AIM Challenge i Hemsedal er en morsom multisportkonkurranse der lag på to og to i løpet av 6 timer skal samle flest mulige av totalt 60 utplasserte poster. Ingen vil klare alle - og det er heller ikke meningen.



På arrangementets nettside kan vi lese følgende rundt åpningen for flere deltakere og innføringen av koronasertifikat:



AIM Challenge i Hemsedal har vært fullbooket i noen uker, men vi har nå gleden av å åpne opp for flere deltakere. Ved innføringen av koronasertifikat kan vi nå åpne opp fra tidligere 200 deltakere til 500. For å forenkle for deg som deltaker vil vi tilby alle deltakere gratis hurtigtest på plass i Hemsedal.



Gjennom å innføre krav om koronasertifikat kan vi nå åpne opp for flere deltakere, men det vil samtidig bli krav om å vise grønt koronasertifikat ved registrering for alle deltakere.



Du får grønt koronasertifikat hvis du kan krysse av minst én av følgende alternativer:

Dersom du har fått én av to doser vaksine, og det er gått tre uker etter vaksinasjonen.

Dersom du har fått to av to doser vaksine, og det er gått én uke etter vaksinasjonen.

Negativ test gir grønn kontrollside i 24 timer fra prøven er tatt, men bare hvis du ikke har noen positive tester siste sju dager.

Hvis du har hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen-hurtigtest, gir det grønn kontrollside i seks måneder fra første positive test.

Du oppfordres til å sjekke om du har grønt sertifikat god tid i forveien på Helsenorge-appen eller på helsenorge.no.



For dere som ikke har grønt sertifikatet ennå setter vi opp en teststasjon i samarbeid med Hjemmelegene på plass i Hemsedal. Her kan du få gjennomført gratis hurtigtest som gir grønt sertifikat i 24 timer. (Husk å ta med gyldig legitimasjon.) Hvis du er syk eller har symptomer, er i karantene eller isolasjon skal du ikke komme på arrangementet eller til teststasjonen.



Ønsker dere å benytte dette så gi beskjed i forveien på mail til info@aimchallenge.com så Hjemmelegene kan planlegge med riktig mengde personell. Det er mulig også for personer uten norsk id å ta hurtigtesten for å få grønt koronasertifikat.



Det vil være krav om grønn kontrollside ved registrering fredag kveld/lørdag morgen. Kan du ikke fremvise grønt koronasertifikat vil dere ikke få stille til start.



Krav om koronasertifikat vil gjelde for hele arrangementet, da også for publikum. Publikum som ikke allerede har grønn kontrollside vil også ha muligheten å teste seg fredag kveld. Vennligst gi beskjed i forveien hvis dere ønsker å benytte denne muligheten til info@aimchallenge.com



Nå ser vi virkelig frem til AIM Challenge i Hemsedal!

AIM Challenge er en multisportkonkurranse som passer for alle. Lag på to og to skal i løpet av 6 timer samle flest mulige av totalt 60 utplasserte poster. De forskjellige postene gir ulike poeng avhengig av vanskelighetsgrad. Mange poster kan tas på sykkel. Noen krever at deltakerne løper, klatrer, svømmer, balanserer, kravler eller padler.



På grunn av innføring av krav om koronasertifikat blant deltakerne kan i år antall deltakere økes fra 200 til 500. (Foto: AIM Challenge)

