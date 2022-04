I fjor var det med 134 deltakarer på dette løpet, så slik sett var det ein god del tynnare i rekkene denne gongen. Mykje av forklaringa var nok at Hålandsvatnet Halvmaraton kom tett innpå Solastranden Halvmaraton som fekk brorparten av merksemda til både arrangøren i Spirit Friidrettsklubb og deltakarane. Heile 744 deltkarar var med der fordelt på 5, 10 og 21,1 km.

Medan fokuset i Solastranden-løpet i stor grad er på pers og raske tider, er løpet rundt Hålandsvatnet meir eit opplevingsløp. Traseen er ein innbydande turveg med grus som underlag, og innimellom dei flate strekka kjem det nokre korte kneiker både opp og ned. Med vind i tillegg, slik det var i år, blir det fort eit lite påslag på km-tidene.

Runden er kontrollmålt til 7033 m, noko som vil seie ein halvmaraton om ein spring tre rundar. Richard Kverneland og Ingvild Havrevold var raskast på dei tre rundane og vann på 1.19.23 og 1.45.47.

På 7 km var Matt Withfield og Christina Toogood først i mål på 23.15 og 26.11. Withfield spring i klasse 45-49 år, og alderen såg ikkje ut til å tyngje. Christina Toogood har utmerka seg mest som mellomdistanseløpar, men har gradvis vorti meir og meir kondisjonssterk.

Hålandsvatnet Halvmaraton gjekk elles på same dag som primus motor i Stavanger Friidrettsklubb, Einar Søndeland, var på slottet i Oslo og helsa på kongen etter at han i fjor fekk kongens fortjenestmedalje.





Christina Toogood tok ein klar siger på 7 kilometeren. (Foto: Ingolf Dale)



Matt Whitfield spurta inn til førsteplass med 14 sekunds margin til nummer to. (Foto: Ingolf Dale)





Hålandsvatnet låg ikkje aldeles blikkstille, men Richard Kverneland sprang likevel inn til siger på halvmaraton på pene 1.19.23. (Foto: Ingolf Dale)