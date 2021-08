Kystleden Halvmaraton byr på stor variasjon i både underlag og terreng. Det starter med lettløpt sti og turvei på mjukt underlag i 6-7 km fram til Åsgårdstrand. Så kommer 5-6 km på temmelig flat asfalt før det bærer inn på mer kuperte og til dels tekniske stier i Esso-skogen. Mot slutten er det en miks av asfalt og sti før det hele avsluttes med 1 km betong- og 1 km strandløping.

Alt i alt må nok mange regne med å plusse på ca. 5 minutter i forhold til en flat halvmaraton på asfalt, men de raskeste og de gode terrengløpere vil ha mindre forskjell. Løypa er ikke kontrollmålt, men vurdert ut fra GPS-ene til deltakerne så så den ut til å stemme ganske så bra på lengden.

I år glimra eliteløperne med sitt fravær, men Lars Roosken leverte et godt løp og vant på 1.22.05 med Pål Suhrke 43 sekunder bak på andreplass. Kvinneklassen ble vunnet av Sidsel Skjæggestad Mohn som brukte 1.37.39 på reisa fra Horten til Ringshaug litt nord for Tønsberg.



Sidsel Skjæggestad Mohn som ble beste kvinne, passerte Borre Camping etter ca. 4 km med et smil om munnen. (Foto: Arvid Klokk)



Sjøl om termometeret viste 20 varmegrader i skyggen og sola hadde tilgang til løperne i store deler løypa, så virka ikke varmen å være noe stort problem for majoriteten. Arrangøren bød også på hele fire drikkestasjoner, noe som så ut til å bli tatt godt imot. Løypa var også jevnt over godt merka, og det eneste som ikke gikk arrangørens vei, var at den bussen som ganske mange løpere hadde bestilt og betalt for fra mål til start før løpet, aldri dukka opp.

– En svikt hos busselskapet gjorde at bussene som var bestilt, ikke kom og henta de ca. 100 deltakerne som venta. De aller fleste av disse kom seg likevel til start i biler. Etter målgang satte vi opp maksitaxi for å kjøre folk tilbake til start slik at de kunne hente bilene. Vi kan bare beklage, forteller løpsleder Ole Schøyen til Kondis etter løpet.

Han er optimistisk med tanke på framtida for løpet og forteller at det skal bli et enda større og bedre løp til neste år – for både bredden og de som ønsker å sette personlig løyperekord.



I år var det flere startpuljer basert på estimert sluttid, og feltene så ut til å flyte fint ut fra start i sørenden av Horten. (Foto: Arvid Klokk)

Kystleden Halvmaraton har også en mosjonsklasse med fleksibelt starttidspunkt og uten tidtaking. 42 av de 477 som fullførte, løp i år i denne klassen.

Deltakerrekorden på drøye 596 fullførende løpere ble satt i 2019.

– Da hadde deltakelsen vært jevnt stigende fra tidligere år. Under 2019-løpet hadde vi det absolutt verste været i løpets historie med kraftig regn og motvind. Likevel fullførte så godt som alle startende, men det er klart det er hyggeligere med godt vær som vi hadde i år, forteller Ole Schøyen som sammen med 50-60 gode hjelpere fra Tønsberg Triatlonklubb og Oseberg Skilag sørger for at det logistisk sett ikke helt lette arrangementet blir brakt trygt i havn.



I mosjonsklassen kunne en velge tidligstart, og her blir et par av disse passert av de som løp på tid – litt før halvveis i løypa. (Foto: Arvid Klokk)



På en solfylt og varm dag ble drikkestasjonene satt ekstra pris på. Denne gjengen kjempa om plasseringene bak de to som tidlig fikk ei luke. (Foto: Arvid Klokk)





Alle resultat



Dagens kanskje sterkeste sportslige prestasjon stod 66 år gamle Ger Van Graas (108) for. Han vant klasse 65-69 år på pene 1.29.50 og ble nummer 15 totalt. (Foto: Arvid Klokk)



Kystleden Halvmaraton samler klart flest lokale løpere, men Bård Lyngnes, som i sin tid løp 3000 m på 8.24,64, hadde tatt turen helt fra London for å være på reisa langs kystleden. (Foto: Arvid Klokk)



Delt glede er gjerne dobbel glede, og her løper Jon Michael Fjeldstad fra Åsgårdstrand mot mål sammen med to som helt sikkert betyr mye for han. (Foto: Arvid Klokk)





Se hundrevis av bilder på løpets Facebookside