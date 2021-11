Sjøl om det absolutt er mulig å løpe fort i de småkuperte løypene i Karmøy Maraton, er arrangøren veldig bevisst på at løpet skal være også for dem som regner med å bruke lang tid. På maratondistansen gis det tilbud om tidligstart, og det er ikke snakk om å pakke ned merking og målportal før alle er i mål.

– Karmøy Maraton ønsker å være et løp for alle uansett «form og fasong», og vi ser at vi klarer å få med mange deltakere som ikke nødvendigvis topper listene; de som tør å utfordre seg selv til å være med på et løp for første gang, forteller Inger Johanne Klokset og legger til:

– Noen ganger føles det som de største vinnerne er de som kommer sist i mål.

Deltakerrekorden på 484 fullførende fra 2019 blir neppe slått i år.

– Vi ligger litt bak det vi hadde tenkt, men tror kanskje det kan skyldes at det har vært avviklet veldig mange løp i høst, og mange løpere er «mettet» med konkurranser, sier Klokset til Kondis.

Det vil være mulig å melde seg på til og med fredag. Værmeldinga er ikke så verst til å være en vindutsatt plass i slutten av november. Det meldes om 9 grader, uttrykt for regn og 4-5 sekundmeter vind.





Skilta er på plass, og så gjenstår det å se om sola gløtter fram også på løpsdagen. Helmaratonløypa er én stor runde som går rundt hele den sørlige delen av øya, mens både 10 km og halvmaraton er fram-og-tilbake-løyper som går i siste del av maratonløypa. (Foto: arrangøren / Geir Olsen)



Noen hevder de aldri har sett en løper smile, men de har antakelig ikke vært på Karmøy. (Foto: arrangøren)



Kondis-reportasje fra Karmøy Maraton 2020