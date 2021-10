Etter at løpet ble avlyst i fjor var det i år tilbake etter to års pause. Det var ikke like mange deltakere som det var i 10-års-jubileet i 2019 da det var 2713 som løp oppover i regnværet, men det var 570 deltagere i fellesstartene og 427 deltakere i Flex, altså valgfritt starttidspunkt.

Med tre puljestarter ble det ikke et felles oppgjør mellom de beste i Oslos Bratteste i år. På grunn av koronasituasjonen måtte arrangørene inndele i tre puljer med fellesstart på ulike tidspunkt, og det ble foretatt premiering i hver pulje. Så det ble ikke noen mulighet for de aller beste å utkjempe en innspurt mot toppen. Selv om de beste var oppfordret til å stille i pulje 3 så var det gode løpere i alle puljene.

Men resultatlisten viser at raskeste kvinne ble Karoline Holsen Kyte. Hun befester dermed statusen som motbakkedronning i Norge etter at hun tidligere i høst også vant Stoltzekleiven Opp i Bergen. Og seieren var også ganske solid, nest beste kvinne opp til Tryvannstårnet ble Linn Sofie Mohn på en tid som nesten var to minutter etter vinneren.

Jevnere ble det i herreklassen, kun 7 sekunder skilte mellom Anders Haga og Stian Dahl Sommerseth på andreplass. Tredjeplassen gikk til Halvdan-Emil Færø, og det ble dermed bare nesten for Varegg-løperen i Oslos Bratteste også, han klarte nemlig nesten å vinne Stoltzekleiven Opp i år, det ble der en andreplass.



15 beste kvinner Oslos Bratteste

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 1382 Karoline Holsen Kyte NOR Førde IL K24-34 0:17:29 2 3215 Linn Sofie Mohn NOR Kjelsås IL K18-21 0:19:23 + 1:55 3 1166 Ragnhild Brørs Kløven NOR Legestudentenes idrettsklubb K22-23 0:20:28 + 3:00 4 2377 Karoline Grøtting NOR Lillehammer skiklub K18-21 0:20:29 + 3:01 5 1258 Elise Weber Eriksen NOR Lommedalen langrenn J14-15 0:20:38 + 3:10 6 3124 Marte Sofie Buraas NOR K24-34 0:20:40 + 3:12 7 1339 Ella Gjømle Berg NOR TRY K40-44 0:21:04 + 3:36 8 1252 Hilde Aders NOR Kvæfjord IL K24-34 0:21:06 + 3:37 9 3261 Hedda Njå Bjørkmann NOR SK Vidar J14-15 0:21:20 + 3:52 10 3326 Maria Wergeland NOR Fossum if J14-15 0:21:37 + 4:09 11 2347 Martine Torkildsen NOR Heming J14-15 0:21:38 + 4:10 12 1259 Maja Weber Eriksen NOR Lommedalen langrenn J11 0:21:39 + 4:11 13 1239 Julie Meinicke NOR IL Jutul K18-21 0:22:09 + 4:41 14 3265 Liv-Janne Øvrebust NOR Team Driv Trening K50-54 0:22:17 + 4:49 15 1257 Martine Svendsby NOR Lillehammer skiklub K18-21 0:22:59 + 5:31



Linn Sofie Mohn tok en nokså klar andreplass.

15 beste menn Oslos Bratteste

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind 1 3285 Anders Haga NOR Åsen IL M22-23 0:15:05 2 1338 Stian Dahl Sommerseth NOR Tromsø Løpeklubb M24-34 0:15:12 + 7 3 1383 Halfdan-Emil Færø NOR Varegg M24-34 0:15:17 + 13 4 2449 Øyvind Sundby NOR Tjalve M35-39 0:15:42 + 38 5 3208 Herman Brustad NOR GUI SK M18-21 0:16:32 + 1:28 6 3318 Martin Jancus SVK Gjerdrum IL / ETMAN M24-34 0:16:43 + 1:39 7 3300 Sivert Ekroll NOR Berger IL M16-17 0:16:49 + 1:45 8 3236 Leopold Strand NOR Njård/Ready G14-15 0:16:51 + 1:47 9 1355 Øystein Sendstad NOR Åsen IL M18-21 0:17:10 + 2:06 10 3312 Fredrik Haraldseth NOR IL Koll / Bull Ski & Kajakk M24-34 0:17:32 + 2:28 11 3150 Rolf Egil Martinussen NOR M24-34 0:17:43 + 2:39 12 3243 Halvor Dagssøm Landsverk NOR NTNUI M24-34 0:17:50 + 2:46 13 1178 Steffen Brufladt NOR M24-34 0:18:04 + 3:00 14 3189 Emil Husebye Aamodt NOR Fredrikstad Siklubb G14-15 0:18:10 + 3:06 15 1354 Eirik Sendstad NOR Åsen IL M18-21 0:18:27 + 3:23



Anders Haga spurter i mål på beste tid.



Elise Weber Eriksen inn til en femteplass.



Christian Prestegaard var i sin tid med på å starte opp Oslos Bratteste, og han er fremdeles en like ivrig motbakkeløper.

