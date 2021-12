På lørdag arrangeres det lagkonkurranse på 9 km, mens det søndag er individuell prolog på 33 km. De to beste kvinnene og de to beste herrene i hvert enkelt renn teller med i lagkonkurransen i Visma Ski Classics.



Marit Bjørgen går i helga, sammen med Anniken Gjerde Alnæs, for Team Ragde Charge. Dette bekrefter teamsjef Jørgen Aukland overfor langrenn.com:



– For Marit sin del er dette forberedelser før Marcialonga og jeg tror vel kanskje ikke hun er topp forberedt for dette rennet. Hun kommer til å være bra, men er ingen favoritt. Men når vi kommer til Marcialonga er jeg sikker på at hun kommer til å være med å kjempe om pallen, sier Aukland til langrenn.com.



På herrelaget til Team Ragde Charge finner vi Andreas Nygaard, Joar Thele, Anders Aukland, Karstein Johaug, Johan Hoel og Kasper Stadaas i tillegg til svenske Oskar Kardin.



Som det framgår av oversikten over norske deltakere, nederst i denne artikkelen, er det også en rekke interessante norske herreløpere på startstreken. Deriblant Martin Johnsrud Sundby som går for Team Koteng Eidissen sammen med blant annet Chris Jespersen og Mikael Gunnulfsen.



Lørdagens lagtempo sendes direkte på NRK1 fra kl. 09:25, mens søndagens individuelle prolog sendes på samme kanal fra kl. 09:00.



På startlista: Martin Johnsrud Sundby er blant de 76 norske som deltar i Sverige til helga. Her fra femmila i Holmenkollen 2018. (Foto: Sylvain Cavatz)



Påmeldte norske kvinner

Navn Team Marie Renée Sørum Gangsø Team Næringsbanken Laila Kveli Team Engcon Kristine Fjeld Team Norsk Gran Sigrid Bye Team Norsk Gran Marthe Bjørnsgaard Team Kaffebryggeriet Ingrid Hannestad Team Straye Waterwell Maria Strøm Nakstad Team Straye Waterwell Jenny Elise Hagen Haakstad Team Synnfjell Hanne Skulbru Team NTNUI Sweco Emilie Fleten Team XPND Fuel Ingeborg Dahl Team XPND Fuel Barbro Saetha Team XPND Fuel Gina Flugstad Øistuen Team XPND Fuel Ingvild Bratlie Team Rustad IL Oslo Christine Louise Stavnum Arnkværn Team Rustad IL Oslo Astrid Øyre Slind Team Koteng Eidissen Kari Øyre Slind Team Koteng Eidissen Anikken Gjerde Alnes Team Ragde Charge Marit Bjørgen Team Ragde Charge Thea Krokan Murud Lager 157 Ski Team



Påmeldte norske menn

Navn Team Petter Soleng Skinstad Team Coop Simen Engebretsen Nordli Team Næringsbanken Vinjar Skogsholm Team Næringsbanken Sivert Bergan Team Næringsbanken Haakon Holden Team Næringsbanken Torgeir Sulen Hovland Team Engcon Ole Eirik Fuglehaug Ekrem Team Norsk Gran Kjetil Tyrom Team Norsk Gran Halvor Korbøl Thoner Team Norsk Gran Henrik Arntzen Joks Team Norsk Gran Vetle Thyli Team Kaffebryggeriet Magnus Vesterheim Team Kaffebryggeriet Stian Berg Team Kaffebryggeriet Gustav Heldal Team Kaffebryggeriet Bård Eskil Bjørndalen Team Kaffebryggeriet Per Christian Wessel Team Straye Waterwell Carl Andreas Julsvoll Team Straye Waterwell Lars Myrseth Kurås Team Straye Waterwell Jørgen Christoffer Myking Team Straye Waterwell Thomas Edvard Just Team Straye Waterwell Erik Sebastian Ranberg Team Straye Waterwell Asmund Heir Team Straye Waterwell Morten Eide Pedersen Team Eksjöhus Sigurd Sollien Hulbak Team Synnfjell Henning Lie Team Synnfjell Per Ingvar Tollehaug Team Synnfjell Pål Åge Joten Team Synnfjell Olaf Talmo Team NTNUI Sweco Matias Sølvsberg Noren Team NTNUI Sweco Hans Petter Rolke Team NTNUI Sweco Ludvig Vartdal Team NTNUI Sweco Tord Asle Gjerdalen Team XPND Fuel Thomas Ødegaarden Team XPND Fuel Kristoffer Nielsen Team XPND Fuel Eirik Sverdrup Augdal Team XPND Fuel Amund Riege Team Rustad IL Oslo Tor Olav Hægeland Team Rustad IL Oslo Marius Harv Team Rustad IL Oslo Henrik Webjørnsen Team Rustad IL Oslo Torleif Syrstad Team Koteng Eidissen Chris Andre Jespersen Team Koteng Eidissen Thomas Bucher-Johannessen Team Koteng Eidissen Martin Johnsrud Sundby Team Koteng Eidissen Mikael Gunnulfsen Team Koteng Eidissen Mattis Stenshagen Team Koteng Eidissen Thomas Gifstad TEAM ROBINSON TRENTINO Patrick Fossum Kristoffersen TEAM ROBINSON TRENTINO Stian Hoelgaard Team Curira Andreas Nygaard Team Ragde Charge Joar Thele Team Ragde Charge Anders Aukland Team Ragde Charge Karstein Johaug Team Ragde Charge Johan Hoel Team Ragde Charge Kasper Stadaas Team Ragde Charge Runar Skaug Mathisen Lager 157 Ski Team Herman Paus Team Ramudden



