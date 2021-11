For sesongen 2022 vil det bli mulig å melde seg på hele karusellen, for de som er ivrige betyr dette penger spart, spesielt opp mot engangs-lisensen. Det vil bli Black Friday tilbud som varer fra 15. til 28. noevember. For hele karusellen betaler voksne kr 500,- og ungdom/barn under 15 år kr 350.- Fra 29. november stiger prisen til kr 700.- respektive kr 450.-



Det er også mulig å melde seg på enkeltløp, da er prisen kr 150.- respektive kr 100.-



Løypen vil bli AIMS-sertifisert slik at både perser og rekorder blir godkjent. Arrangøren legger også opp til fartsholdere hentet fra klubbene sine egne rekker. Dette sikrer jevn fart til en gitt sluttid som vil bli offentliggjort før hvert løp. På bildet under ser vi Marius Vedvik i en slik rolle.





Under sesongens siste løp hold Marius vedvik jevn fart til 20-blank. Med krefter igjen spurtet Stian Langeland Westnes (371) inn til 19.47.

Det blir fortsatt start og mål på Marineholmen, som ligger rett ved siden av Nygårdsparken. Løypen følger også i år gangveien rundt Store Lungegårdsvann.



Startnummerutdeling fra Gular sitt lagstelt ved start mål. Utdeling starter 17.15.



Bykarusellen startet opp i 2013 og har vært et sentrumsnært tilbud med en løype som passer for både konkurranseløpere, trimmere og familier. I 2020 ble løpet endret fra et parkløp på 3 km til en kontrollmålt og rask løype på 5 eller 10 km.

Under hvert løp trekkes det ut gavepremier fra Bykarusellens sponsorer Sport Norge, Scandic og Peppes og Lanternen.



REMA 1000 i samarbeide med Taffel sponser flaskevann til løperne-

TERMINLISE BYKARUSELLEN PERSELØP 2022

Løp 1 : Onsdag 4. mai

Løp 2 : Onsdag 18. mai

Løp 3 : Onsdag 12. juni

Løp 4 : Onsdag 24. august

Løp 5 : Onsdag 7. september

Løp 6 : Onsdag 21. september







For mer informasjon og påmelding, gå til Bykarusellens Perseløp sin hjemmeside (klikk på logo over)

Kondisreportasjer fra tidligere sesonger av Bykarusellen: