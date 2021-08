Med temperatur stigende fra 26 til 30 grader gjennom løpet var det ikke forhold for rekordraske tider i maratonløpet i Sapporo. Verdensrekordholder Bridget Kosgei var med sine 2.27.36 over 13 og et halvt minutt bak sin egen pers, til tross for at hun leverte et godt løp. Peres Jepchirchir har pers på 2.17.16 og var med dagens vinnertid på 2.27.20 drøye 10 minutter bak sin egen bestetid.



Slik sett var det enda mer imponerende at Molly Seidel som har en pers på 2.25.13, nå klarte å løpe på 2.27.46. Det betyr at hun under optimale forhold har en mye bedre tid inne. Seidel var også den som gjorde mye av drajobben underveis.



Men på de siste 5 kilometerne ble de to kenyanske jentene for sterke. Underveis hadde de hjulpet hverandre med langing av drikke og isposer, og stort sett så det ut som Peres Jepchirchir var hjelperytter for den kanskje største favoritten, Brigid Kosgei.



Men etter passering 40 km måtte også Kosgei slippe. Jepchirchir som både er verdensmester og har verdensrekorden på halvmaraton i rene kvinnefelt med 1.05.16, hadde et gir ekstra og fikk raskt ei trygg luke. Brigid Kosgei holdt også greit unna for Molley Seidel som på sin side hadde 52 sekunder ned til etiopiske Roza Dereje på fjerdeplass.





Verdensrekordholder Brigid Kosgei måtte denne gangen nøye seg med andreplass og sølvmedalje. (Foto: Chicago Marathon)





Hviterussiske Volha Mazuronak, som ble europamester i Berlin i 2018, viste seg igjen som en mesterskapsløper og ble nummer fem etter å ha sluppet i tide og tatt igjen mange av dem som hang med teten for lenge.



En av dem som reindyrka denne taktikken enda mer, var svenske Carolina Wikström som løp inn til en imponerende 22. plass, "bare" 5.59 bak vinneren. Hun slapp hovedfeltet med det samme og lå på 82. plass (av 88 løpere) etter 5 km. Halvveis passerte hun på 1.17.21 og lå på en 58. plass. Så fortsatte hun å avansere med 41. plass etter 30 km og 24. plass etter 40 km. På de siste 2,2 kilometerne løp hun forbi to løpere til, og med en siste halvmaraton på 1.15.58 ble det målpassering på 2.33.19 og 22. plass.



Verdensmesteren fra VM i Doha, Ruth Chepngetich fra Kenya var en av 14 løpere som brøt. Samme skjebne led to av de etiopiske løperne og israelske Lonah Salpeter som så sterk ut og lenge var med i tetgruppa.



Beste japanske løper ble Mao Ichiyama på åttendeplass med 2.30.13. Hun hang godt med til farten gradvis ble skrudd opp på den siste mila. De åtte 5 kilometerne hadde følgende utvikling for teten:



18.02 - 18.14 - 17.31 - 17.40 - 17.24 - 17.13 - 16.54 - 17.01



Peres Jepchirchir hadde 1.15.14 på første halvdel og 1.12.06 på den andre.





27 år gamle Molly Seidel fra USA løp inn til en både overraskende og overbevisende bronseplass. (Foto: Wikipedia)



Maraton kvinner 1 KEN Peres JEPCHIRCHIR 2:27:20 SB 2 KEN Brigid KOSGEI 2:27:36 SB 3 USA Molly SEIDEL 2:27:46 SB 4 ETH Roza DEREJE 2:28:38 SB 5 BLR Volha MAZURONAK 2:29:06 SB 6 GER Melat Yisak KEJETA 2:29:16 SB 7 BRN Eunice Chebichii CHUMBA 02:29:36 8 JPN Mao ICHIYAMA 02:30:13 9 CAN Malindi ELMORE 2:30:59 SB 10 AUS Sinead DIVER 2:31:14 SB 11 NAM Helalia JOHANNES 2:31:22 SB 12 SUI Fabienne SCHLUMPF 02:31:36 13 CAN Natasha WODAK 2:31:41 SB 14 POL Karolina NADOLSKA 2:32:04 SB 15 RSA Gerda STEYN 02:32:10 16 UGA Immaculate CHEMUTAI 02:32:23 17 USA Sally KIPYEGO 2:32:53 SB 18 GER Deborah SCHÖNEBORN 2:33:08 SB 19 JPN Ayuko SUZUKI 2:33:14 SB 20 LES Neheng KHATALA 02:33:15 21 CRO Matea PARLOV KOŠTRO 2:33:18 SB 22 SWE Carolina WIKSTRÖM 2:33:19 SB 23 AUS Ellie PASHLEY 2:33:39 SB 24 TAN Failuna MATANGA 2:33:58 SB 25 IRL Fionnuala MCCORMACK 2:34:09 SB 26 AUS Lisa WEIGHTMAN 2:34:19 SB 27 PER Gladys TEJEDA 2:34:21 SB 28 BEL Mieke GORISSEN 02:34:24 29 ESP Elena LOYO 2:34:38 SB 30 POR Salomé ROCHA 2:34:52 SB 31 GER Katharina STEINRUCK 02:35:00 32 ITA Giovanna EPIS 2:35:09 SB 33 JPN Honami MAEDA 02:35:28 34 KOR Kyungsun CHOI 2:35:33 SB 35 POL Aleksandra LISOWSKA 02:35:33 36 KGZ Darya MASLOVA 2:35:35 SB 37 ESP Marta GALIMANY 2:35:39 SB 38 FRA Susan JEPTOOO 2:36:29 SB 39 GBR Stephanie DAVIS 02:36:33 40 PER Jovana DE LA CRUZ CAPANI 02:36:38 41 ECU Rosa CHACHA 02:36:44 42 UKR Yeheniya PROKOFYEVA 2:36:47 SB 43 ERI Nazret WELDU 02:37:01 44 NED Andrea DEELTSTRA 2:37:05 SB 45 MGL Munkhzaya BAYARTSOGT 2:37:08 SB 46 KAZ Zhanna MAMAZHANOVA 02:37:42 47 CHN Deshun ZHANG 02:37:45 48 ISR Maor TIYOURI 02:37:52 49 BEL Hanne VERBRUGGEN 2:38:03 SB 50 BLR Nina SAVINA 2:38:41 SB 51 SUI Martina STRÄHL 2:39:25 SB 52 CZE Marcela JOGLOVÁ 02:39:29 53 CRO Bojana BJELJAC 2:39:32 SB 54 MDA Lilia FISIKOVICI 2:39:59 SB 55 COL Angie ORJUELA 2:40:04 SB 56 MAR Rkia EL MOUKIM 2:40:10 SB 57 KOR Seulki AN 2:41:11 SB 58 CZE Tereza HROCHOVÁ 02:42:25 59 POL Angelika MACH 02:42:26 60 ECU Andrea Paola BONILLA 2:43:30 SB 61 ARG Marcela Cristina GOMEZ 2:44:09 SB 62 CHN Zhixuan LI 02:45:23 63 NED Jill HOLTERMAN 02:45:27 64 MEX Úrsula Patricia SÁNCHEZ 2:45:45 SB 65 MEX Daniela TORRES 02:47:15 66 ISR Lonah Chemtai SALPETER 02:48:31 67 CHN Li BAI 02:49:21 68 GBR Stephanie TWELL 2:53:26 SB 69 UGA Juliet CHEKWEL 2:53:40 SB 70 POR Sara Catarina RIBEIRO 2:55:01 SB 71 GBR Jess PIASECKI 2:55:39 SB 72 SOL Sharon FIRISUA 3:02:10 NR 73 CAN Dayna PIDHORESKY 3:03:10 SB MEX Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON DNF KEN Ruth CHEPNGETICH DNF ESP Laura MÉNDEZ DNF ETH Birhane DIBABA DNF BRN Tejitu DABA DNF ERI Kokob Tesfagaber SOLOMON DNF UKR Viktoria KALIUZHNA DNF RSA Irvette VAN ZYL DNF POR Sara MOREIRA DNF USA Aliphine Chepkerker TULIAMUK DNF IRL Aoife COOKE DNF UKR Darya MYKHAYLOVA DNF ETH Zeineba YIMER DNF CZE Eva VRABCOVÁ NYVLTOVÁ DNF TUR Meryem ERDOGAN DNF



