Fjorårets versjon av løpet ble avlyst bare noen få dager før det skulle starte. Dette selvfølgelig på grunn av koronapandemien. Forrige utgave er derfor fra 2019, hvor de samme løperne tok de første plassene på podiet som i år. Den gangen løp Epland på 1:14:35 (løyperekord), som da var årsbeste for kvinner på halvmaraton. Amleson Fissehatsion løp sterkt på 1:06:01 og vant for tredje gang. Men dette var altså i 2019.



I år måtte løperne, i motsetning til 2019-året, kjempe mot ganske så høstlig vær. Mye vind, og ikke minst mye regn, gjorde gjennomføringen tung for mange.



Epland og Fissehatsion med komfortable seire

For Pernilla Epland (Stord IL) ble det ganske tidlig en luke. Ved passering 4,7 kilometer var hun 24 sekunder foran Adele Henriksen (Gular IL), og snaue minuttet foran Kristin Vabø (Stavanger Friidrettsklubb) på tredjeplass. Avstanden fortsatte å øke jevnt utover hele løpet, og i mål var hun 3 minutter og 25 sekunder foran Henriksen.



- Jeg synes det gikk fint i starten. Jeg hadde gode bein og bra fly, fortalte Epland til Kondis.

- Det er en del motbakker underveis, som begynte å kreve litt. Fra 17 kilometer var jeg egentlig litt tom, og da fikk vi også skikkelig vestlandsvær! Men, jeg klarte å holde grei fart de siste kilometrene, og gjennomførte et greit løp. Jeg er veldig glad for å være i gang igjen med løp, og for at formen kommer seg etter en del skadetrøbbel det siste året, forteller Epland.



Herrevinner Fissehatsion vant løpet for femte gang i år, og var fornøyd med gjennomføring og sluttiden 1:05:43. Til Stavanger Aftenblad sa han at han følte seg bra. Han hadde gjort et forsøk på å slå rekorden sin, men det var litt for dårlig vær. Det var mye regn, og han slet visstnok også med litt magesmerter underveis. Frew Zenebe Brkineh fra Sandnes IL holdt følge med vinneren de første kilometrene, men måtte etter hvert slippe. Deretter ble det enkelt for Ull/Kisa-mannen Fissehatsion.



Adele Henriksen: - Jeg kunne ønske følelsen var bedre underveis

Gular-løperen Henriksen har hatt en god sesong i år, med mange fine prestasjoner. I mai satte hun U20-rekord under Åsane Halvmaraton, og på Knarvikmila i september, var det ingen som kunne true seieren. Hun leverte et godt løp også i dag, men fant aldri den gode følelsen hun så gjerne vil ha.



- Det var tungt å løpe i dag. Jeg har hatt en god, men lang sesong - og de siste ukene har nok totalbelastningen blitt litt vel stor. Jeg har vært sliten på trening de siste ukene, så jeg hadde ikke så store forventninger til løpet i dag. Jeg var på jakt etter godfølelsen og ville ta det som en god treningsøkt. Det ble det jo, men jeg kunne ønske at følelsen underveis var bedre. Det er likevel alltid kjekt å løpe 3-Sjøersløpet. Jeg liker løypa veldig godt! Jeg er også veldig glad (og imponert) for alle som stod i løypa for å heie. I pøsregn! Det ga virkelig en ekstra boost!



Hva skjer fremover nå?

- Nå blir det en god pause for å lade batteriene og bli klar for treningen mot neste sesong, svarer Henriksen.







Adele Henriksen fra Sommerstevnet på Bislett i sommer. (Foto: Samuel Hafsahl)



Nesten 1600 løpere gjennomførte dagens halvmaraton i Stavanger, og man kan absolutt konkludere med at 3-Sjøersløpet nok en gang ble et vellykket arrangement. Til tross for høstværet.

21,1 kilometer // Menn

Plass Navn Klubb Sluttid Snitthast. 1 Senay Amlesom Fissehatsion Ullensaker/Kisa IL Friidrett 01:05:43 3:07 min/km 2 Frew Zenebe Brkineh Sandnes IL 01:07:17 3:12 min/km 3 Awet Kibrab Ullensaker/Kisa IL Friidrett 01:08:22 3:15 min/km 4 Andreas Penne Nygård GTI Friidrettsklubb 01:10:22 3:21 min/km 5 Michael Ande Tesfamichael BUL IL 01:10:32 3:21 min/km 6 Ola Tjensvoll Undheim IL 01:11:19 3:23 min/km 7 Thomas Førland Asgautsen Stavanger Friidrettsklubb 01:11:36 3:24 min/km 8 Odd Arne Engesæter Oksen Ferdinand 01:11:47 3:25 min/km 9 Kim Andre Haugstad Gjesdal IL 01:12:18 3:26 min/km 10 Lars-Olav Måkestad Apold Gular IL 01:12:40 3:27 min/km 11 Henning Mæhle Vidar Sportsklubben 01:13:12 3:29 min/km 12 Christopher Wiggen Team NorthmanOCR 01:13:13 3:29 min/km 13 Jack Kosky GTI Friidrettsklubb 01:13:15 3:29 min/km 14 Eirik Kvalevåg 01:13:46 3:30 min/km 15 Ken Tony Johansen Gular IL 01:14:12 3:31 min/km 16 Jonas Fjeldsbø Gjesdal IL 01:14:49 3:33 min/km 17 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb 01:14:51 3:33 min/km 18 Tom Ole Dalsrud Skjalg IL 01:15:00 3:34 min/km 19 Øystein Halldorsson Korlevoll-Odda IL 01:15:05 3:34 min/km 20 Bjøro Nevland Gjesdal IL 01:15:48 3:36 min/km 21 Erik Vadla Sandnes IL 01:16:24 3:38 min/km 22 Daniel Abicht Skjalg IL 01:16:27 3:38 min/km 23 Jack Snell 01:17:23 3:41 min/km 24 Jonny Kibsgaard Gular IL 01:17:53 3:42 min/km 25 Svein Olav Krakstad Stavanger Friidrettsklubb 01:17:58 3:42 min/km

21,1 kilometer // Kvinner

Plass Navn Klubb Sluttid Snitthast. 1 Pernilla Epland Stord IL (Allianseidrettslag) 01:15:41 3:36 min/km 2 Adele Henriksen Gular IL 01:19:05 3:45 min/km 3 Kristin Vabø Stavanger Friidrettsklubb 01:20:51 3:50 min/km 4 Kerstin Kalsås Kristiansand triatlonklubb 01:23:10 3:57 min/km 5 Maria Wiig Stavanger Friidrettsklubb 01:26:12 4:06 min/km 6 Beverley Whitfield GTI Friidrettsklubb 01:29:02 4:14 min/km 7 Karoline Hidle Lien 01:29:14 4:14 min/km 8 Elisabeth Knudsen GTI Friidrettsklubb 01:31:06 4:20 min/km 9 Nina Søndenå Stavanger Friidrett, Triathlon 01:31:18 4:20 min/km 10 Johanna Håland Bryne Triatlonklubb 01:31:20 4:20 min/km 11 Anja Hoffmann 01:32:29 4:24 min/km 12 Hilde Dahl Haaland New Chance 01:33:31 4:26 min/km 13 Nora Kristiansson 01:33:36 4:27 min/km 14 Silje Skorve Skarpeid GTI Friidrettsklubb 01:33:43 4:27 min/km 15 Katrine Haaland Leveraas Team NorthmanOCR 01:33:50 4:27 min/km 16 Katrine Ljones Karlsen Petrol BIL 01:35:00 4:31 min/km 17 Gerda Løvåsen 01:35:37 4:32 min/km 18 Mari Elvira Førland Multiconsult BIL 01:35:41 4:33 min/km 19 Cecilie Husvæg Total BIL 01:35:51 4:33 min/km 20 Kari Tau Strand Oanes 01:36:06 4:34 min/km 21 Stine Baardsgaard 01:36:33 4:35 min/km 22 Trine Bjørvik Gaular IL 01:36:47 4:36 min/km 23 Lidia Obolonska 01:37:18 4:37 min/km 24 Tone Jenssen Rathe 01:37:19 4:37 min/km 25 Bodil Hjellvik Askeland Stord IL (Allianseidrettslag) 01:37:22 4:37 min/km



