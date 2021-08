Per Myren vant også den forrige utgaven av Romsdal 5/10/halv som gikk 5. juni. Da brukte han 1.18.51, og en framgang på over minuttet i samme trasé skal en ikke kimse av.



Rent prestasjonsmessig stod nok likevel Knut Hjertvik for det beste løpet da han vant 5 kilometeren på 15.45. Han hadde over 2 minutters forsprang til forfølgerne. Bare 12 år gamle Ingrid Engen var raskeste jente på 5 km med pene 22.15. Live Solheimdal som har løpt så bra tidligere i sommer, står oppført med brutt løp.



10 kilometeren var den distansen som samla flest løpere - med 16 fullførende - men her var det merkelig nok med bare menn. Einar Raknes vant på 35.47 og var 9 sekunder foran andremann, Martin Bruseth.





Louise Skak vant halvmaratonløpet. (Arkivfoto: Erling Pande Braathen)



Halvmaraton menn 1 Per Myren, Nofence - Frei 35-39 år 01:17:33 2 Jan Erik Buan, Kristiansund 50-54 år 01:23:40 3 Einar Engvig, Norodd Il - Kristiansund 45-49 år 01:25:17 4 Ole Kristian Myren, Ingen Frei 23-34 år 01:30:58 6 Kjell Anders Røbech, Norodd - Kristiansund 40-44 år 01:32:21 Halvmaraton kvinner 1 Louise Skak, Idrett, Uten Alkohol - Stordal 45-49 år 01:31:50 2 Anne Melkild, Freidig - Trondheim 60-64 år 01:43:22 10 km menn 1 Einar Raknes, Ekko/Aureosen IL - Aukra 35-39 år 35:47 2 Martin Bruseth, Romsdal Randoneklubb - Gjemnes 35-39 år 35:56 3 Terje Hellum, Fræna SK&O - Hustadvika 40-44 år 37:35 4 Daniel Hestad, Team Einar - Molde 45-49 år 38:45 5 Aleksander Hanssen, MOI - Molde 35-39 år 38:57 6 Stian Angell, Ingen Klubb - Aukra 23-34 år 38:59 7 Iver Kristian Arnesen, Molde Olymp - Molde 40-44 år 39:48 8 Are Legenden Uran, Havørn - Averøy 45-49 år 40:58 9 Richard W. Naas, IL Frode - Hustadvika 23-34 år 41:05 10 Runar Dahl Røsand, Averøy Løpeklubb - Averøy 35-39 år 42:31 11 Asbjørn Slåttå, Elnesvågen - Hustadvika 40-44 år 42:35 12 Ronny Midttveit, Molde 45-49 år 42:44 13 Hallgrim Fagervold, Rissa Beer & Athletics - Hustadvika 35-39 år 42:50 14 Nikolay Bruseth, Romsdal Randoneeklubb - Eide 23-34 år 43:38 15 Knut Vidar Haukebø Siem, Molde og Omegn IF - Molde 35-39 år 43:51 16 Ole Birger Ulseth, IL Norodd - Kristiansund 50-54 år 44:00 5 km menn 1 Knut Hjertvik, OSI Friidrett 23-34 år 15:45 2 Magnus Nygård, Bud IL - Hustadvika 23-34 år 18:13 3 Jarl Sæther, Klubba Sport - Trondheim 23-34 år 18:15 4 Lars Steinar Laingen, Romsdal Randoneeklubb - Molde 45-49 år 19:25 5 Øystein Raustøl Dahle, Molde og Omegn IF - Molde 14-15 år 22:12 6 Jørgen SætreIngen, Hustadvika 23-34 år 26:20 5 km kvinner 1 Ingrid Engen, Sunndal friidrett - Sunndal 12 år 22:15 2 Amanda Solli EideIngen, Trondheim 23-34 år 22:41 3 Anna Bruseth, Gjemnes 12 år 24:33 4 Martine Bruseth, Gjemnes 14-15 år 28:46 - Live Solheimdal, SK Vidar - Molde 23-34 år DNF 5 km U10 1 Herman Engen, Sunndal friidrett - Sunndal 10 år 27:44 2 Magnus Bruseth, Gjemnes 8 år 33:09



Løypa i Romsdal 5/10/halv er ei fram og tilbake løype der alle distansene har start og mål ved Stavik grendahus, og så er det vending etter henholdsvis, 2,5, 5 og 10,5 km.