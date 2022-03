Les også: Øystein Syversen bruker bakketrening som oppkjøring mot konkurranser



Perseløpet dro seg forsiktig i gang med ti deltakere fordelt med seks på 5 km og fire på 10 km. Grunnen til den heller beskjedne deltakelsen var nok at løpet ble arrangert på nokså kort varsel. Men de som stilte, fikk fine løpsforhold med bar trasé og vindstille, om enn noe kjølig, vær.

Den beste prestasjonen alder tatt med i betraktning stod nok Øystein Syversen for. Øystein har vært en av landets beste i sin klasse siden han ble veteran for ganske mange tiår siden, og nå debuterte han i 70-årsklassen med sterke 19.58 på 5 km. Bare Kolbjørn Hjertvik som løp på 19.26 i samme løype i fjor, har løpt fortere. Sjøl om 32 sekunder er en del på 5 km, så blir det spennende å se om Øystein med litt formstigning ut gjennom sesongen kan nærme seg, og kanskje klare, klasserekorden. I fjor mens Øystein Syversen ennå løp i klasse 65-69 år, hadde han 19.28 som bestetid.

5 kilometeren nå ble vunnet på 19.38 av Børre Olsen som løper i klasse 55-59 år. Claire Phyton var raskeste dame med 24.06.

På 10 km gikk seieren til Adna Tahirovic og Anders Brænna som noterte henholdsvis 39.54 og 36.30. Ifølge Bjørn Hytjanstorps Facebook-rapport hadde Brænna som mål å løpe ned mot 37 minutter, og med 36.30 fikk han et fint formsignal ei uke før han skal løpe halvmaraton i Berlin. Adna Tahirovic jobber som fysioterapeut på Jessheim, og dette ser ut til å være hennes første løp under 40 minutter. I fjor hadde hun 41.33 som best.



Ifølge arrangør Bjørn Saksberg var det 3 av de 10 deltakerne som persa denne gangen.



Øystein Syversen som fyller 70 år i år, ble med 19.58 klokket inn til tidenes nest beste norske resultat i 70-årsklassen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Adna Tahirovic løp tilsynelatende uanstrengt inn til 39.54 på 10 kilometeren. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Alle resultat





Anders Brænna løp fortere enn forventa og fikk en fin formbekreftelse før Berlin Halvmaraton 3. april. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Konkurranseglade Dorthe Foss var med også denne gangen, og 44.21 lar seg absolutt høre for ei kvinne som løper i klasse 55-59 år. (Foto: Bjøn Hytjanstorp)