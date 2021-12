Ultraløpsutvalget i NFIF har kåret Therese Falk fra Hareid IL og Sebastian Krogvig fra Romsdal Randoneklubb til Årets Ultraløper 2021. For Therese Falk er det sjette året på rad hun kåres til Årets Ultraløper, mens Sebastian mottar utmerkelsen for første gang.

Ultraløpsutvalgets begrunnelse og vinnernes kommentarer til årets sesong kan du lese nedenfor.

THERESE FALK

Ultraløpsutvalgets begrunnelse:

Årets Ultraløper de fem foregående årene – Therese Falk (46) – feier all tvil til side nok et år, og enkelt sagt kan vi si at ingen andre løpere ble vurdert til tittelen på kvinnesiden i år.

Hun har vunnet kvinneklassen i alle ultraløpene hun har stilt opp i, med soleklar margin – og også som totalvinner i to av løpene. Hun startet ultraløpsesongen med å sette ny pers på 100 km i Bergen Ultra i juni før hun måneden etter totalvant 24-timers i Skövde Ultrafestival og to uker etter det vant Møkster Ultra 63 km.

Så avsluttet hun ultraløpssesongen med to fantastiske 24-timers løp. Først utendørs i 24-Hours in Hell der hun totalvant og forbedret sin egen nordiske bestenotering til 254,846 km, deretter innendørs på Bislett 24-timers (NM) der hun i store deler av løpet tauet på de beste herreløperne – og til slutt løp inn til 261,170 km som er ny europeisk bestenotering og nest beste resultat av en kvinne noensinne.



Therese under rekordløpet på Bislett i november. (Foto: Samuel Hafsahl)

Noen av Thereses resultater 2021:

12.06. Bergen Ultra 100 km 1. plass: https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=75050

24.07. Skövde Ultra 24-timers 1. plass: https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=78831

07.08. Møkster Ultra 63 km 1. plass: https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=78831

10.11. 24-Hours in Hell 1. plass: https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=74830

20.11. Bislett 24-timers / NM 24-timers 1. plass: https://statistik.d-u-v.org/getresultevent.php?event=69438

Therese Falk på 100 km i Bergen Ultra. (Foto: Arne Dag Myking)

Dette var stas

- Tusen takk! Dette var stas, sier Therese da hun får høre om kåringen.



- Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om årets sesong. Den har overgått alle forventninger.



- Å komme meg under 8 timer på 100 km og bli topp 10 i verden på denne distansen i år er det som overrasket meg mest. Å ha tre 24-timersløp over 240 kilometer, sette ny europeisk rekord, og være nest beste kvinnelige 24-timersløper gjennom tidene er ikke noe jeg kunne klart å forestille meg da året startet. Det har vært et ganske ekstraordinært år, på mange plan, sier Therese Falk - som avslutter med å si at hun setter stor pris på å motta utmerkelsen Årets ultraløper for 2021.

SEBASTIAN KROGVIG

Ultraløpsutvalgets begrunnelse:

Norgesmesteren i terrengultra fra 2019 – Sebastian Krogvig (34) - har oppnådd to svært sterke resultater på ultradistansen i 2021.

Seieren i Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS) var det absolutte høydepunktet. Der slo han den seiersvante franskmannen Benoit Girondel i et oppgjør der alle andre ble kraftig distansert.

Tidligere på sommeren hadde han vist solid form i Lavaredo Ultra Trail der han repeterte 3. plassen fra 2017.

I en sesong der få norske løpere konkurrerte internasjonalt er det likevel ingen tvil om at Sebastian Krogvig var årets beste norske ultraløper på herresiden.

Noen resultater 2021:

24.08.: TDS 145 km/9100 hm (UTMB) 1. plass: https://utmbmontblanc.com/it/live/tds

27.06.: Lavaredo Ultra Trail 120 km/5800 hm 3. plass: https://lavaredo.livetrail.net/classement.php?course=LUT&cat=scratch

Sebastian Krogvig jubler for seieren etter målgang i Chamonix. (Foto: UTMB / Franck Oddoux)



Sebastian; noen ord om sesongen min:

Året begynte med mye usikkerhet vedrørende korona, hvor var det mulig å reise og hvilken land var regnet som grønt, gult eller rødt. Jeg tok sjansen på at det var mulig å dra til Dolomittene i juni og det gikk med nød og neppe. Fikk andre dose vaksine én uke før vi dro ned til Cortina for å løpe Lavaredo Ultra trail.



Det løpet gikk veldig bra, det var et sterkt felt til start og jeg hadde forberedt meg veldig bra treningsmessig. Jeg kom tidlig inn i en fin rytme i løpet, jeg ble løpende mye alene, men det trives jeg godt med og disponerte løpet bra i forhold til form og næring. Jeg satte meg som mål å løpe på 12.30 og det var jeg 2 minutter unna. 35 minutt raskere enn for 2 år siden.

Jeg var godt fornøyd med 3 plassen i et sterkt startfelt.





Etter målgang i Lavaredo. (Arrangørfoto)

3. plass til Erik-Sebastian Krogvig i Lavaredo Ultra Trail



Etter Lavaredo slet jeg litt med et kne.. dette gjorde at jeg fikk løpt litt mindre enn planlagt frem mot neste store løp som var TDS i August. Men kanskje det ikke gjorde så mye til slutt. for jeg kunne gå uten smerter, så jeg brukte 3 uker av finværet i sommer til å gå veldig bratte treningsøkter på tredemølla. Meeget kjedelig, men ganske relevant for de 9000 høydemeterene som ventet i TDS.



TDS:

Jeg følte meg i godt slag når jeg kom til Chamonix, men det var egentlig ikke før siste to ukene før løpet at jeg følte formen var på plass der jeg ville, så det var i grevens tid!

Løpet begynte på den Italienske siden av Mont Blanc midt på dagen. Etter å ha stått 1 time lengre enn planlagt i kø for å komme seg gjennom tunnelen fra Chamonix, ble det litt mer stress en hva jeg hadde sett for meg, men sto til slutt på startstreken og følte meg veldig selvsikker og klar for en lang løpetur!



Til min overraskelse følte jeg meg ikke bra i det hele tatt i den første bakken, pustet tungt og følte jeg måtte bruke mer krefter enn jeg kunne tenkt for å holde følge med teten. Det tok faktisk hele 4-5 timer før jeg begynte å føle meg bedre og at beina spilte skikkelig på lag! Fra 50 til 120 km følte jeg meg fenomenal! Det var en sann glede å løpe i måneskinnet gjennom natta og inn i soloppgangen dagen etter. Gruppa som var på 7 stykker smuldret opp gjennom natta og jeg var alene i tet. Fra siste aid-station til mål var det en kamp å få seg til mål, og ubeskrivelig deilig å krysse mållinjen som første mann!

Da jeg kom i mål fikk jeg høre om dødsfallet og det var selvsagt utrolig trist og et skår i gleden!

Norsk seier, men tragisk dødsfall og avbrutt løp for de fleste i TDS



Her ser vi Sebastian Krogvig, i midten, på vei mot seier i TDS (Foto: UTMB / Franck Oddoux)



Jeg hadde planlagt å avslutte sesongen med VM i Thailand, men det ble først flyttet - så utsatt et helt år, så da ble valget Madeira Island Ultra Trail som var flyttet til november. Jeg følte meg veldig bra etter TDS og fikk trent veldig bra og følte meg i kanonform før jeg dro ned til Madeira!

I den siste økta dagen før løpet fikk jeg et skikkelig overtrekk på venstre foten. Men jeg stilte til start i håp om at den ville holde! Løpet begynte bra og vi var en trio som pushet hverandre de første 50 km. I grålysningen fikk jeg et nytt overtråkk på samme fot, og det var umulig å fortsette i konkurransen fart. Så det ble en veldig skuffende avslutning på året. Heldigvis løp kjæresten min inn til en kjempesterk andre plass og det gjorde turen til Madeira vel verdt det! Det som er sikkert er at Madeira var en fantastisk øy og det frister å reise ned april neste år og fullføre løpet da!

Alt i alt var sesongen i år en stor opptur etter nesten ingen konkurranser året før. Jeg er veldig motivert for 2022, og krysser fingrene for at korona ikke stikker kjepper i hjulene for planlagte konkurranser!



