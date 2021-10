Norges Friidrettsforbund har - etter innstilling fra Ultraløpsutvalget - tatt ut følgende utøvere til VM Ultra Trail i Chiang Mai, Thailand 11.-13. februar 2022.

Sylvia Nordskar, OSI Friidrett

Thea Hanssen, Tromsø Løpeklubb

Henriette Albon, Isfjorden IL

Didrik Hermansen, Romerike Ultraløperklubb

Anders Kjærevik, BFG Bergen Løpeklubb

Erik Sebastian Krogvig, Romsdal Randoneklubb

- IAU skal innen 5. november komme med en uttalelse vedrørende om mesterskapet går som planlagt nevnte datoer - eller om det blir flyttet til november 2022. Dersom det flyttes, må vi foreta en ny innstilling basert på nye uttakskriterier i august 2022, sier John Henry Strupstad, leder Ultraløpsutvalget i NFIF

- Det er meldt om at Chiang Mai åpner opp for turister den 1.11, så vi både tror og håper på at mesterskapet blir avholdt i februar.



Vi har foreløpig ikke fått noe informasjon om uttak til øvrige øvelser i World Mountain and Trail Running Championships (WMTRC)



Se også:

Litt om de som er tatt ut:

Sylvia Nordskar, Henriette Albon og Erik Sebastian Krogvig var også med i VM-troppen 2019 i portugisiske Miranda do Corvo, der både Sylvia og Erik måtte ut med skade - men nå får anledning til å revansjerte seg.



Sylvia og Thea i tillegg til Anders Kjærevik kvalifiserte seg gjennom årets NM terrengultra i Molde 11. september, der de to beste ble tatt ut til VM. Herrevinner Tobias Dahl Fenre - som vant i NM - må dessverre stå over VM, siden det kolliderer med jobben som smøresjef for skiskytterlandslaget i OL.





Sylvia Nordskar på vei mot klar seier i NM i Molde. (Foto: Stian Drogseth)





Anders Kjærevik ble jaget av Kristoffer Nordvik i Moldemarka, og først på slutten ble utforspesielist Kjærevik for sterk - og sikret både NM-sølv og VM-plass. (Foto: Stian Drogseth)



Tobias erstattes av Didrik Hermansen, vår mest meriterte terrengultraløper - som nå er tilbake etter skade - og som har vist gammel storform gjennom soleklare seire i fire norske terrengultraløp; Nøsen100k, Ecotrail 80k, Rondane100m og OTC100k.





Didrik Hermansen passerer halvveis (80 km) i Rondane 100 tidligere i år, men Sondre Amdahl sekunderende ved siden av. (Foto: Rondane100)



I tillegg er en av hvert kjønn tatt ut basert på det utvalget vurderer som beste resultater i løp med sterke internasjonale felt i 2021; Henriette Albon (6. plass OCC) og Erik Sebastian Krogvik (seier i TDS og 3. plass i Lavaredo Ultra).



Erik Sebastian Krogvik etter seieren i TCS, som også sikret han VM-plass. (Foto: UTMB / Franck Oddoux)



Kondis 2019: Hans Smedsrød og Henriette Albon beste norske i VM terrengultra

Noruegas løpere og ledere er klare for VM i 2019. (Foto: Erik Vangsnes)