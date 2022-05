Camilla Bønøgård hadde lenge følge av Julie Haabeth Brox, men mot slutten økte Camilla farten og vant med 22 sekunders margin. Med 59.57 brøt hun ikke bare den magiske timesgrensa, men hun slo også Julie Larsens fem år gamle løyperekord som var på 1.00.01.

– Jeg brukte løpet som en siste gjennomkjøring før København Maraton neste helg, fortalte den glade vinneren til Kondis i målområdet.

– Det gikk veldig greit i dag, så dette lover bra, men samtidig er det mye som skal klaffe og mye som kan skje i et maratonløp. Målet er å forbedre persen som jeg satte i Rotterdam for fire uker siden.



Da løp Camilla på 2.47.28, i et løp der dagens herrevinner, Magnus Erstad for øvrig ble beste norske mann med 2.21.38.



På andreplass i Glommaløpet kom Julie Haabeth Brox som klarte å glede seg over et godt løp sjøl om hun mista seieren med bare 22 sekunder og times-grensa med 20 sekunder. Også Marit Haslie på tredjeplass løp meget bra og kom i mål på 1.01.57.



Ca. halvveis løp Camilla Bønøgård (til venstre) og Julie Haabeth Brox side ved side, mens Bønøgård viste seg å være hakket sterkere mot slutten. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Marit Haslie, som her har selskap av Ozzy Gurung, hadde god kontroll på tredjeplassen. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Har vunnet det meste i Nedre Glomma-regionen

I herreklassen tok Magnus Erstad, som kommer fra Sarpsborg, teten ut fra start. Underveis fikk han det imidlertid tungt og ble tatt igjen av Even Løvås.

– I det åpne midtpartiet med mot- og sidevind klarte jeg ikke å holde trykket oppe og ble henta inn. Even brukte dette løpet som en siste hard trening for København Maraton, og takket være at han hadde bestemt seg for ikke å spurte, kom jeg først i mål i dag, fortalte den ydmyke vinneren etter målgang. Med lørdagens seier har Erstad vunnet de fleste større løpene i Nedre Glomma-regionen: Fredrikstad Maraton, Fredrikstadløpets halvmaraton, Fredrikstadmarka Rundt, SA-løpet og nå altså selve kronjuvelen, Glommaløpet.



Even Løvås på andreplass var også godt fornøyd med dagen og resultatet. Han fikk den treninga han ville ha ei uke før København Maraton, og med 53.19 var han bare 6 sekunder bak Magnus i mål. Even hadde et slags gjennombrudd som løper da han i fjor ble nummer to sammenlagt i Etape Bornholm. Der løpes en maraton fordelt på fem etapper fem dager på rad, og Halden-løperen brukte 2.24.45 - i en trasé der et par etapper er kuperte og går i terreng.

– I København blir det nok mer enn hardt nok å komme under 2.30, mente Even sjøl om Magnus, som han nå fulgte omtrent til målportalen, løp maraton på 2.21.38 så seint som for fire uker siden.



Men løping er ikke matematikk, og aller minst i Glommaløpet, der løypa er veldig variert med en overvekt av smale grusveier, men der også ca. 4 km går på asfalt. I snitt går det nedover, men det er også noen korte bratte motbakker underveis i tillegg til lange flate parti. I år var løypa litt lagt om slik at det også ble ei bratt kneik opp en grasbakke mot slutten. I et A- til B-løp som Glommaløpet blir også vinden en faktor avhengig av om den kommer mot eller med. I år kom den stort sett fra sida eller skrått imot, så slik sett var det ikke helt optimale forhold. Noen syntes også at det ble i varmeste laget med 14-15 varmegrader og sol.



411 løpere utnytta godværet og godformen til å løpe 10 miles på tid, mens 46 var påmeldt i trimklassen uten tidtaking.



I tillegg inneholder Glommaløpet stafett der de 16 kilometerne deles opp i 10 etapper. Har hadde Team Solberg Elite som løp i miksklassen, best tid med 1.01.07. I alt fullførte 45 lag, noe som vil si at 450 stafettløpere var i aksjon. På programmet stod også et 800 m langt barneløp med start og mål på torget i Sarpsborg.



Magnus Erstad har bare ledersyklisten foran seg, men to blad "Even" – Storeheier og Løvås – følger ikke langt bak. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Mange unge og en del voksne gjøv optimistisk løs på den 800 m lange løypa i Barneløpet. (Foto: Terje Svensson)



Stafettløperne hadde sin egen start med 45 lag og 10 løpere på hvert lag. (Foto: Terje Svensson)



Både sola og løperne smilte i den åttende utgaven av Glommaløpet. I fjor og ifjor ble ikke løpet arrangert. (Foto: Rolf B. Gundersen)



En av dagens beste prestasjoner stod Bjørn Eide for. 65-åringen fra Beitostølen gjorde unna de drøye 16 kilometerne på 1.03.31, noe som i snitt gir 3.57 på kilometeren. (Foto: Rolf B. Gundersen)



Mona Johannessen som leder an i denne gruppa, vant klasse 55-59 år. Tida hennes på 1.13.47 var så sterk at det også ble en tiendeplass totalt. (Foto: Rolf B. Gundersen)