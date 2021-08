Vinnerne fra både «Skåla Opp» og «Balestrand Opp» de to siste helgene er allerede påmeldte til helgens NM i Førde. Ikke minst er det tydelig at den nye løpstraseen opp på Hafstadfjellet (705 moh) har gjort at flere toppløpere har meldt seg på.

- Vi ser at en noe flatere trasè har gjort løpet mer populært. Nå er løypa 8,3 kilometer lang og har en stigning på 700 meter. Dermed er den godt innenfor de kriteriene som Norges Friidrettsforbund stiller. For vanlige mosjonister og andre, så bruker vi derimot den faste traseen opp den brattere «Bystien». Dermed kan vi åpne opp for litt flere deltakere fordi det blir to adskilte arrangement, seier løpsleder Bjørn Kjønås og sikter til smittevernhensyn.



Mange til start

På det meste har «Bystien Førde Opp» vært et av Norges mest populære motbakkeløp, ikke minst fordi arrangøren i mange år har maktet å motivere mange skoleelever til å delta.

- Vi har hatt over 1700 deltagere de siste årene før pandemien. Nå har vi fått «et tak» på 1000 deltagere fra smittevernlegen i Sunnfjord kommune, så vi setter selvsagt en stopp der. Men når det gjelder konkurranseløpere, så har vi plass til 200. Og det er frist til midnatt til torsdag for å melde seg på, seier Kjønås.



Gode løpere

Både i kvinne- og herreklassene er det rikelig med toppløpere, og det er bare å nevne navn som Karoline Holsen Kyte, Annie Bersagel, Anita Iversen Lilleskare, Torbjørn Thorsen Ludvigsen, Halfdan-Emil Færø, Erling Hisdal og Øyvind Heiberg Sundby så forstår en at kampen om de gjeveste plassene blir knalltøff. Og det kan dukke opp flere navn siste dagene!

- Dette er femte gang NM i motbakkeløp blir arrangert i «gamle» Sogn og Fjordane fylke. Det betyr selvsagt at motbakkeløping er viktig her, og at vi har de beste løpstraséene, smiler Kjønås foran NM til helgen.

Tidligere NM-arangement i Sogn og Fjordane er følgende: Skåla opp (2005), Fanaråken Opp (2007), Storehesten Opp (2008), Storehesten Opp (2013), Molden Opp (2016) og Bystien Førde Opp kommende helg.