre enn Kasper Fosser, var Ida Waldal som tok gull både på Vertical KM og i Skyrace. Hun vant nå U18-klassen på 2.04.20 og hadde over 5 minutts forsprang til Gabriela Lasalle fra Spania. Ida hadde også bedre tid enn alle jentene i U20-klassen. Bare vinneren av U23-klassen løp fortere enn den norske 17-åringen. Ikke rart at Ida var fornøyd med løpet:

– Jeg restituerte godt etter vertikalløpet, og i dag følte jeg meg bedre enn forventa. Jeg klarte å holde en god fart hele vegen. Løypa hadde mange løse steiner, og jeg sklei litt her og der, men jeg likte løpet, og jeg er så glad, fortalte hun til arrangøren.



Med ei spanske jente på hver side fikk Ida Waldal lov å stå øverst på pallen for andre gang på tre dager. (Foto: Discover Abruzzo)



I tillegg til de to gullmedaljene ble det også levert gode løp av de andre norske deltakerne med 4., 6., 7., 10., 10. og 15. plass. I lagkonkurransen tok Norge sølv bak Spania og foran Italia.

Det ble også delt ut medaljer i kombinasjonen Vertical KM og Skyrace, og her ble det gull til både Ida Waldal og Kasper Fosser. På medaljestatistikken endte Norge på andreplass med åtte medaljer. Spania hadde klart flest med 27.



Morten Antonsen løp inn til en fin fjerdeplass i U20-klassen. Det var en plassering bedre enn den han fikk i vertikalløpet. (Foto: arrangøren)





Resultat VM Skyrace

U23 menn 1 Kasper Fosser (NOR) 1h37’12” 2 Daniel Osanz (ESP) 1h39’41” 3 Jonas Soldini (SUI) 1h40’58” ... 10 Per Christian Grieg (NOR) 1h45'34'' U20 menn 1 Albert Perez (ESP) 1h42’10” 2 Lorenzo Rota Martir (ITA) 1h44’23” 3 Marco Salvadori (ITA) 1h45’43” 4 Morten Antonsen (NOR) 1h47'57'' … 7 Trym Dalset Lødøen (NOR) 1h50'45'' 10 Erik Kårvatn (NOR) 1h52'00'' U20 kvinner 1 Moana Lilly Kehres (ESP) 2h09’03” 2 Francesca Gianola (ITA) 2h13’42” 3 Laia Gonfaus (ESP) 2h13’52” ... 6 Linnea Valhovd Hove (NOR) 2h20'55'' U18 menn 1 Iu Net Puig (ESP) 1h42’49” 2 Jan Castillo (ESP) 1h44’17” 3 Max Palmitjavila (AND) 1h53’54” ... 15 Emil Aslaksen Røed (NOR) 2h09'38'' U18 kvinner 1 Ida Waldal (NOR) 2h04’20” 2 Gabriela Lasalle (ESP) 2h09’52” 3 Martina Gonfaus (ESP) 2h12’57”



