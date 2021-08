195 løpere fra start i Riasten rundt lørdag som var fultegnet med 200 startplasser flere uker før løpet men som ble utvidet med 25 ektraplasser rett før løpsdagen . (Foto fra arrangørens facebookside)



Tredagers arrangementet Hardhaus i Ålen ble i år som i fjor komprimert til ett løp med Riasten rundt. Med 193 deltagere i mål på lørdagens distanse og ny løyperekord i herreklassen ble det en sportslig suksess. Stor spenning om seieren og streaming av spekertjeneste via nærradioen gjorde løpet til en opplevelse også fra sidelinja. Årets premiebord var rekordstort og bestod av over 100 premier der 60 var uttrekkspremier. I tillegg ble det delt ut medaljer til alle de 200 deltakerne.



Bilde fra Hosvollen mot slutten av løypa rundt Riastan som ligger 805 moh. (Foto fra arrangørens facebookside)

Duell om seieren

I herreklassen var det knyttet spenning til om fjorårsvinner, Jon Aukurst Osmoen fra Os og Nydalen SK kunne forsvare seieren eller om arrangørens to øvrige forhåndsfavoritter Vegard Sivertsgård (Tydal IL) og Andreas Dahlø Wærnes kunne henge med o-løperen.





Tetduoen ved Hosvollen med osmoen i føringen foran Sivertsgård. (Foto fra arrangørens facebookside)



Det skulle vise seg st det ble en duell mellom Vegard Sivertsgård og Jon Aukrust Osmoen som fikk raskt en luke løp og fulgte hverandre som skygger helt inn til mål der Osmoen dro til med en langspurt som ga både seier og ny løyperekord på 51.06. Sivertsgård som krysset målstreken to sekunder bak, gjorde også et knallsterkt løp og forbedret sin bestenotering med hele1.46 min.

Juniorløperen Lars Svorkdal fra Svorkmo IL var tredje beste herre, 1.48 bak vinneren. Skiskytter Andreas Dahlø Wærnes ble fjerdemann, og Magnus Wiig (Støren Sportsklubb) løp inn til dagens femte beste tid.





Nr 3, 4 og 5 ved Hosvollen som i mål: Lars Svorkdal foran Andreas Dahlø Wærnes og Magnus Wiig. (Foto fra arrangørens facebookside)

Jevnt også blant damene

Raskeste kvinne ble Marit Anita Karlsen fra Mosvik på tida 1.08.56, fulgt av lokale Ingeborg Nordaune som løper for Team Ingrid Kristiansen på 1.09.33. Lilli Marie Ofstad (Salomon/Hank sport) løp inn til 3. plass 1.10.07. Det skilte altså ikke mer drøye minuttet på de tre beste i kvinnenes oppgjør.

Ingeborg Nordaune (99) ut fra start sammen med Kristain Hovemoen (19), Steinar Trondsetås (78) og Arne Ingar Hangerhagen. (Foto fra arrangørens facebookside)



Dagens «største» Hardhaus var uten tvil 5 år gamle Leon Stenvold Børgersen som løp 14.8 km på 1.53.45. (Foto fra arrangørens facebookside)



De beste Riasten rundt 31.07.2021: 20 beste kvinner (62 deltagere): Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Marit Anita Karlsen MOSVIK D40-54 01:08:56 +0:00 2 Ingeborg Nordaune Team Ingrid Kristiansen D18-39 01:09:33 +0:37 3 Lilli Marie Ofstad Salomon/Hank Sport D18-39 01:10:07 +1:11 4 Hild Sissel Vannebo Namdal Løpeklubb D40-54 01:10:58 +2:02 5 Emma Endal Hansen Budal IL D40-54 01:12:11 +3:15 6 Kristin Krogstad Melhus IL D40-54 01:12:27 +3:31 7 Julie Røthe Lysberg Namdal Løpeklubb D J 01:12:48 +3:52 8 Siri Klevset Byneset D40-54 01:13:09 +4:13 9 Ane Martine Karlsen Hallager Mosvik D J 01:13:26 +4:30 10 Hannah Fossheim Namdal Løpeklubb D J 01:13:33 +4:37 11 Maria Felicia Kaasbøll Byåsen IL D18-39 01:13:51 +4:55 12 Rebecca Snekkenes Hitterdal-Feragen IL D18-39 01:15:23 +6:27 13 Martine Lehn Byaasen Skiklub D18-39 01:15:28 +6:32 14 Frida Sæther TRONDHEIM D18-39 01:16:24 +7:28 15 Kamilla Saltermark Olsåsen IL D18-39 01:16:52 +7:56 16 Malin Sundet IL Leik D J 01:17:04 +8:08 17 Berit Vestermo Namdal Løpeklubb D V 01:17:51 +8:55 18 Henriette Dahl Røros IL D40-54 01:18:32 +9:36 19 Signe Hofstad Røros IL D18-39 01:19:25 +10:29 20 Anne Smidesang Friskis&Svettis D40-54 01:20:33 +11:37 50 beste menn (131 deltakere): 1 Jon Aukrust Osmoen Nydalen SK M18-39 51:06:00 +0:00 2 Vegard Sivertsgård Tydal il M18-39 51:08:00 +0:02 3 Lars Svorkdal Svorkmo/Noi M Junior 52:54:00 +1:48 4 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL M18-39 53:46:00 +2:40 5 Magnus Wiig Støren Sportsklubb M18-39 54:35:00 +3:29 6 Henrik Velle IK Tjalve M18-39 56:33:00 +5:27 7 Martin Løvaas TRONDHEIM M18-39 57:10:00 +6:04 8 Espen Røistad Team Hardhaus/Røros IL M18-39 57:49:00 +6:43 9 Knut Venseth Markabygda IL M40-54 57:57:00 +6:51 10 Tor-Erik Haagenstad Vik BREKSTAD M18-39 59:00:00 +7:54 11 Nils Ole Fuglem Selbu il M18-39 59:39:00 +8:33 12 Eivind Dille Dille Andersen Team Hardhaus M18-39 01:00:02 +8:56 13 Håvard Finnland Trøite Selbustrand IL M18-39 01:00:47 +9:41 14 Are Fossheim Namdal Løpeklubb M J 01:01:27 +10:21 15 Ottar Tollan RØROS M40-54 01:01:30 +10:24 16 Jostein Valan Røros IL M40-54 01:01:41 +10:35 17 Olve Berg TRONDHEIM M18-39 01:01:46 +10:40 18 Jan Nyrønning Team Hardhaus M V 01:02:00 +10:54 19 Ole Leirvik Namdal Løpeklubb M40-54 01:02:07 +11:01 20 Ola Nymoen Aas Røros il M18-39 01:02:12 +11:06 21 Olav Grønli Team Hardhaus M40-54 01:02:16 +11:10 22 Anders REITAN Fyk M18-39 01:02:27 +11:21 23 Trond Morten Gløtheim Røros IL M40-54 01:02:38 +11:32 24 Odin Garli Sokna IL - Team Hugaas M18-39 01:02:42 +11:36 25 Arne Inge Hangerhagen Melhus IL M40-54 01:02:53 +11:47 26 Odd Egil Brobakk Sokna il M40-54 01:03:08 +12:02 27 Johan Henrik Lundbo Strindheim IL M V 01:03:14 +12:08 28 Ådne Hoston Stiklestad IL Fjellmann M J 01:03:50 +12:44 29 Stig Moen RØROS M40-54 01:04:00 +12:54 30 Inge Erlimo TOLGA M40-54 01:04:18 +13:12 31 Johan Venseth LEVANGER M V 01:04:50 +13:44 32 Kristian Hovemoen Stri IL M18-39 01:05:09 +14:03 33 Hans Erik Ler Equinor Bil/Haltdalen IL M18-39 01:05:22 +14:16 34 Steinar Trondsetås Hardhaus M40-54 01:05:55 +14:49 35 Geir Østgårdsgjelten FIK Ren-Eng M V 01:06:22 +15:16 36 Øivind Aunøien OK Fjell M40-54 01:06:38 +15:32 37 Kåre Reitan ÅLEN M18-39 01:06:41 +15:35 38 Nils Klevset Byneset il M40-54 01:06:42 +15:36 39 John Øverhaug Aasen Hessdalen IL M18-39 01:06:52 +15:46 40 Even Moholt Team Hardhaus M18-39 01:07:22 +16:16 41 Morten Sørtømme Hovin IL M V 01:07:30 +16:24 42 Morten Løkken RØROS M40-54 01:07:41 +16:35 43 Bastian Grønli Ålen IL M J 01:07:43 +16:37 44 Lars Peder Jensås Bergstaden VVS M18-39 01:07:48 +16:42 45 Morten Grut IL Nor M J 01:07:54 +16:48 46 Andreas Vannebo Spillum IL M40-54 01:08:28 +17:22 47 Ole Waagan Tydal IL M40-54 01:08:33 +17:27 48 Magnar Ryttervoll Brekken IL M J 01:08:41 +17:35 49 John Kåre Engesvoll ÅLEN M40-54 01:08:53 +17:47 50 Eivind Næve I.l Leik M J 01:09:03 +17:57



