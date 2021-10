Den norske rekorden har siden 2019 tilhørt Jakob Ingebrigtsen, etter at han løp 27:54 på Hytteplanmila. Men allerede før start i Spania i dag, visste man at akkurat den rekorden ville bli sterkt utfordret. Kbrom Mezgni har vist fantastisk form denne høsten, og det er to uker siden han var svært nære på å sette norsk rekord også på halvmaraton, da han løp 1:00:07 i København halvmaraton. Uken før tok han sitt tredje NM-gull på 10000 meter i Kristiansand.

Den nye norske rekorden på 10 kilometer gateløp lyder 27:39, og det var en spesielt sterk avslutning Mezngi vartet opp med i Valencia. Collins Kipkorir Koros hadde rett og slett ingen mulighet til å følge, da Mezngi satte inn sluttspurten.





10K Valencia - Video fra løpet (spansk kommentator)



Zerei Kbrom Mezngi passerte første 5 kilometer som nummer tre på 13:45, og løp den andre halvdelen på 13:54. Sluttid 27:39. Dette gir 2:46 per kilometer, og snittfart på 21,7 km/t.



I kvinneklassen vant Margaret Chelimo Kipkemboi på 29:50.



Menn // 10 kilometer (topp 5)

Plass Navn Tid 1 Zerei Kbrom 27:39 2 Collins Kiprorir Koros 27:41 3 Ronald Kiproticha Kirui 27:56 4 Richard Douma 28:30 5 Samuel Barata 28:30

Kvinner // 10 kilometer (topp 5)

Plass Navn Tid 1 Margaret Chelimo Kipkemboi 29:50 2 Norah Jeruto Tanui 30:08 3 Sandrafelis Chebet Tuei 30:45 4 Betti Chepkemoi Kibet 31:08 5 Rosemary Wanjiru 31:09



SE ALLE RESULTATER HER