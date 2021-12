Forrige sesong var en vrien sesong for de norske damene i Ski Classics. Det ble ingen topplasseringer, og Astrid Øyre Slind hadde det såpass tøft at hun ga opp sesongen etter rennet i Toblach-Cortina i slutten av januar. I dag var hun definitivt tilbake i toppslag, og var suveren mot slutten av de 33 kilometrene i Orsa Grönklitt.

Det var knyttet mye spenning til Marit Bjørgens (Team Ragde-Charge) start denne dagen også naturligvis. Hun gjorde et godt renn dagen før, og det var spennende å se nivået i forhold til de andre på en individuell start. Bjørgen var den som dro opp tempoet allerede fra de første metrene, noe hun muligens angrer på i ettertid. Etter 14-15 kilometer begynte hun å bli preget av hardkjøret, og måtte gi en luke til ledergruppen. Samtidig viste Emilie Fleten (Team XPND Fuel) og Astrid Øyre Slind (Team Koteng Eidissen) at de hadde mye krefter, og lå foran sammen med de svenske langløpsstjernene Lina Korsgren (Team Reamudden) og Britta Johansson Norgren (Lager 157).



Slind med kjemperykk i slalombakken

På dagens siste runde opp slalombakken var det tydelig at Øyre Slind hadde bestemt seg. Med et voldsomt rykk fikk hun raskt en fin luke tilbake til de to svenskene, og på toppen hadde det blitt snaue 10 sekunder. Vi fryktet at Korsgren og Johansson Norgren ville kunne kjøre inn dette igjen på vei ned, men de kom aldri nærmere enn 3-4 sekunder. Med fire kilometer igjen til mål hadde Øyre Slind mer eller mindre avgjort, og hadde fått 15 sekunder til de to forfølgerne. Det ble seier i sesongens første renn, og Astrid Øyre Slind er tilbake igjen etter en svært tung fjorårssesong. Dette var hennes sjette seier i Ski Classic. Johansson Norgren spurtet inn til andreplass, mens Korsgren tok tredjeplassen. Marit Bjørgen måtte se seg slått av Ida Dahl i spurten, og det ble til slutt femteplass.



Sterk seier over meritterte svenske løpere

Dagens seier var som sagt Øyre Slinds sjette i Ski Classic-sammenheng, og den første siden hun vant La Diagonela i januar 2020. Også for Johansson Norgren var forrige sesong tøff, og hun har ikke bokført noen seire siden Jizerska Padesatka i februar 2020. Hun viser dog at hun er tilbake i godt slag i dag, og skal nok ganske sikkert kjempe om flere seire. Siden sin første triumf i König Ludwig Lauf i 2015, har det blitt 21 seire!



Lina Korsgren har nok vært den sterkeste løperen de siste sesongene. Etter mange år med bare "nesten", tok hun sin første seier i det 90 kilometer lange Vasaloppet i 2018. Det gikk dermed ett år til neste seier (Jizerska Padesatka), men siden da har hun vunnet tolv ganger til.



- Det var deilig å være tilbake med litt stil

I et intervju med NRK etter målgang forteller dagens vinner Astrid Øyre Slind, at det var veldig deilig å være tilbake med litt stil. Hun var skeptisk på forhånd og var litt redd for at det skulle bli spurt mot mål, derfor tenkte hun at hun måtte måke på og gi alt i den siste bakken. Det ble en tøff måte å avgjøre det på, ettersom hun da måtte gå alene hele den siste runden, men det gikk veldig bra. Hun synes det var godt å kjenne på en kropp som fungerer igjen.



- Jeg glisa godt da jeg så at de var et godt stykke bak. Og kontrasten til i fjor kan nok ikke bli større. Det er som himmel og hav, fortalte Øyre Slind. På spørsmål om hva som gikk galt i fjor svarte hun at det ble trent litt for hardt fordi hun var for ivrig og ikke justerte balansen. Det kjentes etter hvert riktig å avbryte sesongen for å konsentrere seg om fremtiden og neste sesong.

- Jeg er veldig glad for at gode lagkompiser støtttet opp og gjorde at det var moro å være med videre. Jeg var veldig langt nede og var mye trist og lei. Jeg tipper at kjæresten min er ganske glad for at jeg går fort igjen nå, sa Øyre Slind.

- Det er kult å se Astrid tilbake

Til NRK fortalte Britta Johansson Norgren at det var kult å se Øyre Slind tilbake i toppslag. Hun kjente tidlig at den norske seierskvinnen hadde mye å gå med i dag. Hun sa at hun gjerne skulle hatt ryggen hennes opp bakken den siste gangen, men det ble for tøft.



Lina Korsgren fikk det også tøft, både mot Øyre Slind og sin svenske rival.

- Jeg fikk ikke beskjed om at Britta holdt på å slippe, og det var litt synd. Da kunne jeg kanskje ha slått henne. Ellers er det gøy å se at alle er så sterke og har så mye fart. Astrid har kjempet hardt i det siste, så dette unner jeg henne, sa Korsgren til NRK.

Marit Bjørgen skremmes ikke av avstanden opp

Det ble femteplass på Bjørgen i dag, men hun skremmes ikke av avstanden opp. Spesielt ikke til de svenske jentene.

- Jeg visste at Astrid var sterk, men jeg synes ikke det er avskrekkende å se nivået mot de andre. Det gikk litt i rykk og napp i dag, og jeg mangler litt punsj når det trykkes til. Nå må jeg få meg noen tøffe langturer sammen med gutta på laget, og legge til noen skikkelige intervaller underveis, forklarte Bjørgen til NRK.



