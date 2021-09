Løp 4: Landåsfjellet 428 m.o.h 9. september

Dato: 9. september. Start: KL 18:30. Løypebeskrivelse: Også kalt Tinderløypen for de spreke. Den starter ved Nordre Nattlandsfjellet og følger kammen over Låndåsfjellet. Kupert og teknisk terreng med god utsikt over Bergen by før løypen tar av tilbake retning Baunehytten. Deretter følger stien øst for Nubbevannet mot" Nubbevarden" som er Landåsfjellets høyeste punkt. Lyøpen avsluttes ned en teknisk sti som krever høy fokus (også treklopper som kan være glatte) før man følger grusvegen (Bjørnesethløypen) mot mål.



Lengde:5, 1 km



Praktisk info: Parkering rundt om på Nattlandsfjellet som ikke hindrer trafikk.



Program for Platou Fjellkarusell 2021

Løp 1: Lyderhorn 396 m.o.h. Dato: 25. mai 2021

Løp 2: Livarden 683 m.o.h. Dato: Torsdag 17. juni

Løp 3: Dyrdalsrunden 804 m.o.h. Dato: Torsdag 24. juni

Løp 4: Landåsfjellet 428 m.o.h. Dato: 9. september.

Løp 5: Blåmanen, by night 5. oktober

