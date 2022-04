14 lag stilte i selve Fjellhamarstafetten som har seks etapper fra 490 til 1510 meter. I tilleg deltok 17 lag i Ungdomsstafetten som har 5 etapper på mellom 200 og 990 meter. Begge stafettene har hver sin fellesstart, og sjøl om lagene fort sprer seg ut, ble det likevel noen tøffe kamper underveis.

De fleste etappene går i en versjon av den samme rundløypa, og slik sett er det lett både å heie på lagkamerater og ha oversikt over når en må være klar til veksling. Med etappetider får en også en konkret formtilbakemelding om en ønsker det, og for lagledere som ønsker å teste ut troppene før Holmenkollstafetten, fungerer Fjellhamarstafetten fint – sjøl om det verken er noen "Besserud-" eller "langetappe" her.

ll/Kisa ser ut til å være i rute og vant både senior- og juniorklassen for menn. SK Vidar vant juniorklassen for jenter og veteranklassen for menn, mens Romerike Runners vant veteranklassen for kvinner. I bedriftsklassen "mix sammensatte lag" gikk Advokatfirmaet Økland til topps.

Lørenskog vant Ungdomsstafetten for gutter. Nittedal var imidlertid det store laget i Ungdomsstafetten med dobbeltseier i jentestafetten og seier i miksstafetten.



Det var helt likt mellom Vidar og Ull/Kisa etter første veksling i juniorklassen for jenter. (Foto: Runar Gilberg)





Resultatlister hos Eqtiming



Ull/Kisas juniorlag løp meget bra og var ikke langt bak klubbens seniorlag og Ren-Eng som tok andreplassen i seniorklassen. (Foto: Runar Gilberg)



Vidars juniorlag var meget jevnt og godt, og til slutt var de to og et halvt minutt foran Ull/Kisa på andreplass. (Foto: Runar Gilberg)



Romerike Runners stilte med veteranlag for både kvinner og menn, og kvinnelaget gikk helt til topps. (Foto: Runar Gilberg)



