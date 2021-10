Se også: Tobias Dahl Fenre vant kortdistansen (55 km) i Oslo Trail Challenge

Deltakerne i Oslo Trail Challenge fikk utfordrende forhold i år. Ikke kuldegrader som i 2019, men ekstremt våte forhold både på bakken og i lufta. For mindre enn to uker siden var det nesten rekordtørt i terrenget - slik ble det altså ikke i årets OTC.



Fra starten på 100 km og 55 km på Mylla lørdag morgen. Vi ser Didrik Hermansen til venstre i prat med 55-km-vinner Tobias Dahl Fenre og en til. (Foto: Mona Kjeldsberg)



Ingen fullførte 200 km

En illustrasjon på forholdene er 200-kilometeren, der 7 løpere startet, og ingen klarte å fullføre. I fjor fullførte 10 av 13 på distansen. Den som ledet hele veien - og kom over 175 km - var Yngve Johan Tirevoll fra Team 1825. Også ekteparet Jo Inge og Wendy Fjellstad fra Ås Kadavers rundet halvveis og var godt i gang med "tilbaketuren" da de måtte gi seg.



Didrik har lagt ut en liten videosnutt fra avslutningen av løpet: Plask, plask...



Seier og løyperekord til suverene Didrik

På 100 kilometer var det 16 løpere på start lørdag morgen, og hele 15 av dem fullførte på tider mellom 12 og 24 timer. Og de tøffe forholdene til tross; med Didrik Hermansen på start var det ingen sensasjon at det likevel ble klar ny løyperekord. Med tiden 12:15:43 slo han Sigve Vågsnes vinnertid fra i fjor med over 70 minutter.



Akkurat som o-løper Sigve Vågnes var kjent i terrenget, kan det samme sies om Didrik Hermansen. Det er ingen ulempe, og da vet man godt hva som venter av tekniske løyper.

Didrik oppsummerer kort på facebook:

- I går fikk jeg muligheten til å delta i et løp i bakgården min. Jeg løper på disse løypene hundrevis av km hver sommer og passerer de samme løypene på langrenn om vinteren. Oslo Ultra Challenge 100k ble et ganske vått og utfordrende løp etter flere dager med kraftig regn. Jeg likte løypene, og det er alltid gøy å konkurrere.





Nordmarka-sti. (Foto: Didrik Hermansen)



Han var godt fornøyd med 4. seier på rad i år - i bare norske løp på grunn av pandemisituasjonen.

- Neste år skal jeg løpe i utlandet, sier Didrik, som gleder seg til å konkurrere internasjonalt igjen. Før pandemien var han jo skadet i over et år, men nå er han åpenbart i form til å konkurrere med de beste i verdenseliten igjen.



Didrik tok seg tid til en selfie underveis.



Ranveig Hansen suveren i kvinneklassen

Nærmest Didrik (Hoka One One og Romerike Ultraløperklubb) i OTC 100 km kom Øystein Røen fra Voss og fjorårets vinner av 200 km Vegard Triseth fra Grenland Ultra Runners, men avstanden opp var nesten 1,5 og 2,5 time til tross for sterke løp av begge.



I kvinneklassen var Ranveig Hansen fra Ørje IL suveren med dagens femte beste tid totalt og over tre timers seiersmargin til hedmarksjentene Elise Sangolt Hedälv fra Hernes IL og Ingvill Fauske fra Risberget IL som delte 2. plassen.





Ranveig Hansen før start på fjorårets Vestfold Historic Ultra Trail der hun vant 48-kilometeren (Foto: VHUT)



ALLE RESULTATER

Løpets facebookside

2020: Suksess for andreutgaven av Oslo Trail Challenge

2019: 45 av 60 fullførte OTC



100km 1 Didrik Hermansen 1980 HOKA ONE ONE Male 40-44 12:15:43 2 Øystein Røen 1994 Voss Male 25-29 13:40:26 3 Vegard Triseth 1975 Norconsult / Grenland Ultra Male 45-49 14:41:32 4 Eivind Svellingen 1984 Bergen Løpeklubb Male 35-39 15:30:41 5 Ranveig Hansen 1980 Ørje Il Female 40-44 17:59:50 6 Skule Stormdalshei 1972 Stormdalen SLK Male 45-49 19:11:05 7 Robin Johnsen 1979 Male 40-44 19:49:15 8 Marco Parise (ITA) 1971 Bèrghem Ultraløperklubb Male 50-54 21:01:59 9 Elise Sangolt Hedälv 1976 Hernes IL Female 45-49 21:14:08 9 Ingvill Fauske 1978 Risberget IL/Bèrghem Ultra. Female 40-44 21:14:08 9 Marcus Ringen-Sørensen 1999 Lovisenlund Løpeklubb Male 20-24 21:14:08 12 Mark Hetherington (GBR) 1984 Kristiansand Løpeklubb Male 35-39 21:53:54 12 Lars Sodefjed 1980 Kristiansand løpe klubb Male 40-44 21:53:54 14 Håvard Hagavei 1972 #FatManRunning AC Male 45-49 22:36:53 15 Gunnar Rustan 1975 Smoke in the Water Male 45-49 24:48:12 15 Stian Jørgensen 1978 Eik Male 40-44 24:48:12 DNF Kristoffer Stensrud 1977 Romerike Ultraløperklubb Male 40-44 DNF

200km DNF Yngve Johan Tirevoll 1981 Team 1825 Male 40-44 DNF DNF Jørgen Grøndal 1987 Bèrghem / Romerike Ultra. Male 30-34 DNF DNF Poul Lundgren Rasmussen (DEN) 1991 Høfde Ultra Trail Male 30-34 DNF DNF Anders Løvig (DEN) 1976 Male 45-49 DNF DNF Michael Rasmussen (DEN) 1972 Male 45-49 DNF DNF Jo Inge Fjellstad 1970 Ås Kadavers Male 50-54 DNF DNF Wendy Fjellstad (GBR) 1971 Ås Kadavers Female 50-54 DNF