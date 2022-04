Forholdene var ikke de aller beste med en kald vind fra nordøst. Men det varsla snøværet holdt seg unna, og noe få barske løp i bare shorts og singlet. Løperne i de to raskeste heatene leverte inn skoskjema og får tidene godkjent til Friidrettsforbundets banestatistikk.

Sjøl om det var med klart flest løpere fra SK Vidar (takket være OSI-gruppa som meldte overgang til SK Vidar ved årsskiftet), så var det en Bøler-kar som løp fortest. Haakon Engelsen Berg er sønn av sin far, Trond Olav Berg, som har vunnet klassen i Birken flere ganger, og Haakon ser også ut til å ha gode kondisjonsgener. I fjor høst vant han Kvalheimmila, og han ble nummer to i Nøklevann Rundt, bak mer kjente Anders Gløersen.

Anne Årrestad vant kvinneklassen klart med 17.13,98. Hun har hatt fin framgang de siste to årene, og i fjor satte hun 10 km-pers med 35.50 i Solastranden Halvmaraton. Hun ble også nummer ni i Rotterdam Marathon med 2.49.14. Nå var hun en av tre jenter som løp under 18 minutter og dermed klarte NM-kravet på 5000 m.





Ingen klarte å følge Haakon Engelsen Berg da han giret opp farten. (Foto: arrangøren)





Vi ser vinner Anne Årrestad under et stevne på Bislett i fjor sommer da hun under litt mer sommerlige forhold løp 5000 m på 16.54,02. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)



Heat 1 1 Vetle Nevland 1998 Oslostudentenes IK Friidrett 18,57,38 2 Tore Lervik 1985 Sportsklubben Vidar 19,05,80 3 Amalie Leren 2000 Oslostudentenes IK Friidrett 19,22,73 4 June Kieu-Van Thi Bui 1992 Sportsklubben Vidar 19,33,67 5 Christoffer Skarle 1987 Sportsklubben Vidar 19,45,59 6 Sigrun Aker Nordeng 1988 Sportsklubben Vidar 19,46,14 7 Marius Hage 1994 Sportsklubben Vidar 19,52,46 8 Mathias Moen (pace) 1988 Sportsklubben Vidar 19,56,24 9 Maria Ringstad 1992 Dimna IL 19,56,46 10 Veslemøy Rønnevik 1990 Sportsklubben Vidar 20,22,45 11 Aaron Møbius 1987 ?klubb? 20,34,85 12 Anne Cecilie Grindstad 1992 ?klubb? 20,51,20 13 Anna Wollebæk 1996 Bøler IF 21,00,64 14 Edvard Gjessing Bakken 1994 Sportsklubben Vidar 21,22,42 15 Kristian Werge 1992 Sportsklubben Vidar 21,33,76 16 Nora Funkqvist 1992 Sportsklubben Vidar 22,35,30 Heat 2 1 Haakon Engelsen Berg 17.01.1992 Bøler IF 15,23,95 2 Eivind Klokkehaug 27.07.1991 Sportsklubben Vidar 15,37,44 3 Magnus Højen 15.08.1993 Sportsklubben Vidar 15,40,97 4 Kristian Frøyen 16.08.1993 Kristiansand Løpeklubb 15,50,81 5 Magnus Warvik 29.07.1994 Sportsklubben Vidar 16,11,37 6 David Stefan Riger 04.08.2001 Oslostudentenes IK Friidrett 17,07,31 7 Ole Petter Kursetgjerde Schmedling 05.02.1987 Sportsklubben Vidar 17,09,25 8 Ottar Andreas Grønvold 10.09.1982 Moss IL 17,09,75 Kidane Tsegay Breketab 08.12.1993 Sportsklubben Vidar DNF Erik Rønneberg 29.01.1991 Sportsklubben Vidar DNF Pål Erik Johnsen 23.12.1982 Sportsklubben Vidar DNF Heat 3 1 Anne Årrestad 28.09.1989 Sportsklubben Vidar 17,13,98 2 Dina Anjara Herilanto Randrianampiantsoa 25.02.1999 Oslostudentenes IK Friidrett 17,25,96 3 Telma Eckhoff Dagestad 01.05.2000 Sportsklubben Vidar 17,50,42 4 Erlend Rinden 22.11.1997 Oslostudentenes IK Friidrett 17,59,60 5 Anna Emilia Zielinkiewicz 17.10.1989 Lillehammer IF 17,59,69 6 Synne Våge Bertelsmann Opheim 09.12.1994 Sportsklubben Vidar 18,00,29 7 Frida Byfuglien 27.02.2002 Lillehammer IF 18,40,73 8 Marie Haga 27.08.1998 Sportsklubben Vidar 19,48,84 Marit Haslie (pace) 02.08.1993 Sportsklubben Vidar DNF





En trenger ikke å være på NM-nivå for å delta i baneløp. I det "snilleste" heatet var det ingen skokrav, og tidene lå mellom 18.57 og 22.36 for de 16 løperne. (Foto: arrangøren)