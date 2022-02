Mer fra junior-VM i langrenn:

Emma Kirkeberg Mørk måtte se seg slått av to russiske jenter, men avstanden fram var ikke stor, og hun var absolutt i stand til å glede seg over medaljen.

– Jeg er godt fornøyd. Det var en fin løype, jeg hadde bra kropp og gode ski, så det føles veldig bra, fortalte Emma til NRK etter rennet. På spørsmål om hvordan det var å være bare 2 sekunder fra sølvet og 4 sekunder unna gullet, svarte hun:

– Det er litt halvveis surt, for jeg hadde en drøm om gull. Men jeg er veldig godt fornøyd med medalje også, sjøl om de 4 sekunda gnager litt.



Emma følte hun klarte å disponere løpet godt, og hun gikk jevnt fort hele veien. Etter 3 km var hun 6 km bak vinneren, så hun tok litt innpå mot slutten.



NRKs ekspertkommentator Fredrik Aukland gav også Emma Kirkeberg Mørk kredit:

– Absolutt gledelig at det ble medalje. Det er viktig for det norske laget at de lykkes og at en på laget står fram og tar en medalje.



Løpet ble vunnet av Dariya Nepryaeva, som er lillesøsteren til mer kjente Natalia Nepreyaeva. Hun holdt unna for sin lagvenninne Elizaveta Bekisheva som avslutta sterkt.



Anne Heggen ble nest beste norske på en sjetteplass, mens Tuva Anine Brusveen-Jensen ble nummer 15 og Marte Mikkelsplass nummer 20.







Russisk triumf også på herresida

Tidligere i mesterskapet hadde de russiske guttene tatt firedobbelt på 30 kilometeren og vunnet stafetten med god margin. Dermed var de klare favoritter også på den klassiske 10 kilometeren, og de innfridde med første- og tredjeplass. Saveliy Korostelev vant med 21 sekunders luke til finske Niko Anttola som igjen var et lite sekund før tremilsvinneren, Alexander Ivshin.



Norges sterkeste løper, Henrik Kvennås, var med i medaljekampen, men endte på femteplass, 1 tiendedel bak fjerdeplassen og 18 sekunder bak bronseplassen.

– Det var et greit løp. Litt småseigt mellom 3 og 6-7 km, men da fikk jeg hjelp av en canadier. Vi jobba litt sammen, og jeg trur avslutninga var bra. Jeg skal ikke si meg misfornøyd med femteplass sjøl om det ultimate målet var medalje, fortalte Kvennås da han ble intervjua av NRK etter løpet.



De andre norske var et stykke bak med 15. plass til Magnus Thorstensen, 18. plass til Preben Horven og 43. plass til Johannes Lønnestad Flaaten.





Gullet gikk til russiske Saveliy Korostelev, sølvet til finske Nio Anttola og bronsen til russiske Alexander Ivshin. (Foto: Norges Skiforbund)









