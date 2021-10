Lørdag 30. oktober starter den 49. sesongen for Vinterkarusellen på Romerike, og som vanlig er det 10 løp fordelt utover vinterhalvåret. Fjorårssesongen måtte til slutt avlyses, men endelig er det klart for vinterkarusell igjen.

Vinterkarusellen 2021-22 starter med Lørenskogløpet og halvmaraton, men det er også en 5,3 km i tillegg for Vinterkarusellen.

Start og mål: Lørenskoghallen

Kl 14:30



I tre av løpene er det kontrollmålte løyper; 2. løp i Sørum 5,0 km, 7. løp på Haga 10,0 km og 10. løp på Lørenskog 5,0 km. Tredje løp på Løvenstad er et kort motbakkeløp.



Innbydelse og link til påmelding

Arrangørens hjemmeside: Lørenskog FIL

Lørenskogløpet i 2019 var også KM halvmaraton for Oslo og Akershus friidrettskretser: Heidi Pharo og Frode Stenberg vant Lørenskogløpet og KM Halvmaraton



Vinterkarusellen på Romerike har også en ildsjel på statistikksiden - Arne Ingelsrud - som sørger for en enorm oppdatert database med karusellens adelskalender. Databasen inneholder 95.037 fullførte løp og 5.913 løpere. Se hele databasen HER (Excel 1,5 MB)



Disse topper Adelskalenderen mtp antall starter i Vinterkarusellen på Romerike:

Plass Løper F.år Antall løp 1 Arne Luke 1944 323 2 Finn Løkeberg Lie 1947 301 3 Kjell Johnhaugen 1944 297 4 Widar Rognerud 1947 295 5 Oddbjørn Homstvedt 1964 293 6 Petter Kildal 1941 285 7 Ole Jonny Sørensen 1947 266 8 Rolf Meek 1950 261 9 Tor-Arne Stenhaug 1948 256 10 Asbjørn Ringstad 1948 250 11 Per Olav Anthonsen 1942 248 12 Knut Engen 1959 247 13 Bjørn Knudsen 1952 239 14 Knut Ove Woldvik 1964 235 15 Henning Høgheim 1939 231 16 Olav Engen 1950 229 17 Arne Ingelsrud 1946 222 18 Trygve Hagen 1951 220 19 Gunnar Lauritz Pedersen 1946 220 20 Trygve Arne Haug 1952 220





LØPSLISTE VINTERKARUSELLEN 2021-2022:





Mye tyder på slike forhold også i årets vinterkarusellstart på Romerike. (Foto: Sylvain Cavatz)