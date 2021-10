Det var nok ikke veldig overraskende at gullmedaljen gikk til Rabi. Løperen fra Runar har flere gode meritter, og var storfavoritt i klasse G17 under fjorårets terreng-NM. Han innfridde den gangen, og han hadde tilsynelatende full kontroll på gullet også i dag. Det ble et morsomt løp å følge, og det var imponerende av Rabi som fikk en såpas stor luke så tidlig i løpet. Underveis kjørte han noe Northug-taktikk. Slapp løperne innpå, før han la inn et rykk og ség fra igjen. Han viste godt humør og ga tommel opp til kameraet da det nærmet seg målgang.



Starten går for juniorgutta. Vinneren Rabi i midten (152). Esten Hansen-Møllerud Hausen til venstre (150) ble nummer to i mål. Mathias Vanem Aas (159) tok bronsen. (Foto: Samuel Hafsahl)



På andreplass havnet Esten Hansen-Møllerud Hauen fra Ren-Eng Friidrett. Etter den første runden var han et stykke bak, men etablerte seg etter hvert godt i tetgruppa. Like før mål så det ut som om sølvet skulle gå til Mathias Vanem Aas fra Steinkjer Friidrettsklubb, men Hansen-Møllerud Hauen kom seg såvidt foran rett før målstreken. Kristoffer Sagli fra Aure IL hadde en god sluttspurt, og var også like bak. Det ble til slutt 4. plass, noen få meter foran Philip Massacand fra Gneist.



Dette løpet var spennende av flere årsaker, ettersom det også skal tas ut seks løpere til Nordisk mesterskap i terrengløp i Sverige.



Gruppen som lå bak lederen Rabi. Philip Massacand (145) og Vebjørn Hovdejord (165) ledet gruppen her. (Foto: Samuel Hafsahl)



NM Terreng lang løype - Menn junior Plass Navn Klubb Tid 1 Abdullahi Dahir Rabi Runar 18:39 2 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng Friidrett 18:40 3 Mathias Vanem Aas Steinkjer Friidrett 18:41 4 Kristoffer Sagli Aure IL 18:41 5 Philip Massacand Gneist 18:42 6 Tord Franke Ulset Selsbakk IF 18:52 7 Vebjørn Hovdejord Snøgg Friidrett 18:53





