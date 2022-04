Da var sesongens 1. ordinære karusell-løp gjennomført. Det var både en kort versjon på 3,4 km og en lengre, Milslukeren, på 6,6 km. Mange hadde møtt frem, og det yret av hyggelige og vennlige folk i nærheten av start- og målområdet. Det var flott vær, og mange trivdes godt i selskap både med seg selv og andre.



Tekst og foto: Sverre Larsen



Det var både barneløp og voksenløp på programmet. Mange likte seg, og det spiller jo ingen rolle hvilket miljø man kommer fra, bare filosofien i miljøene er gode og noe man kan feste lit til.



Den lengste løypa, Milslukeren, var på 6,6 km og startet klokken 17.00.





Barneløpet startet klokken 17.05. Det var mange barn som stilte opp.





Kort løype, på 3,3 km, startet klokken 17.30.



Intervju med noen av deltakerne



Jone Askland (6 år). Deltaker i barnløpet





– Synes du det er gøy med løp?

– Ja, jeg liker å løpe. Og så treffer jeg andre barn her. Og så gleder jeg meg alltid til å komme i mål og få medalje.



– Hva sier mamma og pappa om deg og løpene?

– De sier at jeg må være med, og miljøet er gøy og fint. Og så får vi vafler i mål!



Fernando Bravo (44 år). Deltaker fra Chile





– Hva er spesielt med dette løpet?

– Egentlig glad i å komme tilbake til normalen etter pandemien. Det yrer av folk, og folk er positive og greie med hverandre. Det er mange barn her. Vi nyter dagen sammen med mange kjente. Og fri luft ønsker vi alle, og vi setter stor pris på det.



– Er det noen utfordringer i løypa?

– Det er ingen egentlige utfordringer. Men man må pushe seg. Man må bruke kondisen. Vi har mistet en del av konkurranseinstinktet med pandemien.



– Hva er bra med karusellen?

– Det er greie folk, og det er fin natur. Man får oppleve mye natur. Og så er karusellen sosial. Man treffer kjente og ukjente folk. Det er alltid en ukjent å bli kjent med, og det gjelder også utlendinger. De er nye landsmenn som bør aktes og respekteres som alle andre.



Geir Gundersen (65 år). Deltaker





– Har du holdt formen vedlike siden vi sluttet i fjor?

– Ja, jeg har gått litt på ski og drevet med løping. Og så har jeg vært aktiv med søndagsturer ute i skogen!



– Hva er dine ønsker med sesongen?

– At det er mye folk på løpene. Det er viktig med et godt miljø. Man må holde seg frisk. Og så må man ha godt humør. Vi må være greie og inkluderende med hverandre, og vi har jo mye fritid nå!



– Hva synes du om det sosiale miljøet her?

– Det er veldig bra! Du kommer lett i prat med mange mennesker. Og du kan snakke med de som du har lyst til å prate med.



Mona Guttormsen (59 år). Deltaker





– Hva synes du om karusellen?

– Den er helt topp! Det er fantastisk mye folk som har vært med i 28 til 29 år.



– Liker du opplegget på løpene?

– Ja, det er veldig bra! Arrangørene er alltid flinke og positive. De gjør en topp jobb! De er med oss, og vi er med dem.



– Hva forteller dine omgangsvenner om løpene?

– Familien er med og løper. Vi i familien min stiller opp så sant vi har mulighet og tid. Vi er en gjeng fra jobb, og flere av disse er nye i år. Det gjør alltid godt å være mange folk fra ulike miljøer.

Neste uke går turen til Jegersberg, der det frem til torsdag 7. april inviteres til 2. karuselløp, det meget populære Brannvakta-løpet (normal distanse 3,8 km, milslukeren 7,6 km), med start/mål på Grønn slette. Flyttet fra Baneheia pga. parkeringen. Ikke barneløp på dette.