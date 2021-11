På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å arrangere trappecup de siste to årene, slik Bedriftsidretten Vestland hadde i årene før dette, men nå ble det i hvert fall arrangert ett løp. Og det var i en av de lengste trappegangene som har vært i bruk for dette tidligere, nemlig hotel Ørnen med sine 13 etasjer.

Og det var noen som hadde holdt på trappeløpeformen siden forrige løp for to år siden, det viste seg nemlig at det var sammenlagtvinneren fra 2019, Håkon Lerøy Riple som ble den raskeste mann opp trappehuset på hotel Ørnen. Med en sluttid på 38 minutter opp de tretten etasjene får man en snitt-tid per etasje på under 3 sekunder, så Håkon kan nok konkurrere med heisen. Og bmed 8 sekunders margin til nestemann Roar Holmebukt, så var seieren ganske solid.

Beste kvinne har også vært med i trappecup tidligere. Lene Austgulen kom seg til topps på 52 sekunder, men her var kampen tettere, Mona Sjursæther Nordbye var bare sekundet etter.



Full fart oppover.

Resultater menn:

Plass Navn Klubb Tid 1 Riple, Håkon Lerøy NOTEAM 00:38 2 Holmebukt, Roar Aker Prototech 00:46 3 Jensen, Asbjørn EBF 00:47 Nordli, Jon Olav KPMG 00:47 5 Lande, Trygve Bergen Triathlon Club 00:48 6 Borge, Harald Fridalen skole 00:49 Berge, Rolv Erik EBF 00:49 8 Hellenes, Kristian KPMG 00:50 9 Teksnes, Christian EBF 00:51 Hansen, Martin Joachim EBF 00:51 11 Jensen, Christian Bedriftsidretten Vestland 00:52 Meier, Tarald KPMG 00:52 13 Nordvik, Øystein Fridalen skole 00:53 14 Larsen, Bjørn Chr Bergen Taxi 00:55 Lyngøy, Runar KPMG 00:55 Riple, Tore Håkon CminRygg 00:55 17 Kvamme, Andreas Flaktveit barnehage 00:57 Risberg, Fred Bergen kommune 00:57 19 Omenaas, Peder Nicolai KPMG 00:59 20 Døssland, Hallvard KPMG 01:02 21 Hellebust, Jon Arild KPMG 01:03 Olsen, Kenneth W. EBF 01:03 23 Bruvik Danielsen, Einar EBF 01:04 Søviknes, Harald NOTEAM 01:04 25 Haga Lerøen, Erik EBF 01:05 26 Gravvold, Trond UBIL 01:11 27 Bødtker, Christer EBF 01:17 28 Pedersen, Bent-Christer EBF 01:24 29 Johannessen, Jens-Olav NOTEAM 01:28



Lene Austgulen ble raskeste kvinne.

Resultater kvinner:

Plass Navn Klubb Tid 1 Austgulen, Lene NOTEAM 00:52 2 Nordbye, Mona Sjursæther Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 00:53 3 Apeland, Anja Maria KPMG 00:57 Godvik, Kristin KPMG 00:57 5 Aarseth, Sandra Ervik barnehage 01:02 Sævdal, Vilde KPMG 01:02 7 Torsvik, Kjersti Fridalen skole 01:07 8 Sandal, Aida Flaktveit barnehage 01:09 Selvik, Marita Berg Flaktveit barnehage 01:09 10 Aaltvedt, Trudi Bedriftsidretten Vestland 01:15 11 Solberg, Hilde KPMG 01:16 12 Kabicheva, Galina Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:22 13 Austegard, Ingeborg NOTEAM 01:24 14 Pedersen, Margrethe Wie Ervik barnehage 01:25 15 Nyhammer, Nadja Josefine Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:28 16 Hopsdal, Ingelin Flaktveit barnehage 01:29 17 Posserud, Maj-Britt Rocio Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:32 18 Døsen, Kristina Egge Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:33 19 Vaage, Carola Ervik barnehage 01:35 20 Svendsby, Unni Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:36 21 Steine, Britt Equinor Mongstad BIL 01:38 22 Kolås, Margrete Hugaas Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:40 23 Bjerkan, Marit Neteland Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 01:41 24 Nøtsund, Guri Flaktveit barnehage 01:42 25 Hammer, Hege Kristin Ervik barnehage 01:49 26 Åkernes, Kari Margrethe Flaktveit barnehage 01:51 27 Vezyuk, Irena Ervik barnehage 02:01 Selle, Lene Seljedalen skole 02:01 29 Bjørndal, Susanne Flaktveit barnehage 02:02 30 Olsen, Vera Flaktveit barnehage 02:07 31 Gangsø, Rebecca Knuver Flaktveit barnehage 02:09 32 Kvernevik, Gunn Toril Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 02:10 33 Kolås, Elisabeth Equinor Mongstad BIL 02:11 34 Skår, Bente Karin Henriksen Team Slow Motion 2 - Spesialpoli 02:15







Christian Jensen i Bedriftsidretten Vestland forklarer hvordan tidtakerbrikkene fungerer, deltakerne må selv stemple brikken i mål.



Øistein Stemme stod for sekretariat og tidsregistrering.







Dette laget kommer fra Ervik Barnehage. Her var mange arbeidsplasser som var representert i trappeløpet til Bedriftsidretten.

