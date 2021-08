Det ble arrangert mange store løp rundt omkring i Norges land i dag. Sentrumsløpet i Oslo, Bergen City Marathon og Stavanger Marathon. Felles for de alle var at været viste seg fra sin beste side.



Seier til Ole Martin Vedøy og Malin Pedersen Goa på helmaraton

Fra start av på herrenes maratondistanse, var det Sjur Ferkingstad fra Stavanger Friidrettsklubb som dro fra umiddelbart, og som ledet ved passering 2 kilometer. Ved neste passering på 5 kilometer, var han snaue halvminuttet foran Vegard Åsland Sørensen og Ole Martin Vedøy. Deretter fikk han problemer med farten, og ved neste passering var det Vedøy som kom først. Han hadde da fått 18 sekunder til Ferkingstad og et halvt minutt til Åsland Sørensen. Denne plasseringen skulle det vise seg at Vedøy klarte å holde helt til mål, og han vant på 2:44:19.



De to på andre og tredjeplass vekslet noe underveis, men det var altså Ferkingstad som kom i mål til andreplass på 2:46:16. Snaut to minutter bak vinneren. Åsland Sørensen ble nummer tre med 2:47:00.



I kvinneklassen var det Malin Pedersen Goa som løp raskest. Hun tok en solid ledelse allerede etter 1-2 kilometer, og fortsatte å øke denne til det gjenstod cirka en mil. Da slakket hun litt av på farten, men vant allikevel med klar margin foran Marita Bertelsen. Pedersen Goa sin vinnertid ble 3:20:48, og Bertelsen løp på 3:24:45. På tredjeplass fulgte Solveig Vannes på 3:34:02.



Nok en seier for Maryana Novik

Novik (Klypetussen IF) har levert gode resultater gjennom mange år, og fortsetter tydeligvis med det. I fjor satte hun norsk årsbeste da hun vant helmaraton under Karmøy maraton. I år stilte hun på den halve distansen i Stavanger marathon, og vant på 1:21:16 etter å ha ledet hele veien. Rakel Harboe ble nummer to på 1:26:22, drøyt fem minutter bak Novik. Sara Aarseth fra Stavanger Friidrettsklubb tok tredjeplassen med 1:27:01.



Kim Andre Haugstad sterkest på slutten

Hos herrene var det en trio som fulgte hverandre stort sett hele veien. Denne trioen bestod av Marius Skeide Ruth fra Skjalg IL, Peder Mjøs fra Varegg Fleridrett og Kim Andre Haugstad fra Gjesdal IL. De holdt følge helt til det begynte å dra seg til mot slutten, og da var det sistnevnte som hadde mest krefter. Han vant på 1:11:51, som var 9 sekunder foran Mjøs og 42 sekunder foran Skeide Ruth.



Topp 5 resultater // Maraton Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Ole Martin Vedøy M40-44 2:44:19 2 Sjur Ferkingstad Stavanger Friidrettsklubb M40-44 2:46:16 3 Vegard Åsland Sørensen M20-34 2:47:00 4 Marius Paulikas M45-49 2:47:45 5 Einar Bredeli Varegg Fleridrett M20-34 2:56:04

Topp 3 resultater // Maraton Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Malin Pedersen Goa K20-34 3:20:48 2 Marita Bertelsen K20-34 3:24:45 3 Solveig Vannes K45-49 3:34:02



Topp 5 resultater // Halvmaraton Herrer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kim Andre Haugstad Gjesdal IL M35-39 1:11:51 2 Per Mjøs Varegg Fleridrett M20-34 1:11:59 3 Marius Skeide Ruth Skjalg IL M20-34 1:12:32 4 Tom Ole Dalsrud Skjalg IL M45-49 1:15:01 5 Daniel Abicht Skjalg IL M40-44 1:15:02

Topp 5 resultater // Halvmaraton Kvinner

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Maryana Novik Klypetussen IF K40-44 1:21:16 2 Rakel Harboe K20-34 1:26:22 3 Sara Aarseth Stavanger Friidrettsklubb K35-39 1:27:01 4 Karoline Hidle Lien K35-39 1:18:17 5 Eli Falnes K40-44 1:28:51



