I helgen går det tradisjonsrike terrengløpet Warandeloop i Nederland, og det stiller her en del norske løpere på startstreken. Prestasjonene i dette løpet bruker friidrettsforbundet som et av flere grunnlag for å ta ut det norske laget som skal sendes til EM Terrengløp, som går i Dublin 12. desember.

Magnus Tuv Myhre og Simon Steinshamn stiller i U23-klassen i Nederland. Ingen av disse deltok hverken i NM Terrengløp eller Nordisk Mesterskap i terrengløp, men de er begge blant de beste i sin klasse på baneløp her i landet. I årets junior-NM på 5000 meter tok Magnus Tuv Myhre en klar seier, med Simon Steinshamn på andreplass. Kanskje kan de skaffe seg en EM-billett med en god innsats i Warandeloop?

I menn senior ser vi at Tom Erling Kårbø og Eivind Ǿygard skal prøve seg i helgen. Tom Erling Kårbø har vist god form i høst, for første gang var han under 8 minutter på en 3000 meter i Trond Mohn Games. Også Eivind Øygard har vist glimrende form i år, i sommer løp han 10.000 meter på 28:46. Ingen av disse to deltok i NM Terrengløp eller i Nordisk Mesterskap.

Den eneste norske kvinne vi finner på startlistene er Live Solheimdal. Hun har konkurrert lite i år, men hun viste gode takter og stigende form under finalen i Sommerligaen i Trondheim 27. juli, som hun vant.

Det europeiske friidrettsforbundet har laget en forhåndsomtale av Warandeloop.

Les mer om Warandeloop.

Fjorårets utgave av Warandeloop ble avlyst, det ble derfor sist arrangert i 2019, og det var da mange gode norske plasseringer.