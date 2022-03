Det nyetablerte norske laget for sti- og fjelløping, Hoka x untold_movement tok turen til Sverige for å åpne sesongen. Med seg hjem hadde de både seierskranser og løyperekorder.

Hoka Torekov - Båstad foregikk på svenskekysten nord for Helsingborg, og traseen som fulgte kyststien fra Torekov til Båstad, lå badet i sol. De første åtte kilometerne gikk på gress, stein og sand i fjæra. Deretter ventet fire kilometer både opp og ned bratte stigninger langs, over, under og forbi klipper, før en siste lettløpt mil på sti. Til sammen hadde løypa ca. 400 hm i stigning/fall.

På herresiden satte de nye lagkameratene Stian Dahl Sommerseth og Halfdan-Emil Færø stor fart og distanserte de andre tidlig. Da det gjensto to kilometer, hadde Sommerseth en luke på noen sekunder, men på det flate asfeltdekte avslutningsstrekket var Færø sterkest og endte opp med å vinne med 12 sekunder over Sommerseth. Tiden 1.18.15 er ny løyperekord med 4,5 minutter i løpet, og det tok over fem minutter før tredjemann kom i mål. Laglederne i Hoka x untold_movment, Ola Korbøl og Sindre Buraas, løp på henholdsvis 1.25.16 og 1.29.29, noe som resulterte i en 7. og 14. plass. Kristoffer Eftedahl, som er en del av treningsgruppa til laget, leverte også et sterkt løp. Han kom mellom Korbøl og Buraas med tiden 1.25.27 og fikk en topp 10-plassering.

I kvinneklassen var Karoline Holsen Kyte helt suveren. Hun satte løyperekord og løp på 1.29.32 og var over 7 minutter foran nummer to, Linda Hokka fra Sverige. Sylvia Nordskar, som i vinter ble behørig presentert i Kondis, ble nummer seks med 1.41.47. Hun er enda i opptreningsfasen etter sykdom i vinter, og hun blir nok skummel å ha med å gjøre når terrenget blir enda mer krevende og det nærmer seg sommer. Sverige-bosatte Kristine Berglia ble nummer 69.

Dette var det første løpet i den svenske “Trailtouren” hvor resultater fra fire løp er tellende, før en finale på senhøsten. I alt fullførte 1104 løpere, så det var et stort felt de norske eliteløperne hadde bak seg. Det blir spennende å se hva de klarer å få til når terreng- og fjelløpssesongen virkelig kommer i gang. Ifølge team-leder Sindre Buraas har laget planer om å delta i konkurranser også utenfor Skandinavia.



Karoline Holsen Kyte gjorde unna en drøy halvmaraton på 1.29.32 på til dels svært så ulendte stier. (Foto: Alexander Neimert / @fjallfoto)



Stian Dahl Sommerseth fører an foran Halfdan-Emil Færø. I mål var Færø først med 12 sekunders margin. (Foto: Alexander Neimert / @fjallfoto)



Løpet bød på variert og vakker natur, noe deltakerne så ut til å sette pris på. (Foto: Alexander Neimert / @fjallfoto)



