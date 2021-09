Begge disse to har en lang seiershistorikk i gateløp, og de vant Knarvikmila 5 km tilbake i 2019. I fjor ble det tredjeplass på begge.

Marius Sørli holdt teten i løpet fra start til mål, men bak ham gjorde Andreas Størkson fra Gneist et glimrende løp og forbedret persen med over minuttet og gikk inn på andreplass bak Marius. Han klarte også å holde unna fra evigunge Robert Hisdal som tredjeplassen. Etter disse fulgte Bjørn Rusten Lundberg og deretter Jonas Iversen Lilleskare, sønn til Anita Iversen Lilleskare.

Anita Iversen Lilleskare, som i går vant Knarvikmila Extreme 11 km, ble utfordret litt mer på seieren, hun måtte i første del av løpet knive med Kjersti Fresvik, men fikk dradd i fra henne inn mot mål.

Kjersti Fresvik tok dermed andreplassen og Amalie Joensen tok tredje etter et godt løp der hun forbedret sin personlige bestetid på distansen. Deretter fulgte det tre Gularjenter: Ingrid Revheim, Maria Sæterstøl og Anne-Mette Juuhl.

Det var i alt 235 som fullførte 5 km i årets Knarvikmila, som er en liten nedgang fra i fjor, men en stor nedgang fra i forfjor.

15 beste kvinner 5 km

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1171 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb K40-44 17:06 2 1147 Kjersti Fresvik Gular K23-34 17:11 3 1109 Amalie Joensen Gular K23-34 17:25 4 1039 Ingrid Revheim Gular K23-34 18:18 5 1155 Maria Sæterstøl Gular K18-19 18:42 6 1179 Anne-Mette Juuhl Gular / BIL Bergen Kommune K35-39 19:27 7 1015 Linda Grøning Varegg Fleridrett K45-49 19:55 8 1118 Louise Skak Idrett Utan Alkohol K45-49 20:02 9 1237 Kristine Krakhellen Førde IL K16-17 20:09 10 1050 Mirjam Mjelde Osterøy IL K50-54 20:10 11 1180 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 20:28 12 1235 Ingrid Solberg Fyllingen IL Friidrett / Fyllingen IL J14-15 21:22 13 1066 Sofie Romarheim Fil Aks-77 J14-15 23:12 14 1007 Sølvi Storsæter Bjørgum ISDALSTØ K40-44 23:16 15 1079 Janne Merethe Solbakken Risnes Radøy Løpeklubb K40-44 23:40

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1230 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M23-34 15:01 2 1224 Andreas Størkson Gneist M20-22 15:38 3 1598 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M40-44 16:06 4 1188 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 16:31 5 1205 Jonas Iversen Lilleskare Fil Aks-77 G12-13 17:09 6 1189 Bjørnar Stusdal Team Stusdal M23-34 17:23 7 1161 Einar Færø Eikanger IL M65-69 18:22 8 1250 Dawid Franek Matvareexpressen M40-44 18:36 9 1106 Helge Fosse ALVERSUND M23-34 18:36 10 1260 Ludvig Færø Linde Varegg Fleridrett G10-11 18:38 11 1115 Sigurd Aakre ALVERSUND G14-15 19:06 12 1025 Tore Hannisdal Osterøy IL / Team Batti M50-54 19:08 13 1266 Eskil Sørli Verlo Nordhordland Skiklubb G14-15 19:09 14 1174 Åsmund Skålevik Ask Friidrett M45-49 19:17 15 1074 Adrian Heradstveit ISDALSTØ M16-17 19:40



Oppvarming fra scenen ved start/mål.



Marius Sørli setter farten.



Det var start på den andre siden av banen enn det har vært tidligere.



Løperne på vei inn i Brekkeløypa i første del av løypen.



Marius Sørli gjennomførte et rent sololøp.



Andreas Størkson gjør et godt løp, forbedrer persen med over minuttet og går inn på andreplass bak Marius.



Robert Hisdal.



Bjørn Rusten Lundberg



Anita Iversen Lilleskare blir utfordret på begge sider: på den ene siden løper Kjersti Fresvik og holder følge første delen av løpet. På den andre siden følger sønnen Jonas Iversen Lilleskare. Bak Bjørnar Stusdal.



Amalie Joensen gjør et godt løp og tar tredjeplass.



Ingrid Revheim inn til fjerdeplass. Hun er ikke helt på det nivået som hun var på på for et års tid siden.



Rett etter de aller beste kommer utrolig nok 65 år gamle Einar Færø. Inn på 7. plass og tiden 00:18:22.



Og litt etter Einar Færø kommer hans barnebarn Ludvig Færø Linde.



Dawid Franek.



Maria Sæterstøl er en del av Gular-løperne.



Sigurd Aakre vinner klasse G14-15 og tar en 11. plass totalt.



Anne-Mette Juuhl er an av Gularjentene som dominerte dette løpet etter vinner Anita Iversen Lilleskare.



Kristine Krakhellen.



Mirjam Mjelde



Louise Skak. I følge en Kondis-artikkel sist vinter så er hun ultraløperen som heller løper fort enn langt.



Ingrid Solberg er en del av det gode friidrettsmiljøet i Fyllingen IL Friidrett.







Anita Iversen Lilleskare går i mål som vinner. Bak henne jubler sønnen hennes Jonas Iversen Lilleskare over et godt løp, like bak mamma.



Jonas Iversen Lilleskare.



Kjersti Fresvik.

Premiepallen kvinner 5 km: Kjersti Fresvik, Anita Iversen Lilleskare og Amalie Joensen.



Einar Færø var fornøyd med løpet sitt i dag: – Jeg har i år løpt 5000 meter på bane på 18:31, så da er jeg fornøyd med 18:22.

Han er forøvrig far til mange løpere på et høyt nivå.



Teodor Tenfjord Engelsen og Birger F. Aarbø har nettopp gått i mål etter sine 5 km.