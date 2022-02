Sigmund Helgedagsrud langer ut til seier på 10 km på Dølisjøen. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Skøyteglede

Amundøpet har til formål å fremme skøyteglede for alle uansett alder og fysisk form og legge til rette for lekbaserte aktiviteter for de yngste. Langløpstilbudet passerer for alle fra drevne mosjonister, til funksjonshemmede ispiggere på kjelke og birkebeinere med staver. 45 aktive deltok på en av de fire distansene med tidtaking 5, 10, 20 og 50 km under perfekte isforhold i solskinn. I tillegg var 36 med i barne- og trimklasser på distanser fra 250 meter og oppover.



50 km med og uten staver for Per Håkon Sydtangen (58), Svein Kåre Aas (50), Nils Einar Aas (196) og Otto Kiss (59). (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Klare vinnere

Det ble klare vinnere på alle distanser i den 8. utgaven av Amundløpet som tradisjonen tro var en del av Dølisjøen Isfestival arrangert av Slåstad IL. Kristian Øksdahl fra Skarnes gjorde unna den utimate langdistansen 50 km på godt under to timer da han klokket inn til klar seier på 1:57:05. Esther A Eikelenstam fra Eidsvold Turn Skøyter var eneste kvinnelige løper på distansen med 2:24:34.



På 20 km var Tore Kvernes, også han fra Skarnes, best på 47:10, mens Tina Hauger Brufladt fra Kongsvinger Skøyteklubb vant kvinneneklassen på 57:55. 10 km ble vunnet av tenåringen Sigmund Helgedagsrud, Salomon Norge på 22:20 og Lina Sjølie fra Oslo på 33:01.



Tore Kvernes på sin 20 km lange runddans. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Amundløpet 2022 sin facebookside

Slåstad IL s facebookside



Bilder:

Dølisjøens facebookside

Steinar Saghaugs facebookside



Resultater Amundløpet 19.02.2022: Kvinner 50 km Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Esther A Eikelenstam Eidsvold Turn Skøyter Kvinner 2:24:34.6 0:00.0 Menn 50 km 1 Kristian Øksdahl SKARNES Menn 1:57:05.2 0:00.0 2 Lars P. Korperud Ernø Oslo Speedskaters Menn 2:01:32.4 4:27.2 3 Bjørn Fjeldstad Båstad IL Menn 2:02:34.2 5:29.0 4 Roar ANTONSEN AURSKOG Menn 2:11:55.3 14:50.1 5 Hans Petter Myrseth Magnor Menn 2:17:50.5 20:45.3 6 Stein-Vidar Torø Tofte Fremad Menn 2:22:13.6 25:08.4 7 Kai Lund Rambøll Menn 2:23:51.3 26:46.1 8 Øyvind Antila OSLO Menn 2:40:50.1 43:44.9 9 Kjetil Neskvern LO BIL Menn 2:45:13.2 48:08.0 10 Knut Barlien BJØRKELANGEN Menn 2:56:13.9 59:08.7 11 Andreas Gunnarstorp SKI Menn 3:03:25.6 1:06:20.4 12 Bjørn Hagen Bjørn Hagen Menn 3:03:46.0 1:06:40.8 13 Frode Sten RÆLINGEN Menn 3:03:46.9 1:06:41.7 Kvinner 20 km 1 Tina Hauger Brufladt Kongsvinger Skøytekl. Kvinner 57:55.4 0:00.0 2 Anne Kari Hauger Brufladt Kongsvinger Skøytekl. Kvinner 1:07:27.3 9:31.9 Menn 20 km 1 Tore Kvernes SKARNES Menn 47:10.2 0:00.0 2 Svein Peder Sund INGEBERG Menn 51:48.8 4:38.6 3 Nils Einar Aas OSLO Menn 53:04.4 5:54.2 4 Otto Kiss Moss Spellemannsko. Menn 53:05.0 5:54.8 5 Per Håkon Sydtangen Fjelltun Menn 53:08.5 5:58.3 6 Svein Kåre Aas MOSS Menn 53:24.0 6:13.8 7 Gunnar Thoner SLÅSTAD Menn 55:54.2 8:44.0 8 Erik Hallum FÅVANG Menn 58:07.3 10:57.1 9 Stian Brufladt Kongsvinger Skøytekl. Menn 59:46.5 12:36.3 10 Thomas Stang Slåstad Menn 59:46.7 12:36.5 11 Wigard Nilsen Haugesund IL Menn 1:01:46.5 14:36.3 12 Bjørn Johansen Guttekl. Ryggsekken Menn 1:03:33.3 16:23.1 13 Ary Ketting MOSS Menn 1:03:39.3 16:29.1 14 Coen Hendriks Kongsvinger Skøytekl. Menn 1:05:45.1 18:34.9 15 Per-Ivar Sveheim Odal O-Lag Menn 1:07:21.9 20:11.7 Kvinner 10 km 1 Lina Sjølie OSLO Kvinner 33:01.1 0:00.0 Menn 10 km 1 Sigmund Helgedagsrud Salomon Norge G15-16 22:20.2 0:00.0 2 Erland Nordsetmoen SLÅSTAD Menn 24:38.1 2:17.9 3 Kristian Håkonssønn Aanerud Fjelltun ILTeam Odal G15-16 26:17.0 3:56.8 4 Frode Damli OSLO Menn 30:00.9 7:40.7 5 Kjell Larsen Sander Menn 30:49.6 8:29.4 6 Berger Bergersen Menn 31:00.5 8:40.3 7 Lars Kristian Gulbrandsen SLÅSTAD Menn 31:11.6 8:51.4 8 Ivar Hagen Slåstad IL Menn 33:57.5 11:37.3 9 Steinar Saghaug OSLO Menn 36:52.2 14:32.0 10 Stian Fredriksen Eidsvold Turn Skøyter Menn 38:42.8 16:22.6 11 Peter Fekete SLÅSTAD Menn 45:41.4 23:21.2 Gutter 5 km 1 Henrik Tveter Slåstad IL G13-14 13:55.2 0:00.0 2 Erling Kvernemo KONGSVINGER G13-14 34:38.1 20:42.9