Barkley Marathon er en ultrautfordring hinsides det meste, og totalt har bare 15 løpere fullført dette ekstreme 100-milesløpet selv om tidsfristen er 60 timer. Første gang noen fullførte var i 1995, og siste gang var i 2017.

Årets løp var av det normale slaget, dvs at ingen klarte å fullføre. På den fjerde av de fem rundene måtte også belgiske Karel Sabbe* gi seg etter en grov feilnavigering. Han forårsaket også litt oppstyr som nok blir en snakkis i mange år framover, mer om det lenger ned.

Leif og Thomas før start. (Foto: Anita Kråkmo)

Rask exit for de to norske

Et døgn etter starten i Frozen Head State Park i Tennessee tikket denne meldigen inn:

- Barkley er over for Leif og Thomas, de ga seg i natt. Leif først etter å ha startet på runde 2. Noen timer etter kom Thomas tilbake fra runde 2. Været var forferdelig, med tåke og regn. I skrivende stund er det 5 løpere ute i løypa, og været har blitt litt bedre.

Det var 38 startende som på et eller annet vis hadde kommet seg gjennom nåløyet for å delta, og for første gang noensinne var det norsk deltakelse. Alle 38 endte med DNF.

Leif skriver på facebook:

- Da var Barkley over for meg. Alt fungerte bra, jeg fant alle bøkene greit (red.anm.: bortgjemte bøker på fem sjekkpunkter per runde der delkeren river ut siden med sitt startnummer) og formen var god, kjørte kontrollert og hadde disponert godt for de neste rundene. Var på siste boken 9.50 og ville vært inne på ca 10.30, men så gjorde jeg en nybegynnertabbe som jeg egentlig er alt for rutinert for, en amerikansk løper passerte meg og jeg hang meg på. Etter 45 min begynte jeg å ane ugler i mosen og tok frem kart og kompass og det viste seg at vi hadde løp i stikk motsatt retning av det vi skulle, så da var det bare å snu og begynne på veien tilbake. Jeg hadde også bare med reservelykten, for jeg skulle jo ikke være ute til det ble mørkt, så det var dårlig med løpelys siste stykket. Kom inn på ca 12.30, fikk i meg litt mat og skiftet tøy før jeg startet på runde 2. Så begynte regnet.

Laz sa det skulle regne med snø i høyden i hele natt. Jeg kom et stykke opp i første bakke og det hadde alt begynt å bli glatt så jeg innså at jeg ikke hadde sjans til å komme rundt i regn og mørke på 13.5 time for å få godkjent runden, så da snudde jeg og gikk tilbake til start. Det var gøy første runde, men runde 2 ville bare blitt famling rundt i regn og tåke skliende både opp og ned. Nå får vi krysse fingrene for at Thomas kommer gjennom å bevarer Norges ære.

Det siste skjedde dessverre ikke, han ga opp noen timer senere.

Karel Sabbe



Karel Sabbe ble hentet av Sheriffen på fjerde runde. (Foto fra Alexis Berg tweet)







Bildet: Sheriffen sammen med arrangør Lazarus Lake. Han ba om et bilde. (Foto: Michael Müller tweet)



A police car pulled up to Frozen Head at 5:00 this morning. The sheriff had been called for a "woman dressed as an Indian" who was scaring the village of Petros. It was Karel Sabbe, after getting lost during his 4th loop… and so the Barkley 2022 will not have a finisher.

* Kondis okt-2020: Karel Sabbe satte verdensrekord på Backyard Ultt etter 75 timer og 502 kilometer

Dermed ble det ingen BM100 finishers i år heller, men det er bombesikkert at nye 40 ekstremultraløpere vil prøve seg på nytt neste år. Kanskje også noen norske (?).