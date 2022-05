Motbakkeløpet Kanonløpet har ikke vært arrangert siden 2019 på grunn av koronapandemien, men i år var arrangør Halden IL tilbake med 800 bratte meter med start på torget på sydsiden i Halden og målgang på toppen ved Klokketårnet på erverdige Fredriksten festning. Det gir 120 høydemeter og en gjennomsnittlige stigningen ca. 14 %.



Dette var 12. gang Halden IL arrangerte løpet. Tidligere år har løpet vært arrangert i august/september, men i år ble det for første gang arrangeres på våren. Deltakerrekorden er på 193 løpere som kom i mål i 2018.



I år var det altså 63 fullførende deltakere. Raskest av disse var Trym Tønnesen, som løper for arrangørklubben Halden IL. Han kom i mål på 3:47. Ikke langt bak var Per Morten Finstad på 3.54, mens Ola Daniel Johannessen kom på 3. plass med 4:16. Løyperekorden i herreklassen er for øvrig på 3:28 (satt av Antonio Perez, Halden Skiklubb, i 2015).



Kvinneklassen ble vunnet av franske Emma Bert på 5:20. På 2.plass kom Kajsa Nilsson 5:49. Filippa Vik-Lerjemark og Leona De Wit fikk begge 5:55. Løyperekorden for kvinner er på 4.13 min. satt av Tessa Frenay, Halden IL i 2018.



Se komplette resultater nedenfor.



Se bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen



Resultater kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Emma Bert Clermont Athlétisme Auvergne K20-22 05:21 2 Kajsa Nilsson HALDEN K40-44 05:50 3 Filippa Vik-Lerjemark Filippa Vik-Lerjemark / Kvik J12-13 05:56 4 Leona De Wit HALDEN K16-17 05:56 5 Hanna Andreassen Aas Halden IL / HIL J12-13 05:57 6 Julie Bjerkeli HALDEN J12-13 06:15 7 Tamar Kolden HALDEN K35-39 06:24 8 Ingrid Lundsrud Mjølnerød Halden Tannhelsesenter AS J12-13 06:39 9 Tilde Johanne Kirkedam Larsen Halden IL J12-13 06:51 10 Linn Authen Ørje IL / Ørje IL Friidrett K35-39 07:16 11 Lineve Mathilde Liseth Skjelin Halden Tannhelsesenter AS K16-17 08:12 12 Nora Adele Liseth Skjelin Halden Tannhelsesenter AS J12-13 09:07 13 Josefine Farstad Halden Tannhelsesenter AS J12-13 09:15



Resultater menn

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Trym Tønnesen Halden IL M20-22 03:48 2 Per Morten Finstad Halden Tannhelsesenter AS M16-17 03:55 3 Ola Daniel Johannessen Fredrikstad IF M18-19 04:17 4 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF G14-15 04:18 5 Lion Wijman Frenay Halden IL / Team Frenay M16-17 04:29 6 Inge Hansesætre AREMARK M35-39 04:30 7 Ole Richard Holm-Olsen Halden IL M50-54 04:44 8 Jonathan Breda HALDEN M20-22 04:47 9 Joel B.johansson Kvik Halden FK G12-13 04:53 10 Andreas Vingerhagen HALDEN M23-34 04:54 11 Eskil Ekenes Halden IL G14-15 04:57 12 Sondre Rabbe Hoem Røldal IL M40-44 05:06 13 Oskar Skjelin Halden Tannhelsesenter AS M40-44 05:07 14 Thomas Berntsen HALDEN M23-34 05:07 15 Ruben André Sagli Houmsmoen Halden Idrettslag G12-13 05:09 16 Max Philip Andersen Elsness HALDEN G12-13 05:27 17 Grunde Ekenes Tistedalen T&IF / Ttif G12-13 05:37 18 Even Ulekleiv Kvik Halden FK G12-13 05:47 19 Odd Arne Nordstrøm KONSMO M45-49 05:51 20 Sverre Olav Skarsem Østerbo IF M35-39 06:00 21 Rune Johansen HALDEN M23-34 06:06 22 Willy Handelsby Halden Styrkeidrettslag M65-69 06:18 23 Preben Birkeland Sandanger STAVANGER M40-44 06:39 24 Knut Skaug TISTEDAL M23-34 06:47 25 Carsten Andre Langsholt HALDEN M45-49 06:51 26 Andre Jægård Østerbo Idrettsforening M35-39 07:09



Resultater jenter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 0 Malte Rauan Aprea Halden IL J0-11 08:38 0 Agnes Bjerklund Bjerklund Halden IL J0-11 09:01 0 Mille Idebøen Halden IL J0-11 07:08 0 Nora Marie Lintho-Søndenå Halden IL J0-11 08:10 0 Louise B. Sandberg TISTEDAL J0-11 08:31 0 Athene Stokseth Spretten Barnehage J0-11 09:14 0 Hedda Strand Halden IL J0-11 08:05 0 Andrea Strand Halden IL J0-11 08:48



Resultater gutter

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 0 Gustav Rauan Aprea Halden IL G0-11 18:04 0 Mikael Bjerge Halden AK G0-11 05:49 0 Johannes K Bjørnstad Halden IL G0-11 06:16 0 Markus K. Bjørnstad Halden IL G0-11 08:39 0 Gustav Ludvig Andersen Eldness HALDEN G0-11 05:50 0 Haakon Günther Fritzen Halden IL G0-11 05:27 0 Henry Knoph Svendsen Hansen HALDEN G0-11 07:38 0 Theo V Jørgensen Jørgensen Halden IL G0-11 08:09 0 Teodor Martinsen Halden IL G0-11 07:41 0 Gustav Miljeteig Halden IL G0-11 08:49 0 Arthur Miljeteig Halden IL G0-11 13:46 0 Johannes Øgrim Halden IL G0-11 08:28 0 Casper Staal Seljevik HALDEN G0-11 08:20 0 Troy Victor Stokseth Halden IL G0-11 05:51 0 Ole Jakob Strøm Lie Halden IL G0-11 07:21 0 Jesper Vo Tran Halden IL G0-11 08:02