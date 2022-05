Ellis Cross' startkontingentutgift på 27 pund viste seg imidlertid å være en god investering da han kunne reise heim med en førstepremie på 2000 pund (ca. 23 600 norske kroner). Men mer betydde det nok å vinne løpet og spurtslå en olympisk mester. Seieren kom overraskende både på han sjøl og de som fulgte løpet.

– Jeg tenkte at hvis jeg kunne klare noe i nærheten av en topp 5-plassering, ville det være et utrolig bra løp. Jeg brydde meg ikke om tida. Jeg ønsket bare å løpe hardt og hadde ikke en gang på meg klokke, fortalte 25 år gamle Cross til Athletics Weekly etter at seieren var sikra.

Tida – uten klokke på armen – ble 28.40 som var 7 sekunder bedre enn banepersen og ny gateløpspers med 1 minutt og 13 sekunder. Ellis Cross fortalte også at han hadde blitt avvist av arrangøren på forhånd.

– Jeg fikk nei på forespørselen om eliteplass. Jeg måtte sove i min egen seng og stå opp klokka 6 og ta toget for å rekke starten. Navnet stod ikke på startnummeret mitt, så under løpet så heia alle på Mo, og ingen visste hvem jeg var, fortalte vinneren som både var den som dro mest underveis og var klart sterkest mot slutten. Mo Farah ble nummer to med 28.44.





I kvinneklassen ble det favorittseier til Eilish McColgan som med 30.23 var bare 2 sekund bak Paula Radcliffes britiske rekord. Men hun kunne til gjengjeld glede seg over å ha slått familierekorden og den skotske rekorden som tilhørte hennes mor, Liz McColgan.

"Stor pers og skotsk rekord med 30.23 i gateløp i dag tidlig i Viatlity UK London 10 km. Bomma på den britiske (og europeiske) rekorden med noen få sekunder - TO!! - men jeg er virkelig stolt over løpet mitt. Det var enda mer spesielt å ta min mors skotske rekord og samtidig ha henne med oss her i London denne helga," skrev Eilish McColgan på Facebook etter løpet. For ei uke siden satte hun britisk rekord på 5 km med 14.45 i Asics Meta Time Trials i Malaga.



På 10 kilometeren i London ble Jess Piasecki nummer to med 31.28 og Samantha Harrison nummer tre med 31.44. Ni norske løpere er å finne i resultatlista, og raskest var Nils Kristian Liborg med 38.33 og Guro Nybø med 48.09. I alt fullførte 7217 menn og 6316 kvinner – til sammen 13533 løpere – denne 10 kilometeren.



Eilish McColgan kunne juble for pers og skotsk rekord på 10 km. (Foto: arrangøren)







