Deltakelsen i Fulvio Øksendals utfordringer må ses i lys av at mange norske ultraløp er blitt flyttet til høsten pga. den vedvarende smittesituasjonen, og oppslutningen ble dermed ikke som forventet for arrangøren.



Først 130 km på 30 timer, så.....







Cato Pettersen fulgte rett bak Yngve Øyeflaten i den umerka løypa fra Vangsåsen til Åstadalen. (Foto fra løpets facebookside)



For danske Martin Skovgaard Sørensen ble drømmen deverre knust etter kun 15 km pga. et kraftig overtråkk. Etter 30 km ved CP1 på Brumundkampen var Yngve Øyeflaten i ledelse noen minutter foran Cato Pettersen. De to øvrige, Tommy Tønnesen og Marian Scripnic, fulgte et godt stykke bak etter utfordringer med navigering på den første delen.



Ved CP2 ved Korperud etter 60 km var Yngve fortsatt i føringen og svært positiv til å greie 100 miles innen 30 timer og dermed skaffe seg friplass til Gaea Norvegica Trail 2025 (400K). Her bestemte fjerdemann Marian Scripnic seg for ikke å fortsette.

Fra sol til regn og mørkt

Natta kom med regn og lav temeratur som så ofte før har knust drømmen om å fullføre over Hedmarksvidda, men ved siste CP3 på Bringebu etter 100 km holdt Yngve fortsatt et godt tempo og passerte etter vel 19 timer med 50 minutters klaring til Cato.

Ved søndagens målgang var det igjen sol og varme som tok i mot de fire på Åkersætra Leirsted. Det var krav om å passere Åkersætra bru innen 30 timer etter starten fra Gåsbu for å få lov til å ta den siste runden på 30 km over Raudfjellet.



De to første greide cutten med god margin, men nøyde seg med 130 km. Dermed kunne Yngve Øyeflaten avslutte sin ferd etter 25:32:08 og ble en Bèrghem Ultra 100 miles-vinner med Cato Petteresen som en god nr. 2 på 26:11:17. Tommy Tønnesen fikk revansjert seg etter DNF i 2019 og fikk notert sluttiden 33:29:08.



Tommy Tønnesen jublende mot mål etter å ha fullført 130 ultratøffe km. (Foto fra løpets facebookside)

Nye utfordringer venter

Fulvio har som vanlig planene klare for nye utfordringer. Neste år vil målgang bli flyttet til Bjønnåsen og det blir en ekstra distanse på 200 km med start fra Skibladnerbrygga på Hamar 10 timer før starten på Bèrghem Ultra 130K og Norges Verste 100 miles Challenge på Gåsbu. "It's not supposed to be easy!"