Laurdag 9. oktober er det klart for Bergan Bygg Brakvatnet Halvmaraton for 15. gong. Arrangørane i Osterøy IL lokkar med halvmaraton, halvmaratonstafett og barneløp langs idylliske grusstiar. Eit «feelgood-løp» kallar dei arrangementet, og trekkjer særleg fram stemninga kvar gong løparane passerer målområdet.



Brakvatnet byr garantert på ei av landets flottaste og mest særeigne løyper. Her blir du møtt av grusstiar og vakker natur i eit populært turområde på Valestrand. På kvar 2,6 km lange runde må du gjennom fleire motbakkar som tappar deg for energi – og like mange unnabakkar som etter kvart mørnar låra dine. Samstundes slepp du dei harde slaga frå ein monoton asfaltveg. Rundt Brakvatnet er det ingen eksos og tutande bilar – berre nokre saueperler og brekande sauer. Lyden av ei enormt entusiastisk heiing og ein sprek speaker møter deg kvar gong du passerer mål. Og det gjer du åtte gonger!



I fjor var det tett mellom dame- og herrevinnaren; Jan Roar Solberg fekk tida 1.27,58, medan Ingrid Revheim sprang på 1.28,36. Løyperekordane har Hilde Aasheim med 1.24,29 frå 2013 og Bjarte Vik med 1.18,31 frå 2011. Det vert meldt at Team Bauhaus-sjefen Emil Hosøy, med 1.14 frå København i haust, nok ein gong vil prøva seg på rekorden.



For dei som synest åtte rundar rundt vatnet er i meste laget, er halvmaratonstafetten eit godt alternativ. Her kan frå to til åtte løparar delta på kvart lag. Kvar etappe er på minst ein runde (2,6 km). I fjor var 24 lag påmelde – med syskenparet Espen og Amalie Joensen som vinnar i klassen for idrettslag og venegjengar og Drange Murmeisterforretning i bedriftsklassen. Stafettløparane startar samstundes som halvmaratonløparane.

Historikk:

Brakvatnet halvmaraton vart første gong arrangert i 2007, mest som eit testløp for initiativtakaren Sigbjørn Reigstad – som i «eit anfall av overmot» hadde meldt seg på full maraton på Lanzarote. 16 ivrige løparar stilte til start, klare for 8 rundar rundt Brakvatnet – i heller djup snø. Av desse fullførte 12 distansen. Teståret ga meirsmak, og med ei klar satsing på å få lokale mosjonistar til å ha dette som årets store utfordring fekk ein dei første åra eit stort oppsving i deltakartal. Ein foreløpig topp blei nådd i 2014 med 249 deltakarar.

