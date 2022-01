Det er denne gangen en 10 kilometer det inviteres til i Valencia, der det har blitt gjort så mange rekordløp i det siste. På søndag går løpet Valencia 10K Ibercaja, og Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller nok med stor selvtillit og mye motivasjon etter at hun avsluttet fjoråret med å bli europamester i terrengløp. Hun ble også, skal vi si som vanlig, kåret til årets kvinnelige langdistanseløper av Kondis ved årsskiftet.

I det sterke feltet stiller Karoline Bjerkeli Grøvdal med den tredje beste personlige bestetiden, hennes norgesrekord på 30:32 fra Hytteplanmila i 2020. Bare Yalemzerf Yehualaw fra Etiopia og Norah Jeruto Tanui fra Kenya har løpt raskere, på henholdsvis 29:45 og 29:51. Også svenske Meraf Bahta stiller. Hun tok andreplassen i EM terrengløp i fjor, kun slått av Karoline.

Løpet går på søndag 9. januar med løpsstart kl. 9:30. Det vil bli streamet på WatchAthletics

Valencia har vist seg å være stedet der det kan løpes virkelig fort, senest i oktober i år løp Zerei Kbrom Mezngi inn til norsk rekord under Valencia 10K.



Les mer om søndagens løp på WatchAthletics:

