Agder Bedriftsidrettskrets starter til uka opp med sin populære terrengkarusell i Kristiansand.



– Etter to svært spesielle år for oss alle, og for karusellen, er vi klare for en ny sesong som vi har stor tro på skal gjenvinne noe av gammel storhet for denne enestående mosjonsbevegelsen. skriver Jan R. Hansen på vegne av Terrengutvalget i Agder Bedriftsidrettskrets.



Videre skriver han:

– Som en flott «Prolog» til sesongen arrangerer vi 24. mars veldedighetsløpet «Løp eller gå for livet» fra Tresse, med egen startavgift på kr. 100,- som uavkortet går som støtte til Kreftforeningen og aksjonen Krafttak mot kreft (forskning på kreft med spredning). Dette er 12. gangen Terrengkarusellen deltar i dette initiativet. Løpet gir poeng i Terrengkarusellen, men er ikke et karuselløp.



Programmet for veldedighetsløpet «Løp eller gå for livet» blir slik

Barneløp kl. 17:00 (500 m) (barn født 2013 eller senere, gratis deltakelse, og løpet teller i Barnas karusell).

Fellesstart (med tidtaking) kl. 17:30 i ordinær løype (5,2 km) for deltakere født 2012 eller tidligere.

Alle øvrige kan starte når de vil, fra kl. 13:00, enten trim (3 km) eller ordinær (5,2 km) og registreres i mål med fullført eller egen tid (tid kun på 5,2 km).

Gratis saft og bananer til deltakerne, og det vil bli salg av nystekte vafler.

Informasjon og påmelding til Terrengkarusellen i Kristiansand finner du HER.



Full oversikt over løpene i sesongen 2022 finner du her (Word-doc)



Se også løpsoversikt lengre nede i artikkelen.





Fra fellesstart i 2. løp i terrengkarusellen i 2019. (Foto: Guri Sæterlid)

TERMINLISTE TERRENGKARUSELLEN 2022

DAG DATO LØP STED LENGDE MILSLUKER ARRANGØR DIV. Tors 31/3 1.Karuselløp Sparebanken Sør løpet Gimlebanen 3,7 km 7,1 km Sparebanken Sør B.I.L/

Terrengutvalget Barneløp Tors 7/4 2. Karuselløp Brannvakta løpet Jegersberg 3,8 km 7,6 KBIR B.I.L. Terrengutvalget Tors 21/4 3. Karuselløp Varodd løpet Jegersberg 3,7 km 7,5 km Varodd B.I.L Terrengutvalget Barneløp Tors 28/4 4. Karuselløp Dyrepark løpet Kristiansand Dyrepark 3,9 km 7,9 km Nordea B.I.L. Terrengutvalget Barneløp Tors 5/5 5.Karuselløp Mizuno løpet Kongsgård/Vige 3,7 km 7,4 km Mizuno B.I.L. Terrengutvalget Tors 12/5 6. Karuselløp Jegersberg Rundt Løpet Jegersberg 7,8 km / 3 km T.O.Slettebøe B.I.L. Terrengutvalget Tors 19/5 7. Karuselløp Gumpen Gruppen løpet Hamresanden 4 km 8 km Gumpen Gruppen B.I.L./ Terrengutvalget Barneløp Tors 2/6 8. Karuselløp BDO løpet Jegersberg 4,5 km 9,1 km BDO B.I.L. / Terrengutvalget Barneløp Tors 9/6 9. Karuselløp Odderøya Rundt løpet Odderøya 3,8 km 7,5 km Nikkelverket B.I.L. Terrengutvalget Tors 16/6 10. Karuselløp Norges Energi løpet Egsjordet v/Stabburet SSK 3,5 km 7 km Norges Energi B.I.L. Terrengutvalget Barneløp Tirs 21/6 11. Karuselløp Bragdøya 4,4 km 8,8 km Terrengutvalget Tors 18/8 12. Karuselløp Jegersberg 3,7 km 6,4 km Team Mosjon B.I.L. /Terrengutvalget Tors 25/8 13. Karuselløp Tulla's løype Kjerrane 6,5 / 3,5 km Huntonit B.I.L./

Elkem B.I.L. / Terrengutvalget Tors 1/9 14. Karuselløp Kjellandsheia løpet Kjellandsheia Søgne 4,7 km 9,3 km Repstad B.I.L/ Terrengutvalget Tors 8/9 15. Karuselløp Roligheten/Marvika løpet Roligheten/Marvika 3,5 km 7,1 km NOV B.I.L. Terrengutvalget Barneløp Tors 15/9 16. Karuselløp

Flekkerøya løpet Flekkerøya 3,6 km 7,2 km

Terrengutvalget Tors 22/9 17. Karuselløp Kanonmuseum løpet Kanonmuseet

Møvik/Vågsbygd 4,6 km 8,8 km MHWirth B.I.L. / Terrengutvalget Tors 29/9 18.Karuselløp Sukkevann

Randesund 3,9 km 7,8 km Krsand Kommune B.I.L. / Terrengutvalget Tors 13/10 19. Karuselløp Gimlebanen 3,7 km 7,4 km Terrengutvalget Barneløp Tors 20/10 20. Karuselløp Fant Olsen/Baneheia 3,8 km 7,6 km Terrengutvalget

OBS: Dyrepark løpet 28.april. Bragdøya løpet 21.juni. Har bare en løpsdag (Ikke onsdag)



ANDRE ARRANGEMENTER 2022

Dato Arrangement Sted Lengde Arrangør Div. Tors 24/3 Løp for livet Tresse 5,2 / 3 km Terrengutvalget Barneløp Lør 30/4 Hardhausen 6 km Terrengutvalget Tirs 24/5 Kjellandsmarka Rundt Kjellandsheia

Søgne 11,7 / 6,3 km Repstad Eiendom Terrengutvalget Lør 25/6 Sommerskogsløpet Stemmen - Dalane 8 / 12 / 21 km Terrengutvalget/ Caledonien B.I.L Lør 20/8 "Hvit løypa" løpet Baneheia / Bymarka 12,4 / 6,5 / 3,5 km Terrengutvalget Man 5/9 1000 - trapp løpet Eg skauen Ca. 2,8 km / 5,3 km Terrengutvalget Lør 15/10 Per Hagen Stafetten

Gimlebanen 3 x 2.200 m. Terrengutvalget Man 14/11 Refleksløpet Baneheia 4,1 km Terrengutvalget



BARNA'S KARUSELL 2022

Dato Løp Sted Lengde Diverse Tors 24/3 Løp for livet Tresse ca. 500 m. Egen premiering Tors 31/3 1. Karuselløp Gimlebanen ca. 500 m. Egen premiering Tors 21/4 3. Karuselløp Jegersberg ca. 500 m.

Egen premiering Tors 28/4 4. Karuselløp Kristiansand Dyrepark ca. 500 m. Egen premiering Tors 19/5 7. Karuselløp

Hamresanden ca. 500 m. Egen premiering Tors 2/6 8. Karuselløp Jegersberg ca. 500 m. Egen premiering Tors 16/6 10. Karuselløp

Egsjordet Stabburet SSK ca. 500 m. Egen premiering Tors 8/9 15. Karuselløp Roligheten/

Bertesbukta ca. 500 m. Egen premiering Tors 13/10 18. Karuselløp Gimlebanen ca. 500 m. Egen premiering